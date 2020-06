Bahrain "listo" para el plan de la F1 de correr en circuito exterior

El director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, dijo la semana pasada que la configuración exterior del circuito de Bahréin sería una posible alternativa para una segunda carrera en el lugar, una propuesta que resultó novedosa incluso para la administración del Circuito Internacional de Bahréin.

"También nos sorprendieron los comentarios de Ross", dijo el CEO del BIC, el jeque Salman bin Isa al-Khalifa, en declaraciones a Motorsport.com.

“Ellos (la Fórmula 1) nos preguntaron hace un tiempo: ‘¿estarían abierto para realizar más de una carrera si tuviéramos problemas para encontrar alternativas? Eso es lo único que he tenido oficialmente de parte de la F1".

“Pero eso fue hace un tiempo, cuando ellos intentaban finalizar el calendario europeo. Nosotros dijimos que podíamos mirarlo”.

“Esta idea de una configuración diferente era nueva, especialmente con los detalles que mencionó Ross. Pero es interesante y factible”.

La idea puede ser novedosa para el BIC, pero claramente ha sido analizada dentro de la organización F1.

Brawn tiene algunas personas que trabajan para él, incluido Craig Wilson, jefe de rendimiento de vehículos. El ex ingeniero de Williams tiene instrucciones específicas para estudiar circuitos y promover oportunidades de adelantamiento, y ha contribuido a los diseños de las pistas de Hanoi y Miami.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, and the rest of the field at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images