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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Una prueba a 35 km/h en Austin: cómo trabaja la FIA para evitar que se repita el desastre de Sepang

La FIA probó en Austin una actualización de software para evitar que se repitan las anomalías de Sepang. Aquí te contamos los detalles del particular test que tuvo lugar el viernes en el GP de Estados Unidos.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 24 oct 2026, 14:39

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Lewis Hamilton, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

Después de los problemas surgidos en Sepang, con varios coches detenidos en la vuelta de formación o afectados por pérdidas significativas de potencia, la FIA se había comprometido a introducir una actualización de software ya para Austin. La promesa se cumplió y, al término de la primera sesión de entrenamientos libres, la Federación realizó de hecho una prueba específica a unos 35 km/h para comprobar la eficacia de las modificaciones aplicadas.

El problema detectado en Malasia fue el resultado de una serie de condiciones muy particulares y, por eso, difíciles de anticipar incluso para la FIA. Desde Miami en adelante, de hecho, en caso de asfalto mojado se aprobaron mapeos específicos pensados para limitar la potencia de la unidad de potencia y hacer más suave la entrega, evitando que los pilotos tengan que gestionar picos repentinos de par en condiciones de baja adherencia.

Un poco como con el motor térmico se busca suavizar la entrega, también en el frente eléctrico se introdujeron medidas adicionales para hacer que la respuesta de la unidad de potencia sea más progresiva, una modificación solicitada por los propios pilotos. En Malasia, sin embargo, se creó una verdadera tormenta perfecta en una de las zonas más lentas de la pista.

Lewis Hamilton, Ferrari, fue uno de los pilotos afectados en Sepang.

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

En Malasia fue una suma de factores específicos

Se sumaron varios factores: el modo de bajo grip utilizado sobre mojado, el hecho de que la curva 9 estuviera entre aquellas en las que estaba prevista una reducción de la potencia eléctrica y las velocidades particularmente bajas impuestas en las vueltas de formación detrás del Safety Car. En estas condiciones, algunos coches se encontraron recorriendo ese tramo a una velocidad muy reducida y con el motor a regímenes particularmente bajos, precisamente dentro de una de las zonas afectadas por la limitación de potencia concedida por la FIA.

Esto provocó en algunos coches una pérdida de potencia superior a la prevista por las estrategias de control de la centralita, sin que el sistema lograra después recuperarla en poco tiempo. Una vez por debajo de determinados umbrales operativos, se volvía difícil restablecer la presión correcta del turbo, dejando a los pilotos sin respuesta del coche incluso al volver a aplicar el acelerador.

Normalmente, a la salida de la curva es el MGU-K el que asiste al turbo suministrando energía para aumentar su velocidad de rotación y garantizar una respuesta rápida al input del piloto. En ese caso, sin embargo, se activó una condición operativa muy particular. No sorprende, por tanto, que los monoplazas que lograron mantener el motor a regímenes más elevados no hayan acusado la anomalía.

George Russell, Mercedes

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Prueba a 35 km/h para replicar el escenario de Sepang

Los Mercedes, por ejemplo, incluso circulando lentamente lograron mantener el motor por encima de cierto umbral, llegando incluso a alrededor de las 9000 rpm frente a las 3/4000 de otros equipos que acusaron el problema, conservando una presión del turbo suficiente para evitar la anomalía.

Precisamente para evitar que una situación análoga pudiera repetirse en el futuro, la FIA introdujo en Austin una versión actualizada del software para probar al término de la primera sesión de entrenamientos libres. Aunque no había lluvia, el objetivo era replicar lo más fielmente posible el escenario que había llevado a las anomalías de Sepang, activando el modo de bajo agarre incluso en condiciones de seco.

La Federación pidió luego a todos los pilotos que recorrieran la curva 15, una de las secciones más lentas del COTA y también afectada por una zona de reducción de potencia, a unos 35 km/h durante al menos tres segundos, posiblemente en idle, sin tocar el acelerador. El umbral no fue casual: en Malasia fue precisamente al bajar de los 40 km/h cuando se crearon las condiciones para que se activara el bug.

El objetivo de la prueba era comprobar la eficacia de las protecciones adicionales introducidas en el software por la FIA junto con los fabricantes de unidad de potencia. Al término del procedimiento no hubo casos de anomalías similares a las surgidas en Sepang, una primera señal alentadora sobre la eficacia de las modificaciones aplicadas.

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