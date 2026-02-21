Los tiempos, vueltas y kilómetros de cada piloto, equipo y motorista en la pretemporada de F1 2026
Tras los ensayos de Bahréin 2, estos son los datos a tener en cuenta de todas las pruebas de la pretemporada 2026 de F1.
La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Tres sesiones de ensayos y nueve jornadas de rodaje en total, esto es de lo que dispusieron las escuderías para preparar la temporada 2026, que marca la entrada en vigor de una revolución reglamentaria en chasis y unidades de potencia.
Entre Barcelona a finales de enero y Bahréin a mediados de febrero, los 11 constructores que participan del campeonato pudieron acumular kilómetros, con mayor o menor éxito en este ejercicio.
Estos son los datos a tener en cuenta de esta pretemporada.
Ferrari domina la hoja de tiempos
Charles Leclerc marcó el mejor tiempo de los ensayos invernales disputados en Bahréin, pero todavía quedan muchas incógnitas…
Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Por supuesto, es difícil sacar demasiadas conclusiones de los tiempos a una vuelta. Lewis Hamilton fue el más rápido en Barcelona y Charles Leclerc es el único piloto que firmó un tiempo por debajo de 1'32 en Sakhir, pero eso no significa, evidentemente, que el Ferrari SF-26 sea necesariamente el coche más rápido, ya que todavía hay demasiadas incógnitas como para tener una idea precisa de la jerarquía.
Lo más interesante quizá sea simplemente tomar distancia y comparar el tiempo final de Leclerc, el mejor de estos ensayos de pretemporada 2026 en Bahréin, con el firmado el año pasado por Carlos Sainz con el Williams durante los tests 2025: 1'29"348 para el español contra 1'31"992 para el monegasco, lo que situaría a los F1 2026 a dos segundos y medio de los coches del final de la generación 2022-2025 en esta misma etapa del año (de nuevo, tomando el máximo de precauciones).
Los tiempos y vueltas de Barcelona
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Cronómetro (día)
|1
|Hamilton
|Ferrari
|209
|1'16"348 (D5)
|2
|Russell
|Mercedes
|265
|1'16"445 (D4)
|3
|Norris
|McLaren
|163
|1'16"594 (D5)
|4
|Leclerc
|Ferrari
|231
|1'16"653 (D5)
|5
|Antonelli
|Mercedes
|237
|1'17"081 (D4)
|6
|Piastri
|McLaren
|128
|1'17"446 (D5)
|7
|Verstappen
|Red Bull
|145
|1'17"586 (D5)
|8
|Gasly
|Alpine
|231
|1'17"707 (D5)
|9
|Hadjar
|Red Bull
|158
|1'18"159 (D1)
|10
|Ocon
|Haas
|243
|1'18"393 (D5)
|11
|Bearman
|Haas
|148
|1'18"423 (D5)
|12
|Lindblad
|Racing Bulls
|167
|1'18"451 (D4)
|13
|Lawson
|Racing Bulls
|152
|1'18"840 (D4)
|14
|Colapinto
|Alpine
|118
|1'19"150 (D3)
|15
|Hülkenberg
|Audi
|145
|1'19"870 (D5)
|16
|Bortoleto
|Audi
|90
|1'20"179 (D5)
|17
|Alonso
|Aston Martin
|61
|1'20"795 (D5)
|18
|Bottas
|Cadillac
|87
|1'20"920 (D5)
|19
|Pérez
|Cadillac
|77
|1'21"024 (D4)
|20
|Stroll
|Aston Martin
|5
|1'46"404 (D4)
Tiempos y vueltas de Bahréin 1
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Cronómetro (día)
|Neumáticos
|1
|Antonelli
|Mercedes
|94
|1'33"669 (D3)
|C3
|2
|Russell
|Mercedes
|188
|1'33"918 (D3)
|C3
|3
|Hamilton
|Ferrari
|202
|1'34"209 (D3)
|C3
|4
|Leclerc
|Ferrari
|219
|1'34"273 (D2)
|C3
|5
|Piastri
|McLaren
|215
|1'34"549 (D3)
|C3
|6
|Norris
|McLaren
|207
|1'34"669 (D1)
|C2
|7
|Verstappen
|Red Bull
|197
|1'34"798 (D1)
|C3
|8
|Bearman
|Haas
|200
|1'35"394 (D2)
|C3
|9
|Hadjar
|Red Bull
|146
|1'35"561 (D2)
|C3
|10
|Ocon
|Haas
|190
|1'35"578 (D1)
|C3
|11
|Colapinto
|Alpine
|172
|1'35"806 (D3)
|C3
|12
|Hülkenberg
|Audi
|178
|1'36"291 (D3)
|C3
|13
|Bortoleto
|Audi
|176
|1'36"670 (D2)
|C3
|14
|Gasly
|Alpine
|146
|1'36"723 (D2)
|C3
|15
|Albon
|Williams
|208
|1'36"793 (D3)
|C3
|16
|Lawson
|Racing Bulls
|169
|1'36"808 (D3)
|C3
|17
|Bottas
|Cadillac
|153
|1'36"824 (D2)
|C3
|18
|Sainz
|Williams
|214
|1'37"186 (D3)
|C2
|19
|Pérez
|Cadillac
|167
|1'37"365 (D3)
|C3
|20
|Lindblad
|Racing Bulls
|158
|1'37"470 (D2)
|C3
|21
|Stroll
|Aston Martin
|108
|1'38"165 (D3)
|C3
|22
|Alonso
|Aston Martin
|98
|1'38"248 (D2)
|C3
Tiempos y vueltas de Bahréin 2
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Cronómetro (día)
|Neumáticos
|1
|Leclerc
|Ferrari
|202
|1'31"992 (D3)
|C4
|2
|Antonelli
|Mercedes
|197
|1'32"803 (D2)
|C3
|3
|Piastri
|McLaren
|222
|1'32"861 (D2)
|C3
|4
|Norris
|McLaren
|173
|1'32"871 (D3)
|C3
|5
|Verstappen
|Red Bull
|204
|1'33"109 (D3)
|C3
|6
|Russell
|Mercedes
|235
|1'33"197 (D3)
|C3
|7
|Hamilton
|Ferrari
|122
|1'33"408 (D2)
|C3
|8
|Gasly
|Alpine
|179
|1'33"421 (D3)
|C5
|9
|Bearman
|Haas
|199
|1'33"487 (D3)
|C4
|10
|Bortoleto
|Audi
|171
|1'33"755 (D3)
|C4
|11
|Colapinto
|Alpine
|180
|1'33"818 (D2)
|C5
|12
|Hülkenberg
|Audi
|186
|1'33"987 (D2)
|C4
|13
|Lindblad
|Racing Bulls
|240
|1'34"149 (D3)
|C4
|14
|Ocon
|Haas
|205
|1'34"201 (D2)
|C4
|15
|Hadjar
|Red Bull
|125
|1'34"260 (D1)
|C4
|16
|Sainz
|Williams
|196
|1'34"342 (D3)
|C5
|17
|Lawson
|Racing Bulls
|167
|1'34"532 (D2)
|C4
|18
|Albon
|Williams
|172
|1'34"555 (D2)
|C5
|19
|Bottas
|Cadillac
|131
|1'35"290 (D3)
|C3
|20
|Pérez
|Cadillac
|135
|1'35"369 (D2)
|C5
|21
|Stroll
|Aston Martin
|32
|1'35"974 (D1)
|C3
|22
|Alonso
|Aston Martin
|96
|1'36"536 (D1)
|C3
Russell, Leclerc y Ocon no se quedaron quietos
George Russell ha sido el piloto más activo en pista durante los entrenamientos de invierno de 2026.
Foto de: Sona Maleterova / Getty Images
En unos tests que, según muchos observadores, fueron mucho más intensos de lo esperado —los temores sobre la fiabilidad resultaron finalmente infundados para la mayoría de las escuderías.
Así, George Russell, Leclerc y Esteban Ocon destacan especialmente, ya que los tres superaron la barrera simbólica de los 3000 km de rodaje en estos tests.
La media en nueve jornadas es de 2500 km recorridos por los pilotos, con varias excepciones notables en la parte baja de la clasificación. Se piensa, por supuesto, en los pilotos de Williams (ausentes en Barcelona pero que aun así alcanzaron los 2000 km), en los pilotos de Cadillac (cuya escudería es recién llegada a la F1), y por supuesto en los pilotos de Aston Martin, embarcados en una auténtica odisea…
Lance Stroll, en particular, no tuvo fortuna con la programación ni con los problemas, ya que tras comenzar con una "jornada" de 5 vueltas en Barcelona, terminó con una jornada de 6 vueltas en Bahréin, sin siquiera alcanzar los 800 km de rodaje en el conjunto de los ensayos.
|Piloto
|Escudería
|Barcelona (km)
|Bahrein 1 (km)
|Bahrein 2 (km)
|Total km
|Russell
|Mercedes
|1234
|1018
|1271
|3523
|Leclerc
|Ferrari
|1076
|1185
|1093
|3354
|Ocon
|Haas
|1138
|1028
|1110
|3269
|Piastri
|McLaren
|596
|1164
|1202
|2961
|Lindblad
|Racing Bulls
|778
|855
|1299
|2932
|Bearman
|Haas
|689
|1082
|1077
|2849
|Verstappen
|Red Bull
|675
|1066
|1104
|2846
|Gasly
|Alpine
|1076
|790
|969
|2835
|Norris
|McLaren
|759
|1120
|936
|2816
|Hamilton
|Ferrari
|973
|1093
|660
|2727
|Antonelli
|Mercedes
|1103
|509
|1066
|2679
|Hülkenberg
|Audi
|675
|963
|1007
|2645
|Lawson
|Racing Bulls
|708
|915
|904
|2526
|Colapinto
|Alpine
|550
|931
|974
|2455
|Bortoleto
|Audi
|419
|953
|926
|2297
|Sainz
|Williams
|0
|1158
|1061
|2219
|Hadjar
|Rojo Bull
|736
|790
|677
|2203
|Albon
|Williams
|0
|1126
|931
|2057
|Pérez
|Cadillac
|359
|904
|731
|1993
|Bottas
|Cadillac
|405
|828
|709
|1942
|Alonso
|Aston Martin
|284
|815
|520
|1334
|Stroll
|Aston Martin
|23
|608
|173
|781
Mercedes, Haas y Ferrari superan la barrera de los 6000 km
Haas superó la barrera de los 6000 km recorridos en los entrenamientos de invierno de 2026, al igual que Mercedes y Ferrari.
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
Del lado de las escuderías, tres estructuras superaron los 6000 km: Mercedes, Haas y Ferrari. Para los dos equipos punteros, nada realmente sorprendente. Dieron la mejor impresión en términos de fiabilidad desde el inicio del rodaje y, salvo algunos contratiempos puntuales en Bahréin, mantuvieron en general ese nivel.
Para Haas, esto confirma una excelente preparación, aunque la escudería nos ha acostumbrado en los últimos años a acumular muchos kilómetros sin que ello se traduzca necesariamente en prestaciones impresionantes. Aun así, son datos valiosos en manos de las tropas de Ayao Komatsu.
En su debut en F1, cabe destacar el rodaje regular de Audi, que roza la barrera de los 5000 km. También cabe señalar que Williams, a pesar de su ausencia total en Barcelona, logró acumular más de 4000 km en seis jornadas efectivas.
Un rendimiento que contrasta claramente con Aston Martin: la escudería estuvo en pista antes que Williams en Barcelona pero acumuló la mitad de kilómetros en el conjunto de los tests, víctima de numerosos problemas ligados al motor Honda y a elecciones técnicas agresivas para el chasis.
|Escudería
|Motor
|Barcelona (km)
|
Bahrein 1 (km)
|Bahrein 2 (KM)
|Total KM
|Mercedes
|Mercedes
|2338
|1526
|2338
|6202
|Haas
|Ferrari
|1821
|2111
|2186
|6118
|Ferrari
|Ferrari
|2049
|2279
|1753
|6081
|McLaren
|Mercedes
|1355
|2284
|2138
|5777
|Racing Bulls
|Red Bull Ford
|1486
|1770
|2203
|5458
|Alpine
|Mercedes
|1625
|1721
|1943
|5289
|Red Bull
|Red Bull Ford
|1411
|1856
|1781
|5048
|Audi
|Audi
|1094
|1916
|1932
|4942
|Williams
|Mercedes
|0
|2284
|1992
|4276
|Cadillac
|Ferrari
|764
|1732
|1440
|3935
|Aston Martin
|Honda
|307
|1115
|693
|2115
El motor Mercedes dio media vuelta a la Tierra
Los motores Mercedes han encadenado una vuelta tras otra.
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
Con cuatro escuderías motorizadas por Mercedes, habría sido sorprendente que la marca alemana no liderara el kilometraje de las unidades de potencia. Al superar los 20 000 km de rodaje, los bloques V6 turbo híbridos de la marca alemana dieron simbólicamente media vuelta a la Tierra (cuya circunferencia ronda los 40 000 km).
Sin embargo, si se relaciona este kilometraje total con el número de escuderías implicadas, se observa que la media es similar entre las estructuras motorizadas por Mercedes y Ferrari, escudería oficial incluida.
También se ve que, como se ha subrayado con frecuencia desde el inicio de estos tests, Red Bull Ford realizó un excelente trabajo de fiabilización de sus motores, ya que la media por escudería también está por encima de los 5000 km, en niveles comparables a los motoristas establecidos como Mercedes y Ferrari.
Audi no tiene por qué avergonzarse de su rendimiento global en este aspecto, aunque la ausencia de clientes hace que la cosecha de datos sea evidentemente mucho menos abundante. Dicho esto, la firma de los anillos podrá consolarse de haber evitado los escollos encontrados por Honda con Aston Martin…
|Fabricante de motores
|Barcelona (km)
|
Bahrein 1 (km)
|Bahrein 2 (km)
|Total km
|KM medios
e por escudería
|Mercedes
|5318
|7815
|8410
|21 544
|5386
|Ferrari
|4615
|6121
|5380
|16 116
|5372
|Red Bull Ford
|2897
|3626
|3983
|10 506
|5253
|Audi
|1094
|1916
|1932
|4942
|4942
|Honda
|307
|1115
|693
|2115
|2115
