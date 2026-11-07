Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Ayao Komatsu: la destitución de Esteban Ocon ‘sorprendió a todos en Haas’

El jefe del equipo Haas reflexiona sobre la decisión de despedir a Ocon antes del final de la temporada

Benjamin Vinel

Publicado: 7 nov 2026, 14:16

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Ayao Komatsu dice que “todos se sorprendieron” cuando le dijo al equipo Haas que Esteban Ocon no competiría para la escudería en el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Ocon fue apartado por Haas tras un desencuentro después de los entrenamientos del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pese a la especulación generalizada, lo que realmente ocurrió sigue siendo desconocido, más allá de un desacuerdo con la ingeniera de carrera Laura Mueller sobre los planes de tandas en la FP2, que fue emitido por la radio del equipo.

Ocon fue sustituido por el piloto reserva Ryo Hirakawa, que había pilotado en la FP1, durante el resto del fin de semana mexicano y no volverá al cockpit esta temporada. Este fin de semana, en el GP de Brasil, el fichaje de Haas para 2027, Rafael Camara, está debutando en F1 junto al titular Oliver Bearman.

“El sábado por la mañana, cuando tuve que decirles a los chicos y chicas de aquí: ‘Esteban ya no va a pilotar, Ryo está en el coche’, por supuesto todos se sorprendieron”, dijo el jefe de equipo Komatsu.

“Como les dije, normalmente, dentro del equipo especialmente, quiero ser lo más transparente posible, lo más informado posible, para que entendáis el contexto. Pero realmente no puedo decir mucho más”.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Komatsu se mantuvo firme en que no podía entrar en detalles sobre la situación de Ocon, pero admitió haber aprendido sobre cómo gestionar a los pilotos durante el tiempo que trabajó con el francés.

“Cada día es un aprendizaje”, dijo. “En serio, cada día te enfrentas a algo nuevo; siempre estás aprendiendo, siempre. Por supuesto, han sido casi dos años trabajando con Esteban; me ha enseñado mucho. Así que es una experiencia de aprendizaje continuo”.

Mientras tanto, Oliver Bearman se ha encontrado en el papel de piloto líder, con rookies a su lado en Haas, aunque aclaró que su mentalidad “no ha cambiado”.

“Por supuesto que es extraño no tener a Esteban aquí, y obviamente es una situación desafiante para todos”, añadió Bearman. “Realmente lo siento por él. Por supuesto, la situación es complicada y las cosas han cambiado.

“Solo espero que no cause trastornos. Al menos la semana pasada no diría que causara ningún trastorno en absoluto. En todo caso, ahora es algo positivo que tengamos a Rafa en el coche para estos eventos, y eso también nos está preparando como equipo para el año que viene”.

Lee también:

Entonces, ¿qué espera Bearman al formar equipo con el actual líder del campeonato de F2?

“Sinceramente, estoy emocionado de tener un compañero de equipo que va a exigirme muchísimo”, dijo. “Por supuesto, lo he tenido a lo largo de los años, Esteban me exigió mucho. Pero Rafa también va a ser un competidor muy fuerte.

“Para nosotros, como personas competitivas, como pilotos de carreras, quieres a alguien que te lleve al siguiente nivel, y esa es la mejor manera de sacar lo máximo del equipo, sin duda”.

Información adicional de Jake Boxall-Legge y Filip Cleeren

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