Quién durmió peor anoche en el GP de Austria: Valtteri Bottas

Recuerdo noviembre de 2012 como si hubiera sido ayer. Recién graduado de la universidad, me encontré en una entrevista de trabajo con lo que hoy forma parte de Motorsport Network.

Allí estaba yo, sentado en un sofá en Sendlinger Tor, en Múnich, frente al editor jefe de Alemania, Christian Nimmervoll, quien tenía la tarea de poner a prueba mis habilidades. Uno de los ejercicios consistía en escribir una columna sobre un tema de mi elección.

No tardé nada en encontrar uno. Por suerte, apenas unos días antes había escrito un artículo precisamente sobre ese tema para un medio de noticias privado llamado Magdeburger Nachrichten. En aquella época, mi rutina consistía en elegir un tema concreto de cada gran premio que me hubiera llamado la atención.

Poco antes de mi entrevista se había disputado el Gran Premio de Abu Dhabi, y el titular de mi artículo era: "Cacharros peligrosos".

Quien todavía recuerde aquella carrera sabe perfectamente hacia dónde va esta historia: HRT, uno de los equipos del fondo de la parrilla, cuyos autos se desarmaban con frecuencia mientras los conducían sus pilotos, provocando una situación peligrosa tras otra. En Abu Dhabi, Narain Karthikeyan sufrió de repente una falla hidráulica que hizo que el volante se quedara bloqueado.

Nico Rosberg, pegado justo a su caja de cambios, no tuvo absolutamente ninguna posibilidad de esquivarlo. Embistió la parte trasera del coche del indio, salió por los aires y se estrelló contra las barreras.

Y ese tampoco fue el único momento de infarto. Karthikeyan y su compañero de equipo Pedro de la Rosa sin duda no podían haberse subido a aquel cockpit con mucha tranquilidad en aquel entonces.

Para mi prueba, intenté copiar mis pensamientos de unos días antes 1:1. Titulé la columna: "¿Sigue funcionando, o está listo para el desguace?"

Y de alguna manera, Cadillac me está provocando ahora mismo grandes flashbacks de aquello.

Los paralelismos son imposibles de ignorar. Simplemente no puedo imaginar que Sergio Pérez y Valtteri Bottas tengan ahora mismo ni una pizca de confianza en su MAC-26. Porque cada vez que se abrochan el cinturón, tienen que temer que se vaya a romper otra cosa.

Ya sean espejos que se caen, pontones que salen volando o suspensiones que se parten en dos como ocurrió en Canadá: parece que cada pieza de ese Cadillac se ha rebelado en algún momento, y eso no puede ser una gran sensación para un piloto.

Pero el escenario de pesadilla absoluta para cualquier piloto es cuando fallan los frenos. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Bottas durante la FP3 en Barcelona. "He perdido el pedal de freno. El pedal ha desaparecido por completo", comunicó entonces por radio el finlandés a su equipo.

Pensando con rapidez, Bottas encontró otra forma de detenerse: redujo marchas a golpe de caja en la recta antes de la curva 10, confiando únicamente en el freno motor. Aun así se pasó de largo la curva, pero por suerte se detuvo en la enorme escapatoria de grava. Si esto hubiera ocurrido en Mónaco, habría sido una historia completamente distinta.

Este fin de semana en Spielberg, la pesadilla de problemas de fiabilidad del debutante siguió adelante: Pérez se quedó parado dos veces el viernes, mientras que el coche de Bottas se incendió. El domingo, sus frenos hicieron exactamente lo mismo, después de apenas dos vueltas. Pérez solo llegó dos vueltas más lejos antes de su diagnóstico: humo en el cockpit.

"Fue realmente repentino", explicó Bottas. "Solo tuve el humo antes de la curva 4 y luego, al salir de la curva 4, vi el fuego. Así que fue como humo antes del fuego y muy rápido. Y luego, aunque no usé los frenos en las curvas 6, 7, 8, no se calmó. Así que estaba claro que todo estaba simplemente cocinado".

Para Bottas, fue su tercer abandono consecutivo: ya había sufrido un fallo de frenos en Mónaco, seguido de un sobrecalentamiento de su coche en Barcelona. La frecuencia de estos defectos es profundamente alarmante.

"Si no terminamos las carreras, entonces tampoco podemos aprender mucho del coche y del paquete", murmuró el domingo por la noche, visiblemente frustrado.

Valtteri Bottas apenas pudo ser parte del GP de Austria. Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Seguro que Bottas imaginaba una realidad muy distinta cuando firmó con Cadillac. Quizá una entrada de cuento como la que disfrutó Haas cuando irrumpió en la parrilla de Formula 1 en 2016.

Romain Grosjean cruzó la meta sexto en la primera carrera del equipo por aquel entonces, desatando celebraciones desmedidas. Los festejos fueron igual de fuertes cuando mejoró un puesto y terminó quinto apenas una carrera después. Sumando un octavo puesto en Sochi, Haas había puntuado en tres de sus cuatro primeras carreras.

Cadillac está a años luz de eso.

Hablando de eso, le habría dado una noche sin dormir a Pérez en Mónaco, pero en aquella ocasión elegí a Charles Leclerc. Sin embargo, Pérez dejó escapar una oportunidad de oro para conseguir sus primeros puntos con una maniobra completamente insensata.

El mexicano se ubicó demasiado adelante en su cajón de salida en la reanudación (no por primera vez) y recibió una penalización por ello. El décimo puesto y ese histórico primer punto se esfumaron, y fueron a parar, para colmo, a manos de Fernando Alonso y Aston Martin, un equipo que, por sí mismo, es claramente inferior a Cadillac.

Ese error dolió mucho y puede que ya haya decidido la lucha por el décimo puesto en el campeonato de constructores. Y, sin embargo, pocas veces en los últimos años había sido tan fácil vencer a otro equipo en la Fórmula 1.

Sergio Pérez estuvo muy cerca de sumar puntos en Mónaco. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Debo admitir que, pensando en Haas, esperaba bastante más de Cadillac. Mi predicción audaz era que Cadillac dejaría al menos a dos equipos a su estela.

Ya no creo que eso vaya a ocurrir.

Pero déjenme aclarar una cosa: no estoy diciendo que Cadillac no pertenezca a Formula 1. Soy un gran fan de los rezagados; incluso escribí mi tesis de licenciatura sobre ellos. Me encantan las operaciones improvisadas y con cinta americana como Andrea Moda, y el hiperprofesionalismo de la Formula 1 moderna no me resulta especialmente emocionante.

Además: cuantos más coches haya en la parrilla, mejor.

Así que me alegra que Cadillac esté aquí y nos proporcione historias. Y aun así, no puedo evitar preguntarme si esto es realmente la realización que Bottas esperaba de su regreso a Formula 1.

¿De verdad necesita Bottas, con 36 años, estar haciendo bulto en la mismísima parte trasera de la parrilla? ¿En un coche que no tiene ninguna posibilidad de sumar puntos y que siempre conlleva el riesgo de que algo vital entregue el alma?

No lo creo.

Debe de estar planteándose si realmente merece la pena arriesgar su vida una y otra vez. Incluso si su respuesta es sí, seguirá durmiendo mal ahora mismo. Porque en pista, el finlandés está completamente a la deriva frente a Pérez.

Va perdiendo 1-6 en su duelo interno de clasificación (1-8 con las clasificaciones sprint), tras haber perdido las cuatro últimas sesiones decisivas. Y en las carreras, ahora mismo ni siquiera tiene la oportunidad de demostrar su valía.

Su salvación quizá sea que el piloto preferido de Cadillac, Colton Herta, tampoco está precisamente arrasando en Formula 2 en este momento, habiendo sumado puntos solo en cuatro de 12 carreras.

Eso quizá salve su asiento por el momento. Si es que siquiera lo quiere.

Fotos del GP de Austria - Domingo