Tres sesiones de ensayos y nueve jornadas de rodaje en total, esto es de lo que dispusieron las escuderías para preparar la temporada 2026, que marca la entrada en vigor de una revolución reglamentaria en chasis y unidades de potencia.

Entre Barcelona a finales de enero y Bahréin a mediados de febrero, los 11 constructores que participan del campeonato pudieron acumular kilómetros, con mayor o menor éxito en este ejercicio.

Estos son los datos a tener en cuenta de esta pretemporada.

Ferrari domina la hoja de tiempos

Charles Leclerc marcó el mejor tiempo de los ensayos invernales disputados en Bahréin, pero todavía quedan muchas incógnitas… Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Por supuesto, es difícil sacar demasiadas conclusiones de los tiempos a una vuelta. Lewis Hamilton fue el más rápido en Barcelona y Charles Leclerc es el único piloto que firmó un tiempo por debajo de 1'32 en Sakhir, pero eso no significa, evidentemente, que el Ferrari SF-26 sea necesariamente el coche más rápido, ya que todavía hay demasiadas incógnitas como para tener una idea precisa de la jerarquía.

Lo más interesante quizá sea simplemente tomar distancia y comparar el tiempo final de Leclerc, el mejor de estos ensayos de pretemporada 2026 en Bahréin, con el firmado el año pasado por Carlos Sainz con el Williams durante los tests 2025: 1'29"348 para el español contra 1'31"992 para el monegasco, lo que situaría a los F1 2026 a dos segundos y medio de los coches del final de la generación 2022-2025 en esta misma etapa del año (de nuevo, tomando el máximo de precauciones).

Los tiempos y vueltas de Barcelona

P PILOTO EQUIPO Vueltas Cronómetro (día) 1 Hamilton Ferrari 209 1'16"348 (D5) 2 Russell Mercedes 265 1'16"445 (D4) 3 Norris McLaren 163 1'16"594 (D5) 4 Leclerc Ferrari 231 1'16"653 (D5) 5 Antonelli Mercedes 237 1'17"081 (D4) 6 Piastri McLaren 128 1'17"446 (D5) 7 Verstappen Red Bull 145 1'17"586 (D5) 8 Gasly Alpine 231 1'17"707 (D5) 9 Hadjar Red Bull 158 1'18"159 (D1) 10 Ocon Haas 243 1'18"393 (D5) 11 Bearman Haas 148 1'18"423 (D5) 12 Lindblad Racing Bulls 167 1'18"451 (D4) 13 Lawson Racing Bulls 152 1'18"840 (D4) 14 Colapinto Alpine 118 1'19"150 (D3) 15 Hülkenberg Audi 145 1'19"870 (D5) 16 Bortoleto Audi 90 1'20"179 (D5) 17 Alonso Aston Martin 61 1'20"795 (D5) 18 Bottas Cadillac 87 1'20"920 (D5) 19 Pérez Cadillac 77 1'21"024 (D4) 20 Stroll Aston Martin 5 1'46"404 (D4)

Tiempos y vueltas de Bahréin 1

P PILOTO EQUIPO Vueltas Cronómetro (día) Neumáticos 1 Antonelli Mercedes 94 1'33"669 (D3) C3 2 Russell Mercedes 188 1'33"918 (D3) C3 3 Hamilton Ferrari 202 1'34"209 (D3) C3 4 Leclerc Ferrari 219 1'34"273 (D2) C3 5 Piastri McLaren 215 1'34"549 (D3) C3 6 Norris McLaren 207 1'34"669 (D1) C2 7 Verstappen Red Bull 197 1'34"798 (D1) C3 8 Bearman Haas 200 1'35"394 (D2) C3 9 Hadjar Red Bull 146 1'35"561 (D2) C3 10 Ocon Haas 190 1'35"578 (D1) C3 11 Colapinto Alpine 172 1'35"806 (D3) C3 12 Hülkenberg Audi 178 1'36"291 (D3) C3 13 Bortoleto Audi 176 1'36"670 (D2) C3 14 Gasly Alpine 146 1'36"723 (D2) C3 15 Albon Williams 208 1'36"793 (D3) C3 16 Lawson Racing Bulls 169 1'36"808 (D3) C3 17 Bottas Cadillac 153 1'36"824 (D2) C3 18 Sainz Williams 214 1'37"186 (D3) C2 19 Pérez Cadillac 167 1'37"365 (D3) C3 20 Lindblad Racing Bulls 158 1'37"470 (D2) C3 21 Stroll Aston Martin 108 1'38"165 (D3) C3 22 Alonso Aston Martin 98 1'38"248 (D2) C3

Tiempos y vueltas de Bahréin 2

P PILOTO EQUIPO Vueltas Cronómetro (día) Neumáticos 1 Leclerc Ferrari 202 1'31"992 (D3) C4 2 Antonelli Mercedes 197 1'32"803 (D2) C3 3 Piastri McLaren 222 1'32"861 (D2) C3 4 Norris McLaren 173 1'32"871 (D3) C3 5 Verstappen Red Bull 204 1'33"109 (D3) C3 6 Russell Mercedes 235 1'33"197 (D3) C3 7 Hamilton Ferrari 122 1'33"408 (D2) C3 8 Gasly Alpine 179 1'33"421 (D3) C5 9 Bearman Haas 199 1'33"487 (D3) C4 10 Bortoleto Audi 171 1'33"755 (D3) C4 11 Colapinto Alpine 180 1'33"818 (D2) C5 12 Hülkenberg Audi 186 1'33"987 (D2) C4 13 Lindblad Racing Bulls 240 1'34"149 (D3) C4 14 Ocon Haas 205 1'34"201 (D2) C4 15 Hadjar Red Bull 125 1'34"260 (D1) C4 16 Sainz Williams 196 1'34"342 (D3) C5 17 Lawson Racing Bulls 167 1'34"532 (D2) C4 18 Albon Williams 172 1'34"555 (D2) C5 19 Bottas Cadillac 131 1'35"290 (D3) C3 20 Pérez Cadillac 135 1'35"369 (D2) C5 21 Stroll Aston Martin 32 1'35"974 (D1) C3 22 Alonso Aston Martin 96 1'36"536 (D1) C3

Russell, Leclerc y Ocon no se quedaron quietos

George Russell ha sido el piloto más activo en pista durante los entrenamientos de invierno de 2026. Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

En unos tests que, según muchos observadores, fueron mucho más intensos de lo esperado —los temores sobre la fiabilidad resultaron finalmente infundados para la mayoría de las escuderías.

Así, George Russell, Leclerc y Esteban Ocon destacan especialmente, ya que los tres superaron la barrera simbólica de los 3000 km de rodaje en estos tests.

La media en nueve jornadas es de 2500 km recorridos por los pilotos, con varias excepciones notables en la parte baja de la clasificación. Se piensa, por supuesto, en los pilotos de Williams (ausentes en Barcelona pero que aun así alcanzaron los 2000 km), en los pilotos de Cadillac (cuya escudería es recién llegada a la F1), y por supuesto en los pilotos de Aston Martin, embarcados en una auténtica odisea…

Lance Stroll, en particular, no tuvo fortuna con la programación ni con los problemas, ya que tras comenzar con una "jornada" de 5 vueltas en Barcelona, terminó con una jornada de 6 vueltas en Bahréin, sin siquiera alcanzar los 800 km de rodaje en el conjunto de los ensayos.

Piloto Escudería Barcelona (km) Bahrein 1 (km) Bahrein 2 (km) Total km Russell Mercedes 1234 1018 1271 3523 Leclerc Ferrari 1076 1185 1093 3354 Ocon Haas 1138 1028 1110 3269 Piastri McLaren 596 1164 1202 2961 Lindblad Racing Bulls 778 855 1299 2932 Bearman Haas 689 1082 1077 2849 Verstappen Red Bull 675 1066 1104 2846 Gasly Alpine 1076 790 969 2835 Norris McLaren 759 1120 936 2816 Hamilton Ferrari 973 1093 660 2727 Antonelli Mercedes 1103 509 1066 2679 Hülkenberg Audi 675 963 1007 2645 Lawson Racing Bulls 708 915 904 2526 Colapinto Alpine 550 931 974 2455 Bortoleto Audi 419 953 926 2297 Sainz Williams 0 1158 1061 2219 Hadjar Rojo Bull 736 790 677 2203 Albon Williams 0 1126 931 2057 Pérez Cadillac 359 904 731 1993 Bottas Cadillac 405 828 709 1942 Alonso Aston Martin 284 815 520 1334 Stroll Aston Martin 23 608 173 781

Mercedes, Haas y Ferrari superan la barrera de los 6000 km

Haas superó la barrera de los 6000 km recorridos en los entrenamientos de invierno de 2026, al igual que Mercedes y Ferrari. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Del lado de las escuderías, tres estructuras superaron los 6000 km: Mercedes, Haas y Ferrari. Para los dos equipos punteros, nada realmente sorprendente. Dieron la mejor impresión en términos de fiabilidad desde el inicio del rodaje y, salvo algunos contratiempos puntuales en Bahréin, mantuvieron en general ese nivel.

Para Haas, esto confirma una excelente preparación, aunque la escudería nos ha acostumbrado en los últimos años a acumular muchos kilómetros sin que ello se traduzca necesariamente en prestaciones impresionantes. Aun así, son datos valiosos en manos de las tropas de Ayao Komatsu.

En su debut en F1, cabe destacar el rodaje regular de Audi, que roza la barrera de los 5000 km. También cabe señalar que Williams, a pesar de su ausencia total en Barcelona, logró acumular más de 4000 km en seis jornadas efectivas.

Un rendimiento que contrasta claramente con Aston Martin: la escudería estuvo en pista antes que Williams en Barcelona pero acumuló la mitad de kilómetros en el conjunto de los tests, víctima de numerosos problemas ligados al motor Honda y a elecciones técnicas agresivas para el chasis.

Escudería Motor Barcelona (km) Bahrein 1 (km) Bahrein 2 (KM) Total KM Mercedes Mercedes 2338 1526 2338 6202 Haas Ferrari 1821 2111 2186 6118 Ferrari Ferrari 2049 2279 1753 6081 McLaren Mercedes 1355 2284 2138 5777 Racing Bulls Red Bull Ford 1486 1770 2203 5458 Alpine Mercedes 1625 1721 1943 5289 Red Bull Red Bull Ford 1411 1856 1781 5048 Audi Audi 1094 1916 1932 4942 Williams Mercedes 0 2284 1992 4276 Cadillac Ferrari 764 1732 1440 3935 Aston Martin Honda 307 1115 693 2115

El motor Mercedes dio media vuelta a la Tierra

Los motores Mercedes han encadenado una vuelta tras otra. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Con cuatro escuderías motorizadas por Mercedes, habría sido sorprendente que la marca alemana no liderara el kilometraje de las unidades de potencia. Al superar los 20 000 km de rodaje, los bloques V6 turbo híbridos de la marca alemana dieron simbólicamente media vuelta a la Tierra (cuya circunferencia ronda los 40 000 km).

Sin embargo, si se relaciona este kilometraje total con el número de escuderías implicadas, se observa que la media es similar entre las estructuras motorizadas por Mercedes y Ferrari, escudería oficial incluida.

También se ve que, como se ha subrayado con frecuencia desde el inicio de estos tests, Red Bull Ford realizó un excelente trabajo de fiabilización de sus motores, ya que la media por escudería también está por encima de los 5000 km, en niveles comparables a los motoristas establecidos como Mercedes y Ferrari.

Audi no tiene por qué avergonzarse de su rendimiento global en este aspecto, aunque la ausencia de clientes hace que la cosecha de datos sea evidentemente mucho menos abundante. Dicho esto, la firma de los anillos podrá consolarse de haber evitado los escollos encontrados por Honda con Aston Martin…

Fabricante de motores Barcelona (km) Bahrein 1 (km) Bahrein 2 (km) Total km KM medios

e por escudería Mercedes 5318 7815 8410 21 544 5386 Ferrari 4615 6121 5380 16 116 5372 Red Bull Ford 2897 3626 3983 10 506 5253 Audi 1094 1916 1932 4942 4942 Honda 307 1115 693 2115 2115