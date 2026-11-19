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Bearman revela su frustración por seguir sin contrato con Haas para 2027

Oliver Bearman dice que "no es una buena sensación" seguir sin tener certeza sobre su futuro en la F1 cuando solo quedan tres carreras esta temporada

Ronald Vording

Edited: 19 nov 2026, 9:50

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Tras la confirmación de que Liam Lawson y Valtteri Bottas seguirán en la parrilla, solo queda formalmente vacante un asiento para la temporada 2027 de Fórmula 1. Es el asiento de Haas que actualmente ocupa Oliver Bearman.

Prácticamente no hay duda en el paddock de que Bearman también estará en la parrilla de F1 el próximo año, pero el retraso le resulta extremadamente frustrante, como dejó claro en Las Vegas al hablar con medios, incluido Motorsport.com.

"No hay nada nuevo que decir. Si soy sincero, estoy bastante decepcionado de estar sentado aquí en la ronda 20 sin un contrato firmado para el próximo año. Ha sido una situación extraña, pero estamos llegando," dijo Bearman.

"Todo lo que puedo decir es que es un poco decepcionante y, obviamente, no es ideal para la confianza de un piloto y cosas así. Por supuesto, sé que he hecho un buen trabajo este año, pero el hecho de que no sepa qué voy a hacer el próximo año no es ideal. Eso sí te lo digo."

Bearman prefirió evitar la pregunta de con quién exactamente está decepcionado durante el día de medios en Sin City: "No voy a comentar sobre eso."

Es particularmente frustrante para Bearman que sienta que se han hecho buenos progresos en las últimas semanas y, aun así, todavía no haya sido suficiente para anunciar un acuerdo, mientras que todos sus compañeros pilotos en la parrilla ya saben cuál es su situación.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Está muy claro que estoy intentando quedarme en Haas y que merezco quedarme en Haas. Al menos yo lo siento así. Es simplemente una situación extraña," dijo.

"Realmente pensé que habíamos hecho un progreso decente en el último triplete, pero quizá no lo parece. Es un poco decepcionante. Espero que podamos llegar al final de este fin de semana y que tenga buenas noticias que contarles."

Bearman descartó por completo correr para cualquier equipo de F1 que no fuera Haas en 2027, algo que ya parece imposible dado que todos los demás asientos han sido ocupados.

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Preguntado por Motorsport.com sobre si existe el riesgo de que al final tenga que conformarse con un compromiso – firmar un acuerdo para 2027 pero no conseguir las perspectivas a largo plazo que quiere para los años posteriores – continuó: "Mi objetivo para 2027 está muy claro. Creo que tenemos asuntos pendientes aquí.

"Luego, mirando más hacia el futuro, no está realmente en mis manos, digámoslo así. No es mi vía. Yo conduzco el coche, pero por lo que he entendido, ha sido algo complicado."

El retraso parece estar relacionado principalmente con sus perspectivas a más largo plazo. En México, el director del equipo Haas, Ayao Komatsu, desestimó las especulaciones sobre exigencias salariales excesivas como “una completa tontería”, sugiriendo que las conversaciones probablemente giren más en torno al futuro de Bearman más allá de 2027.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El británico de 21 años sigue vinculado a Ferrari, pero reconoce que es difícil obtener garantías sobre un posible futuro con la Scuderia.

"Tengo contrato con Ferrari. Ferrari me ha dado esta increíble oportunidad de dar el salto a la F1 con ellos por primera vez," dijo. "Sigo siendo piloto júnior de Ferrari y mi sueño definitivo es correr para Ferrari. Son el equipo más icónico y fueron el primer equipo que creyó en mí cuando era niño.

"Sigue siendo mi sueño definitivo, pero no hay duda de que, mirando al futuro, puede haber algunos desafíos ahí. No se puede negar, está muy claro. Realmente no tengo mucho que decir al respecto. Solo tenemos que ver cómo se desarrollan las cosas con el tiempo."

Independientemente de la causa exacta y de quién tenga la culpa, Bearman se siente particularmente incómodo al seguir afrontando incertidumbre cuando solo quedan unas pocas semanas para el parón invernal.

"Como dije, estamos llegando, pero no es una buena sensación estar sentado aquí con dos carreras por delante sin que las cosas estén resueltas," dijo.

"Aunque sé que estamos prácticamente ahí, el hecho es que no lo estamos. No hay excusa para estar aquí sin un contrato firmado, sinceramente."

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