Barrichello es el piloto que más carreras ha disputado en la historia de la Fórmula 1 con 322 y siempre ha sido uno de los personajes más queridos en la máxima categoría del automovilismo mundial. Sin embargo, incluso los competidores más agradables tienen su día de rabia.

Con 'Rubinho', no fue diferente. En una entrevista exclusiva para Motorsport.com realizada días atrás a través de Instagram, el brasileño habló de la única vez que se volvió loco por la acción de un rival en la pista.

El episodio tuvo lugar en el Gran Premio de Canadá de 2010 cuando Barrichello, por ese entonces piloto de Williams, estaba recuperando terreno en la carrera y se encontró con el español Jaime Alguersuari, de Toro Rosso.

"Siempre he sido una persona que, si hay un problema, lo resuelvo. Para mí, siempre ha sido así en la vida. Si tengo un problema, trataré de resolverlo. La única vez que me volví loco fue en 2010, en Montreal", recuerda Rubinho.

"Estaba en una recuperación muy, muy, muy fuerte. Era la curva 5, que es una curva con el pie hacia abajo, muy rápida. Ahí está la secuencia de izquierda y derecha para tomar una recta. Y creo que la pista se estaba secando, algo así. Y puse el auto por dentro a Alguersuari y él no me vio. Cuando vio que yo lo pasaba, intentó cerrar la puerta, pero era demasiado tarde. Venía a una velocidad de unos 10 km/h más".

Ambos autos se tocaron y Barrichello se llevó la peor parte, ya que su Williams se elevó del suelo y al caer se rompieron los conductos de refrigeración de los frenos, algo clave en el circuito de Montreal debido a sus fuertes frenadas.

"Me pasé toda la carrera pensando: 'Bueno, el tipo arruinó mi carrera, sólo quiero saber si Charlie Whiting (Director de Carrera de la F1) está viendo, porque debe penalizarlo. Y nada...".

"Pasé el resto del gran premio enojado porque él terminó con mi carrera y nadie había visto lo que pasó. Y había sido tan peligroso. Al terminar salí del auto y fui directo al garaje de Toro Rosso. Fue la única vez que lo hice".

"Le dije (a Alguersuari): '¿No me has visto? Y él dijo: 'No, no te he visto'. Y yo le dije: 'Ahora vas a ver', y empecé a golpear su casco. Llegó un mecánico suyo, uno pequeño, y yo le dije: 'Amigo, llama a uno más grande porque no vas a poder' Estaba tan furioso, fue la única vez. Hasta el día de hoy ese mecánico se ríe de mí", recordó Barrichello.

Para no perderte. Las diez derrotas más desgarradoras en la Fórmula 1