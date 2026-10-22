Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Audi le da al subcampeón de F3 Freddie Slater su debut en la F1 en México

El protegido de la marca está listo para pilotar un coche de F1 por primera vez

Benjamin Vinel

Publicado: 22 oct 2026, 15:32

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El junior de Audi Freddie Slater debutará al volante de un coche de Fórmula 1 con un par de participaciones en los Libres 1 en Ciudad de México y Sao Paulo.

Audi tomó el control del equipo Sauber antes de la temporada 2026 para la primera temporada de F1 de la marca alemana, lanzando de paso una nueva academia de pilotos, que ha recaído en gran medida sobre los hombros de Slater.

Anteriormente campeón de la F4 italiana y de la Formula Regional European, Slater ha cumplido las expectativas al lograr el segundo puesto en la Fórmula 3 por detrás de Ugo Ugochukwu; el británico de 18 años fue el rookie mejor clasificado en la tabla.

Antes de su salto a la Fórmula 2 con Invicta —siguiendo los pasos de sus compañeros de Trident en F3 Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli y Rafael Camara—, Slater saldrá a pista en la FP1 de los grandes premios de México y Brasil, ayudando a Audi a cumplir los requisitos del reglamento para pilotos jóvenes.

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El junior de Alpine Paul Aron fue cedido a Audi en dos ocasiones a principios de esta temporada para sesiones de entrenamientos libres, y Slater realizará las dos últimas participaciones obligatorias de rookie del equipo, sustituyendo a Nico Hulkenberg y a Bortoleto una vez cada uno.

Freddie Slater, TRIDENT

Photo by: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

“Ponerme al volante de un coche de Fórmula 1 durante un fin de semana de gran premio es un gran momento para mí y algo con lo que he soñado desde que era niño”, dijo Slater. “He aprendido mucho este año, y estas salidas en entrenamientos libres con Audi serán otra oportunidad para seguir ganando experiencia en pista.

“Formar parte del Audi Driver Development Programme ya me ha dado algunas oportunidades increíbles, y estoy agradecido por su confianza y apoyo. Tengo muchas ganas de salir a pista: mi objetivo será hacer el mejor trabajo posible, ayudar al equipo con su programa y sacar tantos aprendizajes como pueda de ambas sesiones”.

“Hemos visto a Freddie progresar mucho en los últimos años, tanto dentro como fuera de la pista; es el momento adecuado para que Freddie dé el salto”, consideró Allan McNish, director de competición y director del DDP de Audi. “Estas apariciones en México y Brasil le darán una valiosa experiencia de un fin de semana de carrera de Fórmula 1, y otra oportunidad para continuar su desarrollo antes de dar el salto a la Fórmula 2 la próxima temporada. Tenemos ganas de verlo en el R26 y de apoyarlo durante estas dos importantes sesiones de FP1”.

Colton Herta, en pista en COTA

Antes, el piloto de pruebas y desarrollo de Cadillac Colton Herta saldrá a pista en el Gran Premio de Estados Unidos, conduciendo el coche de Sergio Perez. Austin marcará la cuarta sesión de FP1 del año para el californiano, aunque la más reciente, en Monza, se vio acortada por un presunto problema hidráulico.

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Conducir el MAC-26 delante de los aficionados estadounidenses en COTA va a ser especial”, dijo Herta. “Tengo grandes recuerdos en esta pista: ganar aquí mi primera carrera de IndyCar en 2019 fue un momento enorme en mi carrera, así que subirme a un F1 en este trazado se siente como cerrar el círculo.

“He construido un buen ritmo con el equipo a través de mis anteriores participaciones en FP1 en Barcelona, Budapest y Monza, así que mi objetivo para el viernes por la mañana es sencillo: ejecutar el programa de pruebas limpiamente, ayudar a los ingenieros a recopilar buenos datos sobre la puesta a punto y devolverle el coche a Checo con algunos comentarios útiles para apoyar al equipo durante el resto del fin de semana”.

“La sección rápida y enlazada del sector uno y las curvas cerradas y de baja velocidad al final de la vuelta son complicadas para la puesta a punto del coche, y los baches siempre añaden una dimensión extra”, dijo el jefe del equipo, Marcin Budkowski, sobre el Circuit of The Americas.

“Tenemos ganas de volver a tener a Colton en el coche para la FP1 del viernes, y también planeamos llevar algunas pequeñas mejoras en el suelo y la refrigeración para evaluarlas. Colton conoce muy bien este circuito por su carrera en IndyCar, así que sus comentarios serán valiosos mientras establecemos nuestra base para el fin de semana”.

Actualmente en un discreto 19.º puesto en la clasificación de F2, Herta dijo a Motorsport.com que seguía apuntando a la F1 para 2028, mientras que sus planes para el próximo año siguen sin estar claros.

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