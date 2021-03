Berger: Vettel no sabe gestionar la presión

Vettel tuvo un comienzo nada prometedor como piloto de Aston Martin en Bahrein el pasado fin de semana, el alemán acabó 15º tras ser penalizado por un toque en los últimos compases de la carrera con el Alpine de Esteban Ocon.

Todo ello, después de que comenzara la carrera desde el fondo de la parrilla, después de que cayera eliminado en la Q1 y recibiera una penalización de cinco puestos en la parrilla por no aminorar ante el incidente de Nikita Mazepin en la curva 1 de esa misma sesión.

Esta decepción se suma a la mala racha del tetracampeón del mundo, que pasó las dos últimas temporadas a la sombra de su compañero de equipo Charles Leclerc en Ferrari.

Según Gerhard Berger, ganador de 10 grandes premios, el problema de Vettel es la presión, y cree que el alemán se encuentra en su mejor momento cuando tiene un claro papel de líder del equipo y no se ve presionado por el otro lado del garaje.

"Sebastian es un tetracampeón del mundo, así que es uno de los pilotos más destacados, sin duda", dijo Berger al podcast In the Fast Lane.

"Pero nunca ha reaccionado bien bajo presión. Recuerda que cuando Daniel [Ricciardo] llegó a Red Bull [era] muy fuerte y apretó a Sebastian. Para Sebastian era difícil lidiar con ello. En Ferrari fue lo mismo".

"Siento que cuando le ves, ves que no es libre. No está lo suficientemente relajado. Está intentando demostrar cosas que, en este momento, no son posibles porque el coche no es lo suficientemente bueno o su propia estado de forma no es el ideal. Cuando está en esta situación necesita sentarse, dar un paso atrás y decir 'bueno, tómatelo con calma y el éxito volverá a llegar".

"Al decir esto también hay que tener en cuenta que está al final de su carrera. Cuando has hecho tantos grandes premios, cuando ya eres tetracampeón del mundo, llega un momento en el que quizás no estás en una situación en la que quieras tomar todos los riesgos necesarios, en la que no luchas como lo harías para ganar alguna carrera".

"En cierto modo no le va bien. Empieza a cometer errores y la gente empieza a cuestionarle. Eso solo irá añadiendo cada vez más presión, y, como dije al principio, no le gusta la presión".

Vettel se enfrenta a una dinámica de compañeros de equipo única en Aston Martin, ya que el padre de Lance Stroll, Lawrence Stroll, es copropietario del equipo.

Pero Berger no cree que eso sea un problema para Vettel si puede empezar a rendir más que Stroll, ya que es probable que el equipo centre su atención en el piloto más rápido, independientemente de los lazos familiares.

"Depende de su rendimiento", añadió Berger. "Si es más lento que su compañero de equipo, y su compañero de equipo es también el propietario, las cosas quizás se vuelvan peores. ¿Pero no ocurre lo mismo en todas partes? Si eres más lento que tu compañero de equipo, los equipos se concentrarán más en el que es más rápido".

"Al final es algo psicológico. Es una situación incómoda cuando estás en un equipo y tu compañero es más rápido. Pero es algo con lo que hay que lidiar. Si eres un deportista de este nivel tienes que lidiar con compañeros de equipo fuertes".

"Y tengo que decir que Lance no está haciendo un mal trabajo en absoluto. Está rindiendo. La única cosa en este momento, es que creo que está sufriendo con la parte trasera del coche. El coche no parece tan bueno".

"Creo que no es realmente un problema del piloto lo que tienen en este momento, el coche no está funcionando de la manera que [Aston Martin] esperaba".

GALERÍA: Sebastian Vettel en el GP de Bahréin

