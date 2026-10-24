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Austin castiga a los F1 2026: baches, rebotes y setups rígidos complican el equilibrio

Aunque el reglamento de este año ha dado menos importancia al fondo, la cuestión de la gestión de las alturas respecto al suelo sigue siendo fundamental en relación con otros componentes del coche en la búsqueda del punto óptimo. Sin embargo, esto hace que los coches sean sensibles a las numerosas irregularidades de Austin.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 24 oct 2026, 15:25

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Si hay una característica que hace única a Austin en el calendario es su asfalto, no tanto por el tipo de materiales utilizados, sino por la cantidad de baches e irregularidades que caracterizan el trazado. Un elemento que no solo complica la búsqueda del setup ideal, sino que también pone a dura prueba la espalda de los pilotos.

Max Verstappen contó que el año pasado, con los coches de efecto suelo ya llegados al apogeo de su desarrollo, en algunos puntos del circuito llegó a sufrir impactos verticales de alrededor de 9G. Un valor enorme, que ayuda a comprender por qué los pilotos estaban deseosos de dejar atrás aquella generación de monoplazas.

En la base estaba la filosofía de los monoplazas del ciclo técnico anterior. La altura libre al suelo representaba uno de los parámetros más sensibles para maximizar el rendimiento del fondo y, en consecuencia, la carga aerodinámica. Esto empujaba a los equipos hacia configuraciones muy rígidas, que garantizaban una plataforma más estable pero hacían que el coche fuera menos eficaz a la hora de absorber pianos e irregularidades del trazado.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Liam Fabre

Aunque los monoplazas de 2026 se han alejado de los excesos de la era del efecto suelo, los técnicos no han podido abandonar por completo las configuraciones rígidas. El fondo es menos determinante que en el pasado, pero la necesidad de mantener una plataforma aerodinámica estable respecto a otros elementos que trabajan en sinergia sigue limitando la libertad sobre las rigideces en la búsqueda del punto óptimo en las alturas.

En Austin, sin embargo, encontrar el compromiso adecuado se vuelve aún más complejo: las numerosas irregularidades repartidas a lo largo del circuito ponen constantemente a prueba el coche, sobre todo en las frenadas más exigentes.

"Como cabía esperar, el coche rebota bastante. Hay muchas irregularidades y hay que tener cuidado. El problema es que con este tipo de configuración, que en términos de rigidez no es tan diferente de la del año pasado, al coche le cuesta absorber estas asperezas", explicó Pierre Waché, director técnico de Red Bull, después de los libres. El RB22 es uno de los coches más sensibles en este aspecto, pero es un tema que, de forma diferente, ha afectado a todos los equipos.

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Más allá de las rectas, donde se intenta mantener el coche pegado al suelo para limitar el drag, el problema se manifiesta sobre todo en las frenadas más exigentes, como las de la curva 1 y la curva 12. En estos puntos se llega a alta velocidad y, cuando las alas móviles delanteras y traseras se cierran, el rápido aumento de la carga aerodinámica empuja el monoplaza hacia el suelo.

Un fenómeno ya observado en los test de pretemporada de Baréin. En la curva 1, donde el asfalto presenta varias irregularidades, el cierre de las alas móviles hacía que el coche golpeara con el fondo contra las ondulaciones, hasta tocar el suelo con el fondo.

En Austin el efecto es aún más marcado. No solo por las numerosas ondulaciones presentes en la curva 1, sino también porque la frenada se afronta en subida, una condición que tiende a acentuar aún más el fenómeno. Un aspecto que, junto con el viento, contribuyó a los numerosos bloqueos observados durante la jornada del viernes.

Encontrar el compromiso adecuado se vuelve por tanto particularmente complicado. Austin requiere, de hecho, una plataforma aerodinámica estable tanto en las curvas rápidas del primer sector como en los rápidos cambios de dirección del último tramo. Ablandar en exceso el coche para absorber las asperezas del asfalto corre el riesgo de penalizar la precisión y la constancia del comportamiento aerodinámico, mientras que una configuración más rígida expone más al monoplaza a los efectos de las irregularidades.

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