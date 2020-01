Binotto: No se trata de tener 1000 caballos, sino llegar antes

En una entrevista publicada en "The Official Ferrari Magazine", el director de la escudería Mattia Binotto relató su primer año como director de la Scuderia, un cargo que siempre ha absorbido totalmente el tiempo y la energía de quien lo toma.

Hay una pequeña historia que da la idea. El cambio de la función de director técnico a la de director de equipo significó que Binotto se trasladó a una nueva oficina, a noventa pasos de la anterior.

"La verdad es que ni siquiera he terminado la mudanza”, explicó Binotto. “La mayoría de mis cosas siguen ahí, excepto el PC, la pizarra y mis bolígrafos y lápices, ya que no puedo prescindir de ellos. No hubo tiempo para un pasaje completo, ni físico ni mental".

"También porque no creo que este sea un papel más importante, ni ha sido nunca mi gran ambición. Es sólo un papel diferente. Fue un ascenso natural y tengo que estar agradecido a Ferrari por ponerme en condiciones de hacerlo".

Un camino lleno de nuevos desafíos, que llegan incluso sin mucho aviso. Como el último:

"Fue un poco más repentino de lo esperado. El 7 de enero del año pasado tuve que salir para Londres y en el aeropuerto de Bolonia compré la Gazzetta dello Sport, que anunció mi nombramiento en primera plana. Así que tuvimos que apurar la comunicación y eso no fue muy fácil, pero logramos manejarlo".

Y muchas cosas han cambiado desde ese día, aunque Binotto explica que su enfoque sigue siendo el mismo:

"La Gestión Deportiva es 90% técnica, más el 10% de lo que falta: comunicación, marketing, patrocinadores, legal, y, por supuesto, se han añadido responsabilidades en áreas en las que puedo tener menos experiencia. Mientras que antes, como director técnico, sólo estaba acostumbrado a gastar, ahora como director de equipo tengo que pensar en ahorrar o incluso ganar dinero".

Cada director de equipo tiene su propia personalidad, su propia visión, su propia forma de trabajar. Y Binotto no es una excepción, respondiendo claramente cuando se le pregunta qué es lo que considera indispensable en su trabajo...

"Es algo que proviene en parte de mis estudios de ingeniería y del hecho de que crecí en Suiza", explica Mattia, "Estoy convencido de que los procesos rigurosos son importantes. Esto me ayuda a manejar una estructura tan grande como la nuestra".

"Por un lado es cierto que hay que cuidar la relación con los individuos, el lado más humano y empático es fundamental, pero por otro lado es una máquina compleja que debe funcionar perfectamente. Sobre todo en la Fórmula 1, todo debe ir con eficacia y eficiencia. Para entendernos, el problema no es desarrollar una potencia de 1000 caballos, sino llegar antes que los demás y tener procesos eficientes que te lleven a ser más rápido en el desarrollo".

La historia de la temporada 2019 es bien conocida, pero más allá de los veredictos que surgieron en la pista, Binotto destacó aspectos positivos y negativos de su primer año al frente de la Scuderia:

"Estoy muy contento de cómo ha crecido el espíritu de equipo. Estamos muy unidos, compactos, incluyendo a los pilotos, a pesar de lo que se ha insinuado en alguna parte".

“¿Un ejemplo? El martes después del accidente que les vio involucrados en el GP de Brasil, mi teléfono sonó, y yo veía los nombres de Seb y Charles juntos en la pantalla. Se habían escuchado, se habían aclarado y me convocaron para una llamada a tres bandas, un gesto nada trivial que demuestra un notable espíritu de cohesión".

"Y en todo caso, también en lo que respecta a Brasil, es mejor que un episodio como éste haya ocurrido ahora: nos ayuda a aclararnos mejor de cara al año que viene".

¿Y en el lado negativo?

"El hecho de que en esta carrera de Fórmula 1 la comparación no es sólo técnica y deportiva sino también política. Un frente en el que no podemos bajar la guardia y eso hace que no sea suficiente tener un monoplaza competitivo y buenos pilotos. No esperaba que requiriera tanto esfuerzo".

Y mientras tanto, la temporada 2020 está a la vuelta de la esquina...

"Reconozco que el nivel de competencia nunca ha sido tan alto” -concluyó Binotto-, “tenemos lo necesario para hacerlo bien, pero nada se da por sentado porque nuestros adversarios, como nosotros, están intensificando sus esfuerzos para mejorar. Para nuestra ventaja, contamos con el apoyo de una base de fans excepcional y la fuerza de un mito que queremos a toda costa seguir alimentando”.