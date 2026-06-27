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Fórmula 1 GP de Austria

F1 GP Austria 2026: A qué hora y cómo ver la carrera de Franco Colapinto y Checo Pérez

Luego de una intensa clasificación en Spielberg, la carrera será una carrera dramática tras el final controvertido del sábado.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El británico George Russell arrancará el Gran Premio de Austria desde la pole position tras un caótico cierre de clasificación en el Red Bull Ring. El piloto de Mercedes evitó una investigación luego de completar su vuelta más rápida bajo banderas amarillas, provocadas por un choque de Max Verstappen.

Charles Leclerc aseguró el segundo puesto, justo por delante de Lewis Hamilton, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, largará cuarto al perder su oportunidad de mejorar debido a la interrupción de la sesión. Si la parrilla logra superar limpia la siempre caótica primera vuelta en Spielberg, la gestión general será crítica.

Franco Colapinto alcanzó la Q2 mientras que Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1. 

La parrilla de salida:

Pronóstico del clima para el domingo en el GP de Austria

Se espera que el domingo se mantenga caluroso, soleado y seco en el Red Bull Ring. Con la alerta de peligro por calor (Heat Hazard) de la FIA todavía en efecto, la refrigeración y la vida útil de los neumáticos serán las principales preocupaciones para los equipos a lo largo de la carrera.

Las altas temperaturas también podrían hacer que el gran premio sea físicamente más exigente para los pilotos, especialmente si pasan largos períodos rodando en tráfico. No se prevé que la lluvia juegue un papel importante, por lo que el principal factor meteorológico será el calor extremo en lugar de las precipitaciones.

Más de la F1 :

Horarios del GP de Austria de F1 2026: carrera

Carrera GP de Austria F1 2026 

  • México: Domingo 28 de junio de 2026  - 7:00h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Domingo 28 de junio de 2026 - 7:00h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 28 de junio de 2026 - 8:00h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Domingo 28 de junio de 2026- 9:00h
  • Argentina: Domingo 28 de junio de 2026 - 10:00h
  • Uruguay/Paraguay: Domingo 28 de junio de 2026- 10:00h

¿Cómo ver el GP de Austria de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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