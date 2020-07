Verstappen: Problemas de balance maximizaron desventaja con Mercedes

El holandés ha pasado el fin de semana tratando de obtener el mejor rendimiento de un nuevo alerón delantero que su equipo trajo al Red Bull Ring, y admitió que en calificación todavía no consiguió una configuración perfecta.

Verstappen concluyó la calificación a 0.538 segundos de desventaja respecto al ganador de la posición de privilegio, Valtteri Bottas. Ante esta diferencia, el holandés calculó que su auto tenía potencial para mejorar, aunque era escéptico sobre poder vencer a los dominantes Mercedes.

"No estaba del todo contento con el equilibrio. En algunas curvas era bueno y en otras no, y eso puede hacer que la brecha sea un poco mayor, pero aún creo que medio segundo sigue siendo una diferencia bastante decente”.

Si bien Verstappen dijo que sus fanáticos pueden estar alarmados por la diferencia con Mercedes de este fin de semana en comparación con lo visto en pretemporada, aún cree que el paquete de Red Bull es prometedor.

"Por supuesto que no es lo que queremos", dijo sobre la diferencia de medio segundo. “Pero no estaba muy contento con el equilibrio general que teníamos en el auto. Tan pronto como podamos solucionarlo un poco, entonces tal vez vayamos mejor. No digo que los hubiéramos derrotado, pero ya veremos”.

“Son ocho carreras y aún tenemos otro fin de semana aquí, así que tenemos que tomar esto en cuenta, aprender mucho durante este gran premio. Esperamos poder hacerlo mejor la próxima semana”.

Oferta de estrategia

A pesar de la falta de ritmo para vencer a Mercedes, Verstappen cree que todavía hay una oportunidad para hacer la vida de sus rivales más difícil en carrera ya que optaron por una estrategia de neumáticos diferente.

El holandés avanzó de la Q2 con el neumático medio, lo cual podría ayudarlo ante las temperaturas que se esperan para el domingo, mucho más cálidas respecto al resto del fin de semana.

“Será interesante porque mañana será un poco más cálido, así que espero eso sea una ventaja para nosotros”.

“Claramente hoy Mercedes estaba en un nivel diferente, pero esperaremos a ver cómo podemos hacerlo mañana”.

“El año pasado estuvimos un poco fuera de ritmo en la clasificación, pero espero que estemos un poco mejor en la carrera. Soy el único con un neumático diferente en el top 10. No tenemos nada que perder, así que intentaré que sea lo más difícil posible para ellos”.