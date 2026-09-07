Ecclestone, exjefe de la F1, habría sido detenido por viajar en avión con una escopeta

El ex CEO de Formula 1 Bernie Ecclestone fue arrestado, según informes, en Portugal por presuntamente llevar una escopeta, según el medio portugués Correio da Manha.

El hombre de 95 años fue detenido, según fue reportado, después de que su jet privado aterrizara en el Tires Aerodrome en Cascais, un aeródromo ubicado justo a las afueras de Lisboa.

El informe de Correio da Manha indicó que el incidente ocurrió durante una inspección rutinaria en el aeropuerto y afirmó que "su arresto fue llevado a cabo por agentes de la División Aeroportuaria de la PSP (Policía de Seguridad Pública Portuguesa)."

Ecclestone confirmó a Daily Mail Sport que había viajado con el arma para practicar tiro al plato en Portugal, pero admitió que no tenía la documentación necesaria. Negó que hubiera sido arrestado formalmente, y añadió que después de "lo que parecieron horas, lo solucionamos."

"Tenía un arma que llevaba de Suiza a Portugal para practicar tiro al plato. Es tan simple como eso. Tengo armas en casa allí que están autorizadas," explicó.

"Pasamos la aduana al llegar aquí – conozco a los tipos de allí – y no tuvieron problema con nada. Sin problemas. Luego un policía pidió registrar la bolsa. Por su aspecto, podría haber sido el equipo de pesca de Ace [su hijo de seis años], pero no lo era.

"Me preguntaron si tenía un 'libro azul', que aparentemente es la documentación que necesitas, y les dije que nunca viajo con documentos así, prácticamente con ningún documento. Dijeron que me arrestarían, pero después de lo que parecieron horas, lo solucionamos, aunque ha sido una molestia constante.

Bernie Ecclestone Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Pero parece que puede arreglarse. Fabi [su esposa, Fabiana Flosi] ha ido a Lisboa para entregar el arma, o pagar el impuesto o lo que sea necesario para introducirla, o para entregarla al final. Dije que también iría, pero al final no fui, y estoy sentado en casa esperando a que la situación quede zanjada."

Esta es la segunda vez en un período de cuatro años que Ecclestone se ha enfrentado a preguntas por un arma de fuego.

Durante un incidente ampliamente documentado en 2022 en Sao Paulo, las autoridades brasileñas lo detuvieron antes de un vuelo a Suiza tras descubrir una pistola LW Seecamp calibre .32 descargada dentro de su equipaje. Posteriormente pagó la fianza y restó importancia al incidente, calificándolo de un malentendido menor, explicando que compró el arma como elemento disuasorio para el hogar y que había olvidado que estaba en su bolsa.

Ecclestone negó haber sido arrestado formalmente en 2022, mientras que la oficina de seguridad pública de Sao Paulo confirmó en un comunicado que un empresario fue arrestado por posesión de un arma de fuego en el aeropuerto de Campinas.

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