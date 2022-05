El ingreso de Audi y Porsche en F1 era "la última chance" en una década

La compañía de coches alemana ha seguido adelante con sus planes para la F1, y recientemente dijo en un comunicado oficial que la luz verde definitiva para dar el paso se produciría una vez que estuviera finalizado el nuevo reglamento de motores de la F1 para 2026.

Pero el CEO de VW, Herbert Diess, reveló el lunes en un video de YouTube, respondiendo a las preguntas de los residentes de la ciudad de Wolfsburg, donde la empresa tiene su sede, lo avanzados que están los preparativos de la compañía.

Hablando abiertamente sobre la F1, Diess dijo que el auge que el campeonato estaba teniendo en mercados clave como el de EE.UU., además de las oportunidades que ofrecía un reglamento totalmente nuevo en 2026, significan que había una oportunidad para dar el paso que no se repetiría durante un tiempo.

"La Fórmula 1 se está desarrollando de forma extremadamente positiva en todo el mundo", dijo. "El marketing que se está haciendo allí, además de Netflix, ha hecho que los seguidores de la Fórmula 1 crezcan significativamente también en Estados Unidos. Asia está creciendo significativamente, incluso entre los grupos de clientes jóvenes. Si se observan los principales eventos deportivos o acontecimientos del mundo, se da el caso de que en el deporte motor, lo único que cuenta es la Fórmula 1, que se está diferenciando cada vez más".

"Si te dedicas al automovilismo, deberías hacerlo a la Fórmula 1, ya que es donde el impacto es mayor. Es más, no se puede entrar en la Fórmula 1 a menos que se abra una ventana tecnológica que implique, para entrar ahí, un cambio de reglas: para que todo el mundo empiece de nuevo desde el mismo lugar".

"Como siempre me dice Markus Duesman (presidente de Audi y ex jefe de trenes motrices de BMW en la F1), se suele recuperar un segundo por temporada en un circuito de tamaño medio simplemente optimizando detalles".

"Pero eso no se puede recuperar cuando se entra en un equipo nuevo: se necesitan cinco o diez años para estar entre los primeros. En otras palabras, sólo puedes incorporarte si se produce un cambio importante en el reglamento".

"Eso está llegando ahora, y también llegará de cara a 2026, cuando los motores se electrifiquen en mucha mayor medida, incluso con combustibles sintéticos. Eso significa que necesitas un nuevo desarrollo de motores y que necesitas tres o cuatro años para desarrollar un nuevo motor".

"Eso significa que puedes decidirte ahora por la Fórmula 1, o que probablemente no vuelvas a hacerlo hasta dentro de diez años. Y nuestras dos marcas premium creen que eso es lo correcto y lo están priorizando".

Porsche está preparando su llegada con un LMDh en Le Mans junto a Penske, mientras que Audi ha centrado sus recientes esfuerzos de fábrica en el Rally Dakar Photo by: Porsche Motorsport

Diess confirmó que el nombre de VW no formaría parte de los planes de la compañía en la F1, y que en cambio tanto Porsche como Audi se comprometían a entrar en la F1 por separado.

Porsche ha sido vinculada con más fuerza a una asociación con Red Bull Racing, y Diess confirmó que los planes de la compañía eran más "concretos" que los de Audi, que aún no ha decidido un socio.

"VW no estará involucrada", dijo. "No encaja y la marca no participará".

Diess dijo que, dado que las marcas Porsche y Audi tienen grandes ambiciones de aumentar sus ventas a largo plazo, el paso a la F1 era una obviedad, sobre todo si se tiene en cuenta que los análisis muestran que los programas de F1 podrían ayudar a obtener beneficios para las dos empresas.

"Porsche tiene que ser la marca de coches más deportiva del mundo, así que tiene que dedicarse al deporte motor", dijo. "Y llegas a la conclusión: si Porsche se dedica al deporte motor, lo más eficiente es hacer la Fórmula 1. Casi hay que ponerle una tilde a eso".

Y agregó: "Audi es una marca mucho más débil que Porsche. No puede exigir un precio tan alto. En realidad, Audi tiene el mejor caso para la Fórmula 1 porque tiene un potencial mucho mayor para la marca".

"Están entrando en los segmentos más altos, en competencia con Daimler, y entonces Audi también tendrá un caso en el que digan que tiene sentido. Audi también transfiere cuatro o cinco mil millones al año a Wolfsburg, y también transferirá más con la Fórmula 1 que sin ella".

"Entonces simplemente te quedas sin argumentos. Puedes decir: 'Pero yo no creo en la Fórmula 1', pero hay buenos argumentos que dicen que la Fórmula 1 crecerá, incluso en el futuro. ¿Por qué hay que restringirla, si luego da más dinero?".

Aunque Diess dice que el ingreso en la F1 para Porsche y Audi tiene todo el sentido del mundo, ha revelado que no todos en el Consejo de Administración de VW son partidarios en un momento en que la industria del automóvil está pasando por una transformación en medio del cambio a los vehículos eléctricos.

"La discusión en el Consejo no fue unánime", dijo. "Ciertamente tenemos otras prioridades estratégicas. No es necesariamente el automovilismo, pero nuestros coches tienen que estar técnicamente al día, tenemos que ser capaces de conducir de forma autónoma, necesitamos las capacidades de software, necesitamos baterías para nuestros coches. Tenemos bastante que hacer y no necesitamos realmente hacer la Fórmula 1".

"Pero nuestras marcas premium dicen que es la palanca más importante para aumentar el valor de la marca y poder sacar un poco más por los coches en términos de precio. Y también para demostrar a la competencia que tienes una tecnología superior, en el caso de Audi".

"Por eso el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión han votado a favor de esto. Audi todavía tiene que decidir en qué constelación y con qué equipo. Pero ambos han empezado a desarrollar motores".