El día que Senna ganó a pesar de haber cometido errores

Luego de que una falla eléctrica lo sacó de la carrera en la que se encaminaba al podio en la primera fecha del campeonato en Río de Janeiro, Ayrton Senna llegó a Estoril en busca de sus primeros puntos de la temporada.

El piloto brasileño y Lotus ciertamente habían mostrado destellos de un buen desempeño en Brasil, pero aquí fue capaz de desatar una velocidad temible de su 97T con motor Renault desde la primera sesión de calificación del viernes.

Con este vehículo venció al McLaren de Alain Prost para hacerse con la pole por 0.413s, y fue 1.152s más rápido que su compañero de equipo Elio de Angelis, quien se quejó de problemas con los neumáticos el viernes y el sábado.

“En mi primera carrera me estorbaron dos autos. Luego, en mi segunda carrera de calificación, encontré algo más de tráfico, pero también sentí que el motor no estaba del todo bien. En ese momento, un turbo explotó en la recta antes de que pudiera terminar la vuelta”.

Ayrton Senna, Lotus 97T Renault Photo by: Motorsport Images Ayrton Senna, Lotus 97T Photo by: Sutton Images

Respecto a su primera pole position en la Fórmula 1, Ayrton Senna dijo: "Me gustaría poder escaparme en la delantera, porque entonces estás libre de cualquier problema en la primera vuelta. A partir de ahí podré ver qué tan rápido puedo ir y seguir el ritmo en consecuencia. Probamos el auto con tanques llenos y se sintió bien, pero no hay un plan general de carrera, tendremos que esperar y ver cómo son las condiciones.

"Si todo está bien, espero poder ganar mi primer Gran Premio".

El día de la carrera, las fuertes lluvias empaparon la pista, y la F1 estaba por ver las habilidades de Senna en clima húmedo, y que lo habían puesto tan cerca de la gloria del Gran Premio de Mónaco un año antes. ¿Sería capaz de reproducir ese tipo de actuación?

Ayrton Senna, Lotus 97T leads at the start Photo by: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T leads at the start Photo by: Motorsport Images

En el arranque, Senna tuvo un comienzo perfecto dejando a Prost a su paso, mientras De Angelis pasaba a segundo, con lo que el francés descendió a tercero con el Ferrari de Michele Alboreto en cuarto.

El finlandés Keke Rosberg se detuvo al comienzo, sorprendentemente sin ser golpeado por los que estaban detrás, mientras que su compañero de equipo Nigel Mansell se trompeó en la vuelta de calentamiento y en la primera vuelta.

A pesar de nunca haber probado este auto en mojado, Senna lideró por 2.5 segundos al concluir el primer giro para comenzar a desaparecer en la distancia. Mientras tanto, los pilotos sufrían incidentes ante las terribles condiciones.

En su comentario para la BBC TV, el ex campeón mundial James Hunt dijo: "Con el talento que Senna mostró en Montecarlo el año pasado en esas terribles condiciones, cuando atacó con el Toleman con un control maravilloso, no creo que realmente importe lo que puede hacer el Lotus, porque él tiene un talento prodigioso”.

Ayrton Senna, Lotus 97T Photo by: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T Photo by: Sutton Images

Mientras Senna continuaba su camino imperioso al frente, De Angelis luchó duro para mantener a Prost detrás de él.

A medida que avanzaba la carrera la lluvia se intensificó y los autos estrellados comenzaron a ensuciar el circuito al no poder hacer frente a las terribles condiciones. Keke Rosberg impactó su Williams con fuerza en la curva final, con el finlandés dejando su monoplaza en medio de la pista, en donde permaneció algunos giros antes de ser retirado.

Nelson Piquet estaba tan aburrido con la desesperanza de sus neumáticos Pirelli del Brabham-BMW en estas condiciones, que fue a los boxes para colocarse un nuevo nomex seco antes de finalmente abandonar la competencia.

En ese momento, Senna comenzó a agitar su brazo en dirección a los comisarios para quejarse de que la fuerte lluvia y el agua estancada eran demasiado para seguir compitiendo. Prost demostró lo difícil que eran las condiciones al deslizarse mientras cruzaba la línea de meta, girando después de ello e impactando en la barrera interior para rebotar hasta el exterior del trazado.

Ayrton Senna, Lotus 97T Photo by: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T, Elio De Angelis, Lotus 97T Photo by: Sutton Images

"Fue una carrera difícil y táctica, curva por curva, vuelta por vuelta", dijo Senna después de haber conseguido su primera bandera a cuadros en el Gran Circo.

“El gran peligro era que las condiciones cambiaban todo el tiempo. A veces era difícil mantener el auto en línea recta, y seguramente la carrera debería haberse detenido. En una ocasión casi giré enfrente de los pits, como Prost, pero tuve suerte de permanecer en el camino”.

En el momento del giro de Prost, Senna ya tenía más de 30 segundos por delante de su rival más cercano. Los comisarios estaban ansiosos por estirar la distancia de la carrera al menos a tres cuartos, para otorgar puntos completos. De hecho, solo se recortaron tres vueltas de la duración pactada cuando se llegó al límite de dos horas.

En apenas su 17° arranque dentro de la Fórmula 1 Senna ganó por 1m02.978s de ventaja sobre Alboreto, con un giro de distancia sobre Tambay, quien completó el podio.

"El auto se deslizaba por todas partes; era muy difícil mantenerlo bajo control", dijo el hombre que acababa de reclamar la primera de sus 41 victorias en la F1. “A menudo se veían autos deslizándose por todo el circuito simplemente por falta de agarre y demasiada potencia. El único problema [que tuve] con el auto fueron los frenos, pero en estas condiciones lo esperas”.

“Una vez que estaba cerca de alguien, no podías ver nada. La gente piensa que no cometí errores, pero eso no es cierto. ¡No tengo idea de cuántas veces me salí! Una vez tuve las cuatro ruedas en el césped, totalmente fuera de control, y el auto volvió al circuito”.

"Todos dijeron que fue fantástica la forma del control sobre el automóvil, pero fue solo suerte".

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault celebrates 1st position with Team Manager Peter Warr in parc ferme, portrait Photo by: Motorsport Images Race winner Ayrton Senna, Lotus 97T Photo by: Motorsport Images

La alegría de Senna por la victoria no fue confinada, con los cinturones de seguridad puestos y ambas manos ondeando en el aire, y la imagen de él regresando al parque cerrado, saludado por el gerente de su equipo Lotus, Peter Warr, y sus mecánicos, incluido Kenny Szymanski, quien literalmente saltaba de alegría, es uno de los momentos clásicos de todos los tiempos.

Cuando se le preguntó después de la carrera qué significaba esta primera victoria para él, respondió: "Significa que todos los años y todo el esfuerzo que he puesto en el deporte motor, desde que tenía cuatro años, me están devolviendo algo bueno". "

Race winner Ayrton Senna, Lotus, second place Michele Alboreto, Ferrari, third place Patrick Tambay, Renault Photo by: Motorsport Images Winner Ayrton Senna with Patrick Tambay on the podium Photo by: Renault

Al final de su carrera en la Fórmula 1, a menudo se decía que la victoria de Senna en el Gran Premio de Europa en Donington Park en 1993 fue su mejor actuación, pero él mismo no estuvo de acuerdo: “¡De ninguna manera! Tenía control de tracción".

"Bien, no cometí ningún error real [en Donington], pero el auto era mucho más fácil de manejar. Fue una buena victoria, claro, pero en comparación con Estoril 1985, ¡en realidad no fue nada!".

