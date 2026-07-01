Bearman advierte que Haas corre el riesgo de quedarse atrás en el desarrollo en F1 2026

Oliver Bearman advirtió que su equipo Haas de Fórmula 1 podría perder terreno frente a sus rivales si no acelera su ritmo de desarrollo después de terminar 14.º y fuera de los puntos en Austria.

Bearman tuvo un fuerte comienzo en su segundo año en Fórmula 1, aprovechando al máximo su Haas VF-26 para sumar puntos en las dos primeras rondas del año en Australia y China. Sin embargo, en las seis rondas posteriores, el británico solo logró añadir un único punto a su cuenta con el 10.º puesto en Canadá.

Como resultado, ocupa el 11.º puesto en el campeonato de pilotos, mientras su equipo languidece en séptima posición y a 23 puntos de Racing Bulls.

Ahora, el piloto de Haas ha advertido que su equipo ha perdido su ventaja competitiva sobre otros aspirantes de la zona media como Racing Bulls y Alpine, ya que sus rivales actualizan y mejoran sus coches a un ritmo más rápido que el equipo estadounidense.

En Austria, la caída del equipo fue evidente, ya que Bearman y su compañero Esteban Ocon terminaron por detrás de ambos Alpine, de ambos Racing Bulls e incluso de la pareja de Audi formada por Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

“Ahí es donde estamos”, dijo Bearman a los periodistas, incluido Motorsport.com, después de la carrera del domingo. “Creo que las diferencias cambian dependiendo de la pista, dependiendo de la longitud de la recta. Aquí quizá estábamos un poco más lejos, pero en Barcelona fue lo mismo. En la carrera anterior, en Mónaco, fue similar.

“Ese es nuestro ritmo. Por desgracia, tenemos trabajo por hacer”.

Oliver Bearman finished 14th in Austria Photo by: Eric Le Galliot

En cuanto a la caída de rendimiento en comparación con sus rivales, Bearman dijo que la causa era clara y señaló directamente a las mejoras introducidas por otros equipos.

“Han traído más mejoras, y también han traído mejoras más efectivas”, dijo. “Así que han dado un gran paso adelante y nosotros no. Eso es todo”.

Según el británico, el equipo afrontó algunos problemas clave en Austria que obstaculizaron su progreso y le impidieron luchar por los puntos. Primero, su VF-26 tuvo problemas de tracción en la salida, lo que dijo que fue una “pesadilla”, y segundo, al coche le falta carga aerodinámica, lo que según él es “el principal problema con el que luchamos”.

“Es carga aerodinámica en general, por supuesto, pero especialmente en la parte trasera”, añadió Bearman. “Sufrimos mucho en la fase de entrada de la curva, así que tenemos que llevar un equilibrio aerodinámico bastante bajo para sobrevivir, digamos.

“En la salida [también] estamos sufriendo mucho con la parte trasera, así que la tracción al inicio de la carrera fue una pesadilla. La alta velocidad fue una pesadilla, las salidas de curva fueron una pesadilla, así que fue realmente muy difícil cuidar los neumáticos y aguantar”.

Sin embargo, podría haber luz al final del túnel para el equipo, ya que aún no ha utilizado la unidad de potencia Ferrari mejorada que compitió con la Scuderia en Austria. Además, el equipo está trabajando en mejoras.

“Necesitamos elevar la base”, reconoció el jefe del equipo, Ayao Komatsu, en un comunicado compartido después de la ronda austriaca. “Lo que significa un coche más rápido, y estamos trabajando en ello, así que esperamos poder llevar ese rendimiento al coche lo antes posible”.