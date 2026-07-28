GP de Bahréin en Malasia: cada vez que la F1 corrió bajo el nombre de otro país

El anuncio de que el regreso de la Fórmula 1 a Malasia este año se denominaría Gran Premio de Bahréin provocó tanto diversión como confusión.

Sepang, al fin y al cabo, fue el primero de la generación de circuitos modernos de F1 en Asia diseñados por Hermann Tilke, lo que convirtió a Malasia en una cita importante del calendario. Incluso después de que el país rescindiera su contrato con FOM en 2017, el circuito ha seguido siendo popular entre los aficionados, y muchos piden su regreso en medio de un debate más amplio sobre el creciente número de circuitos urbanos en el calendario.

Sepang también se encuentra junto al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, la principal puerta de entrada internacional de Malasia. Por tanto, denominar una carrera en uno de los recintos deportivos más reconocibles del país como Gran Premio de Bahréin es una propuesta inusual.

Pero el conflicto en curso entre EE. UU./Israel e Irán ha creado una situación inusual, con Bahréin conservando los derechos de denominación de una carrera que no puede albergar dentro de sus propias fronteras.

Aunque el acuerdo Malasia/Bahréin no tiene precedentes en algunos aspectos, no es la primera vez que la F1 organiza una carrera bajo el nombre de un país diferente.

GP de San Marino

Right side of the grid preparing for the formation lap Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

El ejemplo más conocido es el GP de San Marino. Celebrada por primera vez en 1981, la carrera recibió el nombre de la diminuta nación sin salida al mar de San Marino, pese a celebrarse en realidad en Italia. Imola incluso albergó el Gran Premio de Italia en 1980 mientras Monza estaba en obras de remodelación y, por tanto, no estaba disponible. Pero cuando el renovado trazado de Monza estuvo listo para acoger carreras de nuevo al año siguiente, la F1 tuvo que dar al evento de Imola otro nombre para diferenciar las dos carreras en Italia.

Curiosamente, cuando el Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari volvió al calendario de F1 en 2020 durante la pandemia, la carrera recibió de nuevo una identidad diferente en referencia a la región de Italia en la que se encuentra.

Así, Imola ha albergado ya carreras de F1 bajo tres nombres diferentes: Gran Premio de Italia, Gran Premio de San Marino y Gran Premio de Emilia Romagna.

GP de Luxemburgo

David Coulthard, McLaren Mercedes Photo by: Motorsport Images

Luxemburgo solo tiene un circuito permanente, que no fue construido según los estándares de la F1. Lo utiliza su propietario Goodyear principalmente para la formación de conductores, con una carrera de TCR en 2016 como su evento automovilístico de mayor perfil.

Sin embargo, hubo dos ocasiones en la década de 1990 en las que el nombre GP de Luxemburgo apareció en el calendario. Ambas carreras se celebraron en realidad en el Nurburgring, en Alemania, a unos 80 km de la frontera entre ambos países.

Era una época en la que la F1 estaba en auge en Alemania, con el éxito de Michael Schumacher impulsando la serie a nuevas cotas en el país.

Desde 1995, Alemania comenzó a albergar dos rondas del campeonato mundial. El evento de Hockenheim conservó el nombre de GP de Alemania, mientras que el Nurburgring pasó a ser la sede de lo que se denominó GP de Europa. Pero los derechos de denominación del GP de Europa fueron a parar a Jerez en 1997, y la carrera del Nurburgring acabó siendo denominada GP de Luxemburgo durante dos años.

A partir de 1999, sin embargo, los organizadores del Nurburgring pudieron volver a denominar su carrera como GP de Europa, y el nombre de Luxemburgo desapareció del calendario de F1.

GP de Suiza

Keke Rosberg, Williams Photo by: Williams F1

Suiza fue una de las sedes originales del campeonato mundial de F1, albergando carreras en el circuito de Bremgarten entre 1950 y 1954. De hecho, Suiza ya albergaba grandes eventos automovilísticos en la era previa al campeonato, con Auto Union (ahora Audi) y Mercedes-Benz dominando las primeras ediciones del Gran Premio de Suiza en la década de 1940.

Pero todo eso cambió tras el infame desastre de Le Mans de 1955 en Francia, con Suiza prohibiendo las carreras en circuito por motivos de seguridad. Con el tiempo, el trazado de Bremgarten en Berna fue tomado por la naturaleza, y el automovilismo no volvió a aventurarse en suelo suizo hasta que Fórmula E visitó Zúrich en 2018.

Sin embargo, entre 1955 y 2018, dos carreras de automovilismo se disputaron bajo el nombre de GP de Suiza, aunque no tuvieron lugar en Suiza.

Una carrera no puntuable para el campeonato se celebró en Dijon, Francia, bajo el título de GP de Suiza en 1975, y el evento fue ascendido a prueba con puntos completos cuando regresó en 1982. Fue en Dijon donde Keke Rosberg logró la única victoria de su campaña ganadora del título con Williams.

A principios de este año, Suiza levantó por completo la prohibición del automovilismo, después de haber hecho ya una excepción para las carreras eléctricas a fin de permitir a Formula E organizar eventos en Zúrich y Berna.

GP de Europa de 2016

Nico Rosberg, Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid Photo by: Sutton Images

El GP de Europa de 2016 fue otra anomalía, aunque la carrera técnicamente no se disputó bajo la bandera de otro país. Cuando Fórmula 1 debutó en las calles de Bakú en 2016, el evento se denominó Gran Premio de Europa en lugar de Gran Premio de Azerbaiyán. Aunque Azerbaiyán se describe comúnmente como un país transcontinental que abarca Europa y Asia, su capital, Bakú, se encuentra al este del Gran Cáucaso y generalmente se considera que está en Asia.

Por tanto, la decisión resultó inusual, especialmente porque ediciones anteriores del Gran Premio de Europa se habían celebrado en circuitos como Donington Park, Jerez, el Nurburgring y Valencia.

Desde 2017, la carrera de Bakú adoptó el nombre de GP de Azerbaiyán, que sigue utilizando hasta la fecha.