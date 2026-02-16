Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Barcelona se suma a la rotación de la F1 con un nuevo acuerdo de tres carreras

La Fórmula 1 seguirá regresando a Barcelona en 2028, 2030 y 2032 tras firmar una extensión de contrato.

Filip Cleeren
Edited:
Lando Norris, McLaren

Foto de: McLaren

La F1 ha alcanzado nuevos términos con los organizadores del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, manteniendo la carrera en Montmeló en el calendario durante tres de los próximos cinco años.

Barcelona ha entrado en el último año de su contrato vigente y ha estado bajo una fuerte presión para invertir en sus instalaciones anticuadas y asegurar su lugar en el calendario. Mientras tanto, el circuito de Montmeló ya había perdido la denominación de Gran Premio de España en favor de una nueva carrera en Madrid, que debutará en septiembre de este año en el circuito Madring actualmente en construcción.

Aunque la competencia por los cupos europeos restantes ha sido feroz, tanto la ciudad de Barcelona como el gobierno catalán han estado dispuestos a invertir para mantener el evento en el calendario. Ahora se ha alcanzado un acuerdo para unirse al Gran Premio de Bélgica como parte de la rotación europea de la F1, alternándose con Spa-Francorchamps durante los próximos seis años.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Erik Junius

Spa está previsto que reciba a la F1 en 2027, 2029 y 2031, mientras que Barcelona ocupará ese mismo lugar en 2028, 2030 y 2032. El acuerdo parece destinado a poner fin, al menos por ahora, a las esperanzas de Spa de negociar un contrato a tiempo completo, con los promotores belgas habiendo intentado convertir su papel alterno en una carrera anual.

"Esta renovación es el resultado de una relación sólida y una estrecha colaboración y representa un paso muy importante para seguir consolidando a Cataluña como una cita clave en el calendario internacional", dijo Pol Gibert, CEO de Circuits de Catalunya SL. "La Fórmula 1 genera un impacto económico de más de 300 millones de euros por edición, pero sobre todo es un evento estratégico que ayuda a proyectar a Cataluña en todo el mundo como un país capaz de albergar competiciones deportivas de primer nivel".

El CEO y presidente de la F1, Stefano Domenicali, añadió: "Barcelona es una ciudad increíble, y los aficionados de la Fórmula 1 allí siempre nos reciben con tanta pasión, por lo que estoy encantado de que continuemos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante los próximos años. El equipo ha invertido mucho en el circuito y ha organizado fantásticos festivales para los aficionados en los últimos años, por lo que esperamos ver cómo continúan desarrollando la experiencia, tanto para los asistentes a la carrera como para la ciudad en su conjunto".

Anteriormente se había anunciado que el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort celebraría su último evento en 2026, con el Gran Premio de Portugal en Portimão regresando para ocupar su lugar en 2027 y 2028.

Que Barcelona y Spa compartan el mismo lugar aún deja un hueco por cubrir en el calendario de 24 carreras para 2027, con el regreso del Gran Premio de Turquía en Estambul considerado como una de las opciones principales.

