Fórmula 1

La división de unidades de potencia de F1 de Audi nombra un CEO con pasado en Mercedes

Audi anuncia una reestructuración mientras refuerza el liderazgo de su proyecto de motor de Fórmula 1

Filip Cleeren

Publicado: 28 oct 2026, 10:25

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Audi ha anunciado que Thomas Fuhr se convertirá en CEO de Audi Formula Racing GmbH, la división con sede en Neuburg que desarrolla sus unidades de potencia de F1.

Fuhr quedará al frente de la planta de Neuburg como una incorporación al equipo actual, lo que, según Audi, permitirá al director técnico jefe Stefan Dreyer "centrarse por completo en liderar el desarrollo técnico de la unidad de potencia de Fórmula 1 de Audi".

Mientras tanto, el COO Christian Foyer seguirá supervisando las operaciones diarias de Neuburg.

Fuhr es un veterano de la industria con más de 30 años de experiencia relevante, tras haber sido director general de Mercedes-AMG High Performance Powertrains entre 2009 y 2012. También ocupó puestos directivos en compañías como GROHE y LIXIL, y llega después de desempeñarse como Chief Technology Officer de Georg Fischer Building Flow Solutions, liderando organizaciones internacionales de ingeniería y fabricación.

Esa combinación de conocimiento técnico y experiencia organizativa lo convirtió en un objetivo clave para Audi, que busca seguir avanzando con su unidad de potencia de F1 desarrollada internamente, que debutó esta temporada.

"Hemos construido bases sólidas en Neuburg, desarrollando desde cero la primera unidad de potencia de Fórmula 1 de Audi", afirmó Mattia Binotto, CEO de Audi F1 y jefe del equipo. "Como Thomas entiende tanto el desafío técnico como lo que se necesita para construir y liderar equipos de alto rendimiento, estoy seguro de que desempeñará un papel clave en el desarrollo del equipo y de su organización para convertirnos en el mejor fabricante de F1. Tengo muchas ganas de darle la bienvenida al equipo".

Fuhr añadió: "Estoy orgulloso de sumarme al proyecto de Fórmula 1 de Audi. La posibilidad de ayudar a dar forma al futuro de Audi en el deporte es lo que hace que esta oportunidad sea tan apasionante. El equipo en Neuburg ha desarrollado una unidad de potencia completamente nueva y la ha llevado a la pista.

Thomas Fuhr

Photo by: Audi AG

"Quiero aprovechar ese trabajo reuniendo conocimientos de toda la organización y creando las condiciones para que podamos competir al más alto nivel".

Audi eliminó por última vez el cargo de CEO en su división de motores a comienzos de 2025, cuando el anterior CEO Adam Baker dejó la organización.

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