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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Austin apuesta por el lujo: el COTA será un club privado para solo 250 socios desde 2027

El Circuito de Las Américas cambia y ofrece una nueva estructura de cuatro plantas con vistas a la primera curva y conectada al paddock por una telecabina. Pero la verdadera revolución afecta a la gestión de la instalación: a partir de 2027 el circuito estará reservado a un exclusivo club privado.

Roberto Chinchero

Publicado: 22 oct 2026, 18:43

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Dettaglio del COTA

Foto de: Roberto Chinchero

Quien no haya tenido la oportunidad de visitar el Circuito de Las Américas desde la edición anterior del Gran Premio de los Estados Unidos notará inmediatamente un cambio. No afecta al trazado, que se mantiene inalterado, sino a uno de los paisajes más reconocibles de todo el calendario de la Fórmula 1. La empinada subida que conduce a la primera curva, desde siempre uno de los símbolos del circuito de Austin, ya no ofrece la misma vista.

Durante años, al observar a los monoplazas afrontar el desnivel que lleva a la primera frenada, el punto de ápice parecía coincidir con el horizonte. De fondo solo estaba el cielo de Texas, acompañado por una gigantesca bandera estadounidense. Una imagen que se volvió familiar para los aficionados a la Fórmula 1, capaz de resaltar la peculiar conformación de un trazado que tiene en su primera curva uno de sus elementos más espectaculares.

Hoy ese escenario pertenece al pasado. En el exterior de la curva 1 se ha levantado una estructura de cuatro pisos que ha modificado radicalmente la perspectiva. Vista en persona, la impresión no es la mejor: el edificio se impone sobre la cumbre de la subida, reduciendo visualmente una colina que hasta el año pasado parecía mucho más imponente. El perfil natural del circuito, uno de los elementos que habían contribuido a hacer inmediatamente reconocible al COTA, ha sido sacrificado para dar espacio a una nueva área de hospitalidad.

Sin embargo, no se trata de una simple tribuna reservada para los invitados más acaudalados del Gran Premio. El edificio representa el primer elemento visible de un proyecto mucho más ambicioso, destinado a modificar profundamente el futuro del Circuit of the Americas.

Detalles del club house de COTA.

Photo by: Roberto Chinchero

Cuatro pisos de lujo y un teleférico que conecta el paddock

La nueva estructura ocupa una superficie total de aproximadamente 5,070 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles. Según la documentación del proyecto de construcción, el valor de la obra es de unos 14 millones de dólares, una cifra que se refiere a la edificación y no necesariamente a la totalidad de la inversión vinculada a la nueva iniciativa.

El complejo fue diseñado por el estudio de arquitectura Premier de Dallas para albergar la sede de "The Circuit", un club privado dedicado a una clientela particularmente exclusiva. Los espacios incluyen salones reservados para los socios, salas de conferencias, un centro de acondicionamiento físico, un restaurante de alto nivel y áreas dedicadas a simuladores de conducción y de golf.

El cuarto piso representa el elemento más espectacular del proyecto: una gran terraza panorámica con dos piscinas, cabañas privadas y zonas desde las cuales será posible seguir la actividad en pista disfrutando de una vista privilegiada de la primera curva y de la recta principal.

Pero el aspecto más singular es probablemente el sistema elegido para conectar la nueva clubhouse con el resto de las instalaciones. Para permitir que los invitados se desplacen entre la estructura de la curva 1 y la zona del paddock, se ha instalado una telecabina, un verdadero teleférico con cabinas suspendidas que permitirá llegar a la zona de boxes sin tener que recorrer los caminos internos del circuito.

Una solución bastante inusual para un autodromo, que demuestra hasta qué punto el proyecto fue concebido pensando en un público acostumbrado a servicios exclusivos. La telecabina no es un simple elemento escenográfico, sino una parte integrante del nuevo sistema de hospitalidad.

En el comunicado de presentación, el estudio Premier subrayó que el objetivo es crear una estructura capaz de combinar la pasión por la conducción de alto rendimiento con los servicios típicos de la hospitalidad de lujo. Una filosofía que encuentra en la nueva clubhouse su expresión más evidente.

Vista general de la torre de Austin

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A partir de 2027 el COTA cambia de filosofía: la pista se convierte en un club privado

La novedad más importante, sin embargo, no tiene que ver con la arquitectura. Detrás de la construcción de la clubhouse se esconde una transformación mucho más profunda: el Circuit of the Americas está cambiando su modelo operativo, pasando de ser una instalación utilizada también para actividades amateur a una estructura en la que el acceso ordinario a la pista estará reservado para un número extremadamente limitado de socios.

A partir de 2027, fuera de los grandes eventos internacionales y de las manifestaciones autorizadas, el trazado del Gran Premio estará destinado predominantemente a las actividades de "The Circuit", el nuevo club privado.

El proyecto prevé un máximo de 250 miembros, a quienes se les garantizará la posibilidad de utilizar el circuito durante más de 250 días al año. Los socios podrán salir a la pista con sus propios vehículos de alto rendimiento, disfrutando simultáneamente de los servicios de la clubhouse y de las demás instalaciones del recinto.

El presidente del COTA, Bobby Epstein, describió la ambición del proyecto utilizando una comparación particularmente significativa: transformar el circuito en el equivalente al Augusta National Golf Club, uno de los clubes más prestigiosos y exclusivos del mundo.

Una declaración que aclara mejor que cualquier otra el cambio de filosofía. El objetivo ya no es solo organizar grandes eventos de motor y utilizar la pista durante el resto del año, sino crear un entorno reservado para una clientela selecta, dispuesta a pagar cifras elevadísimas para poder conducir sobre el mismo asfalto que utilizan los protagonistas de la Fórmula 1.

Las cuotas oficiales de inscripción no se han hecho públicas. Sin embargo, las filtraciones que circulan en los ambientes automovilísticos estadounidenses indican una inversión inicial que podría acercarse al millón de dólares, a la que se sumarían elevadas cuotas anuales. Se trata de estimaciones, no de una lista de precios confirmada, pero suficientes para delinear el posicionamiento del nuevo club.

La consecuencia: adiós a los tradicionales track days

La otra cara de la moneda afecta a los aficionados al automovilismo que viven en el área de Austin y que, a lo largo de los años, han tenido la oportunidad de utilizar el COTA participando en los tradicionales track days.

Para muchos automovilistas locales, dar unas vueltas al circuito de la Fórmula 1 representaba una experiencia especial, tal vez un gusto que se daban una o dos veces al año. No era necesario poseer un superdeportivo de cientos de miles de dólares ni pertenecer a un club exclusivo. Bastaba con inscribirse en uno de los eventos organizados por las empresas especializadas en jornadas de conducción en pista.

Esta posibilidad está destinada a desaparecer en su forma tradicional. Diversos organizadores locales ya han tenido que cancelar sus programas y, con la introducción del nuevo modelo, las jornadas abiertas al público y las actividades de formación en conducción de alto rendimiento ya no tendrán espacio en la programación habitual del circuito.

Es probablemente el aspecto más cuestionable de toda la operación. El COTA seguirá albergando, por supuesto, a la Fórmula 1, la MotoGP, la NASCAR y los demás grandes compromisos comerciales. El público aún podrá asistir a las carreras, pero para los aficionados que soñaban con manejar personalmente en el circuito la situación será completamente distinta.

No es difícil entender las razones económicas de esta decisión. Un club con apenas 250 miembros, cuotas de entrada potencialmente millonarias y costos anuales muy elevados puede garantizar ingresos considerables y, sobre todo, previsibles. Pero es igualmente evidente cómo esta transformación marca un distanciamiento de la cultura de los track days, una de las expresiones más accesibles de la pasión automotriz estadounidense.

Austin cambia volto

Foto di: Sutton Images

El circuito en el centro de un proyecto comercial más grande

La nueva clubhouse y el club privado representan solo una parte de la transformación en marcha en Austin.

El COTA está desarrollando un plan de expansión que busca convertir toda la zona en un destino dedicado al entretenimiento, al turismo y a las actividades recreativas durante todo el año. Entre los proyectos figuran un hotel, un centro de convenciones, un parque acuático, la ampliación del parque de atracciones Cotaland y nuevas infraestructuras deportivas.

En agosto de 2026 se anunció además una alianza financiera estratégica con Carlyle Global Credit, destinada a respaldar el desarrollo de la zona. La propiedad y la gestión local del recinto permanecen en manos del grupo encabezado por Epstein, pero la magnitud de las inversiones confirma la intención de ir mucho más allá del modelo de negocio tradicional de un autodromo.

El objetivo declarado es alcanzar los tres millones de visitantes anuales para 2030, transformando el Circuit of the Americas en un polo turístico y comercial capaz de generar ingresos independientemente del calendario de las competiciones de motor.

Desde este punto de vista, la nueva estructura de la curva 1 adquiere un significado aún más preciso. No es solo un edificio destinado a los invitados VIP, sino el símbolo de la nueva identidad del circuito tejano.

Queda una consideración que surge al observar en persona esta transformación. El COTA fue inaugurado en 2012 y en poco más de una década logró construir su propia identidad, en parte gracias a características arquitectónicas y paisajísticas muy reconocibles. La subida hacia la curva 1 era probablemente la más famosa de todas.

Hoy, en lugar del horizonte y de la gran bandera estadounidense, la mirada tropieza con una construcción de cristal y acero destinada a un público extremadamente seleccionado. Una imagen que retrata, mejor que cualquier comunicado, el rumbo tomado por el Circuit of the Americas: cada vez más lujo, cada vez más exclusividad y cada vez menos espacio para quienes consideran un circuito, ante todo, como un lugar donde cultivar la pasión por la conducción.

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