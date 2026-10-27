Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Bearman tacha de "locura" la sanción de 10 segundos por su toque con Gasly en Austin

La audaz maniobra de Bearman sobre Gasly fue, en su opinión, duramente sancionada, y de todos modos provocó su retirada

Benjamin Vinel Stuart Codling

Publicado: 27 oct 2026, 13:58

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Oliver Bearman dice que quedó “bastante sorprendido” al recibir una penalización de 10 segundos por su colisión con Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Bearman ganó dos posiciones en la primera vuelta de la carrera de Austin e hizo un movimiento sobre Gasly, que iba 10º, en el siguiente giro, por el interior en la curva 13.

Al darse cuenta de que el hueco estaba desapareciendo, Bearman puso dos ruedas sobre el bordillo interior amarillo, pero su rueda delantera izquierda aun así tocó el pontón lateral del Alpine; el contacto, aunque tenue, causó daños significativos en ambos coches, y los comisarios de la FIA sancionaron al británico con esa penalización de 10 segundos.

“Para ser sincero, me quedé bastante sorprendido”, dijo Bearman. “En todo caso, fue un incidente de carrera. Me sentí un poco perjudicado por que fuera también una penalización de 10 segundos, especialmente teniendo en cuenta algunos de los incidentes que han ocurrido este año y que han quedado sin sanción o con una penalización de cinco segundos. Diez segundos por ese tipo de incidente me parece muy excesivo, en mi opinión, dado lo que ocurrió.

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“Sentí que tenía suficiente parte de mi coche en paralelo como para justificar, o para sentir de alguna manera que me había ganado un poco de espacio, y realmente no recibí ese espacio. Me dieron quizá medio ancho de coche. Estaba subiéndome al bordillo intentando evitar el contacto, pero simplemente no pude. No podía desaparecer una vez que decidí intentar el adelantamiento. No bloqueé, no perdí el control, simplemente no podía desaparecer en ese momento. Diez segundos es una locura, teniendo en cuenta todos esos hechos.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Para ser sincero, lo más penalizador fue que sufrí algo de daño. Fue un toque muy pequeño, pero básicamente aflojó el fondo y eso fue vibrando poco a poco hasta desprenderse durante las siguientes vueltas, y el coche simplemente se fue deteriorando. Tuve quizá cinco vueltas en las que realmente me sentía muy bien y todo estaba bien, y luego poco a poco, paso a paso, el coche fue empeorando y entonces básicamente se acabó la partida”.

El daño llevó a Bearman a dejar pasar a su compañero de equipo Esteban Ocon en la vuelta 11.

“Pierre me adelantó y todavía me sentía relativamente competitivo”, continuó el piloto de Haas. “La diferencia era muy estable entre Pierre por delante y Esteban por detrás; era de poco más de un segundo.

“Pero luego, de una vuelta a la siguiente, vimos que algo se caía del coche. Y en el sector uno, perdí algo así como ocho décimas respecto a mí mismo de una vuelta a la siguiente. Estaba muy claro que de repente pasé de tener un poco de daño en el coche a tener una cantidad catastrófica de daño en el coche.

“Simplemente dije: ‘Ya no estoy en esta carrera, voy a dejar pasar a Esteban’. Venía adelantándome, simplemente no quería retenerlo porque eso no es por lo que estoy compitiendo. Competimos como equipo para intentar batir a Audi, así que lo dejé pasar en la primera oportunidad”.

Bearman acabó retirándose de la carrera en la vuelta 24 como consecuencia directa de la colisión anterior. “Estaba empeorando, se estaba volviendo peligroso”, dijo. “Quiero decir, el coche era muy impredecible, y además, ya sabes, el kilometraje del motor y de todas las piezas es importante”.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Mientras tanto, Gasly mantuvo esa 10ª posición con un déficit de ocho segundos respecto a Liam Lawson bajo la bandera a cuadros, pero sintió que el choque con Bearman le había impedido desafiar al Racing Bulls.

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“Fue un pequeño toque, pero simplemente arrancó un trozo bastante grande de la parte derecha de nuestro suelo, como en la parte delantera del suelo y luego en la parte media; creo que perdimos cerca de 10 puntos [de carga aerodinámica], así que realmente no hizo que nuestra tarde fuera muy fácil”, dijo el francés.

“Contento, teniendo en cuenta que fuimos 10º. Simplemente, me habría gustado ver qué habría sido posible contra Liam sin ese daño. Nunca lo sabremos”.

Con información de Ronald Vording

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