Binotto admite errores de Ferrari en pits claves en Mónaco

No hay nada que ocultar: la amargura en Ferrari es grande porque la conciencia de haber tirado por la borda una victoria que estaba más que al alcance de la mano es igual de grande.

Lo que lo hace más amargo es saber que el F1-75 ha sido el coche con mejor rendimiento durante dos carreras -desde que llegaron las actualizaciones- pero por diversas razones (fiabilidad y errores) los éxitos se han esfumado en los mejores momentos.

Al término del Gran Premio de Mónaco, el director de la escudería del Cavallino Rampante, Mattia Binotto, fue a los micrófonos de Sky Sports Italia, relatando sus sensaciones e intentando hacer un balance de la situación tras una jornada difícil.

"Lamento lo ocurrido, significa que hemos cometido un error básico. Un piloto que sale primero y termina cuarto... hay que revisar alguna opción. Dicho esto, lamento las circunstancias. Hay cosas que revisar”, dijo el directivo antes de decir que procederían a una revisión por parte de la FIA por las líneas amarillas que, en su opinión, habían tocado los dos Red Bull.

“Me gustaría pedir a la FIA una aclaración sobre la línea amarilla que tocaron los Red Bull a la salida de los boxes, es bastante evidente. Ya ha ocurrido antes y es una sanción de cinco segundos, así que esta pasividad no la entendemos y nos gustaría entenderla mejor. Para nosotros la carrera no ha terminado, hay cosas que queremos aclarar", expresó el directivo antes de conocer la resolución definitiva de los comisarios quienes no encontraron anomalías en las paradas de pits de Sergio Pérez y Max Verstappen.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Nuestro coche ha sido competitivo, pero hemos hecho algo mal pero lo analizaremos, también hemos subestimado la velocidad de los neumáticos intermedios en su momento y quizás deberíamos haber parada con Charles una vuelta antes o no haberlo hecho, quedarnos fuera y proteger la posición, para luego ir rápido por los de seco”.

“Pero son análisis que seguramente haremos después, en frío. En el calor del momento a veces te dejas llevar por la emoción y luego Charles tiene razón, porque cuando uno empieza primero y acaba cuarto, seguro que algo no ha funcionado".

Binotto profundizó entonces en lo sucedido en los agitados momentos que llevaron a la escudería de Maranello a realizar una doble parada en boxes, no evaluando bien el rendimiento de los neumáticos intermedios que montaba el Ferrari del monegasco en ese momento.

"La dinámica de la segunda parada en boxes de Leclerc la veremos definitivamente con él. No es nada obvio elegir en esos momentos. No tuvimos que anticiparnos, sino elegir después de ver los movimientos de los demás. Como esperábamos, los Red Bull se pararon a montar intermedios y fueron mucho más rápidos de lo que esperábamos".

"Paramos a Carlos cuando ya habíamos perdido una posición. Luego, en sus vueltas de salida en las gomas intermedias, encontraron tráfico. También le costó la victoria a Carlos, porque si no hubiera encontrado a Latifi, o si Latifi se hubiera echado atrás trivialmente, no se hubiera hablado de ello. Todas estas son situaciones de la carrera que hay que entender, predecir, analizar con él. Volveremos a mirarlo juntos y nos servirá de lección. Son cosas que pueden pasar y si nos hacen más fuertes, es bueno que pasen".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Son opciones de neumáticos que ya habíamos discutido con los pilotos. Incluso Hamilton había cambiado los neumáticos de agua por los de seco en el pasado. Era un escenario que ya conocíamos. Estaba entre las posibilidades y dependía de las condiciones de la pista. También era una cuestión del sentimiento de los pilotos y lo hablamos primero con Carlos. Tal vez con Charles, o entramos una vuelta antes, o podríamos haber esperado con él como hicimos con Carlos".

Para finalizar, Binotto también anunció que Ferrari exigirá una explicación de lo ocurrido a la salida de los dos boxes de Red Bull. Tanto Max Verstappen como Sergio Pérez tocaron la línea que separa el carril de salida de boxes y la pista. Según el director de la escudería, la FIA había dado instrucciones desde hace tiempo a todos los pilotos para que se mantuvieran a la derecha de la línea para evitar sanciones.

"No habrá necesidad de aclaración entre Carlos y Charles. Creo que Carlos ha hecho una muy buena carrera hoy, ha sido un jugador de equipo haciendo muy buenos stints. Trabajaron bien juntos, luego hubo circunstancias de carrera y cometimos un par de errores de los que aprenderemos".

"Hay amargura y decepción, pero también muchas ganas de revancha porque sabemos que el coche va bien, los pilotos están en buena forma y queremos crecer. Incluso con el error de hoy, todos estamos decepcionados y amargados. Sin señalar a nadie, lo analizaremos todo juntos para entender qué nos llevó a tomar esas decisiones, también porque estar en el muro de la carrera es cualquier cosa menos obvio", concluyó Binotto.