El día que Barrichello murió "por 6 minutos"

El fin de semana más trágico de la historia de la Fórmula 1, marcado por las muertes de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, tuvo su capítulo inaugural el 29 de abril de 1994, hace exactamente 26 años, en el circuito de Imola, en Italia.

El viernes, en la primera práctica libre del GP de San Marino, la tercera etapa del año, contó con el primer gran accidente del evento. Rubens Barrichello se despistó en la Variante Bassa a 225 km/h con el Jordan-Hart y se estrelló violentamente.

Rubens Barrichello, Jordan, en el momento de su gran accidente en Imola 1994. Photo by: Photo 4

"Morí durante seis minutos", dijo el brasileño en una entrevista exclusiva con Motorsport.com tiempo atrás. "Me apagué totalmente en el acto. Fue un impacto de 90G, 90 veces 72kg. En el golpe me tragué la lengua. Me quedé un mes, más o menos, con memoria corta".

Fue el golpe más serio de la carrera del brasileño, que tenía 21 años en ese momento. A pesar de la brutalidad del incidente, Rubinho "sólo" tuvo una dislocación en una costilla y una pequeña fractura en su nariz.

Aunque el balance fue relativamente positivo, Barrichello no tomó parte de la carrera. Y los eventos del sábado y el domingo serían aún más traumáticos para la categoría.

Antes de continuar, repasa todos los autos en la carrera de Barrichello:

Galería Lista 1993: Jordan, 18º no campeonato (2 pts). Barrichello esteve na F1 entre 1993 e 2011, com 326 participações e 322 largadas. É o recordista absoluto na história da categoria. 1 / 29 Foto de: Tom Haapanen 1994: Jordan, 6º no campeonato (19 pts). Com passagens por Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn e Williams, Barrichello conquistou 11 vitórias na carreira - é o 27º na história, empatado com Felipe Massa e Jacques Villeneuve. 2 / 29 Foto de: LAT Images 1995: Jordan, 11º no campeonato (11 pts). 3 / 29 Foto de: LAT Images 1996: Jordan, 8º no campeonato (14 pts) 4 / 29 Foto de: LAT Images 1997: Stewart, 13º no campeonato (6 pts) 5 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Stewart, 12º no campeonato (4 pts) 6 / 29 Foto de: LAT Images 1999: Stewart, 7º no campeonato (21 pts) 7 / 29 Foto de: LAT Images 2000: Ferrari, 4º no campeonato (62 pts). A primeira vitória na F1 veio na Alemanha, em 2000. Largando de 18º, Barrichello conseguiu a terceira maior recuperação da história da categoria, ficando atrás apenas de John Watson (22º - EUA, 1983) e Bill Vukovich (19º - Indy 500, 1954). 8 / 29 Foto de: LAT Images 2001: Ferrari, 3º no campeonato (56 pts) 9 / 29 Foto de: Ferrari Media Center 2002: Ferrari, vice-campeão (77 pts) 10 / 29 Foto de: LAT Images 2003: Ferrari, 4º no campeonato (65 pts) 11 / 29 Foto de: Ferrari Media Center 2004: Ferrari, vice-campeão (114 pts) 12 / 29 Foto de: Bridgestone Corporation 2005: Ferrari, 8º no campeonato (38 pts). O brasileiro foi 68 vezes ao pódio. 13 / 29 Foto de: XPB Images 2006: Honda, 7º no campeonato (30 pts) 14 / 29 Foto de: XPB Images 2007: Honda, 20º no campeonato (0 pts) 15 / 29 Foto de: XPB Images 2008: Honda, 14º no campeonato (11 pts) 16 / 29 Foto de: XPB Images 2009: Brawn, 3º no campeonato (77 pts). Foram 21 poles na F1. 17 / 29 Foto de: XPB Images A última vitória de Barrichello na F1 foi no GP da Itália de 2009. 18 / 29 Foto de: XPB Images Desde então, o Brasil não esteve mais no topo do pódio. 19 / 29 Foto de: XPB Images 2010: Williams, 10º no campeonato (47 pts) 20 / 29 Foto de: XPB Images 2011: Williams, 17º no campeonato (4 pts) 21 / 29 Foto de: XPB Images 2012 (Indy): KV, 12º no campeonato (289 pts) 22 / 29 Foto de: Eric Gilbert 2013 (Stock Car): Full Time, 8º no campeonato (120 pts) 23 / 29 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 (Stock Car): Full Time, campeão (234 pts) 24 / 29 2015 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (188 pts) 25 / 29 2016 (Stock Car): Full Time, vice-campeão (295 pts) 26 / 29 2017 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (251 pts) 27 / 29 2018 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (242 pts) 28 / 29 2019 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (310 pts) 29 / 29 Foto de: Duda Bairros

El brasileño llegó a la cita de San Marino ocupando el segundo lugar en el campeonato. En el inicio de la temporada, Barrichello fue cuarto en el GP de Brasil, en Interlagos. La siguiente carrera marcaría su primer podio en la F1, cuando terminó tercero en el GP del Pacífico, celebrado en Aida, Japón. En Imola, sin embargo, las expectativas no eran tan grandes, ya que el motor Hart que equipaba a Jordan no era tan potente como las unidades de potencia de Ferrari, Renault y Ford.

En los entrenamientos, Barrichello terminó en un razonable décimo lugar, una buena posición para las aspiraciones de su equipo en el GP de San Marino. El brasileño estaba 2s9 detrás de Senna. El tricampeón buscaba su tercera pole del año. A pesar de la superioridad abismal de Williams en los años anteriores, el auto del equipo británico presentaba problemas en 1994, en gran parte debido al cambio de las normas. Pero esa es otra historia...

Rubinho a todo vapor

Buscando mejorar su marca, Rubinho decidió apostar en su capacidad para ir más rápido. Con la confianza en alza, el de San Pablo fue al límite en la rápida pista italiana. Sin embargo, no contaba con un bordillo excesivamente alto en la Variante de la Bassa, ubicada antes de la recta principal.

A toda máquina, Barrichello entró en la curva a 225 km/h y levantó vuelo tras el contacto con el bordillo. La consecuencia fue grave: el Jordan golpeó con fuerza la barrera de neumáticos y la malla de protección. El auto volcó dos veces y "aterrizó" de lado.

Los oficiales de pista llegaron rápidamente al lugar y pusieron el monoplaza en la posición correcta, pero vieron que Rubinho no se encontraba bien. Poco después, el equipo médico comandado por el Dr. Sid Watkins llegó para ayudar al piloto. Según el médico, el piloto se había tragado la lengua y estuvo "muerto" durante unos minutos. La eficiencia del equipo de rescate fue fundamental, dada la violencia del impacto.

El brasileño fue atendido durante 10 minutos y enviado al centro médico del circuito. Fue allí donde recibió la visita de Senna, quien inmediatamente había abandonado el garaje de Williams para visitar a su amigo. El tricampeón se sintió aliviado: Rubinho estaba lesionado, pero consciente y su vida ya no corría peligro.

Senna fue incluso uno de los responsables de tranquilizar a la prensa al salir del centro médico. Aún sorprendido por lo sucedido, destacó que Barrichello estaba bien.

Barrichello fue llevado al Hospital Maggiore de Bolonia, donde permaneció en observación hasta el día siguiente. El sábado, Rubinho volvió a la pista para seguir la actividad desde fuera y volvió a encontrarse con Senna.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Dejo mi buen día a todo el pueblo brasileño, que vio el accidente. Vi lo mucho que sufrieron, pero agradezco todo lo que se hizo en la pista y a los fans. Ha ocurrido. Un día u otro iba a suceder... Son cosas de las carreras, pasa con Senna, pasa con Prost, ¿por qué no pasaría con Rubinho?", dijo Barrichello el día en que tendría lugar otro accidente, esta vez con final trágico y la muerte del austriaco Ratzenberger.

A la mañana siguiente, Barrichello regresó a su casa en Cambridge, Inglaterra, donde vivía en ese momento. Desde allí vio la carrera en la que Senna perdería la vida al accidentarse en la curva Tamburello. Sería el cierre para el fin de semana más trágico en la historia de la Fórmula 1.

Los récords entre los pilotos que nunca fueron campeones en F1: