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Audi pierde la apelación contra Yuki Tsunoda en el GP de Italia: estos son los motivos

Yuki Tsunoda conserva su 10° puesto en el Gran Premio de Italia después de que Audi impugnara el procedimiento de reinicio ante el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA

Ronald Vording

Publicado: 27 nov 2026, 18:24

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Más de dos meses después de la carrera de Fórmula 1 en Monza, el resultado finalmente quedó confirmado. Audi consideraba que el piloto de Racing Bulls Yuki Tsunoda –quien tuvo la oportunidad de correr en lugar de Liam Lawson luego de que el neozelandés fuera llamado para reemplazar a Isack Hadjar tras su lesión de muñeca– merecía una penalización de tiempo por una posible infracción en el reinicio.

Tras el fuerte accidente de Charles Leclerc, hubo una largada detenida en el Templo de la Velocidad, con Tsunoda dirigiéndose inicialmente hacia el lado izquierdo de la grilla y, por lo tanto, al cajón equivocado. Después de una maniobra tardía hacia su posición real en la grilla, se realizó una vuelta de formación extra.

El reglamento deportivo establece que un piloto que haya provocado una vuelta de formación extra debe largar desde el final del pitlane. No hacerlo podría derivar en que la infracción sea sancionada con un stop-and-go. En el caso de Tsunoda, largó desde la grilla con normalidad, pero los comisarios decidieron no tomar más medidas por el incidente después de la carrera.

Fue suficiente para que Audi llevara el asunto ante la Corte Internacional de Apelación (ICA). Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg terminaron 11° y 12° por detrás de Tsunoda en Monza, y dada la pelea con Haas por el séptimo puesto en el campeonato de constructores, cualquier punto adicional habría sido bienvenido para la marca de los cuatro anillos.

Sin embargo, Audi definitivamente no obtendrá ese punto extra de la carrera de Monza. Durante el fin de semana de carrera en Qatar, la Corte Internacional de Apelación anunció que, si bien la solicitud inicial de apelación de Audi fue considerada “admisible”, la apelación en sí fue posteriormente “desestimada en cuanto al fondo”.

La explicación completa de esta decisión tardará más en llegar. En aras de la rapidez, la ICA siempre comunica primero su decisión, y la fundamentación completa se publica recién en una etapa posterior.

La ICA simplemente remite a la decisión original de la FIA (documento 69), que sigue siendo considerada válida. En ese documento, los comisarios aceptaron la defensa de Racing Bulls y añadieron que Tsunoda no podía haber sabido en ese momento que se lo estaba considerando como el causante de la vuelta de formación extra:

“Además, el Artículo B5.9.4 especifica que si un piloto que provoca la vuelta de formación extra puede luego iniciar dicha vuelta de formación extra, debe entrar al Pit Lane al final de la vuelta y largar desde el Pit Lane. Solo entonces, si el piloto no lo hace, se impone la penalización obligatoria de Stop and Go.

Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“En otras palabras, la penalización es por no entrar al Pit Lane y largar desde allí. La penalización no es por provocar la vuelta de formación extra, si es que efectivamente provocó la vuelta de formación extra en primer lugar.

“Aquí surge una cuestión crítica, ya que para cumplir con el requisito de entrar y largar desde el Pit Lane, un piloto necesitaría saber que fue el causante de la vuelta de formación extra. El representante del equipo citó situaciones en las que se iniciaron vueltas de formación extra debido a circunstancias ajenas, como la posición de un fotógrafo, etc. En este caso, no se envió ningún mensaje al equipo ni al piloto informándoles que ellos eran la causa de la vuelta de formación extra.

“El equipo, basándose en el hecho de que el coche estaba ubicado dentro de su cajón de salida en cumplimiento con el reglamento, no tenía, según nuestra determinación, motivo para instruir a su piloto a entrar y largar desde el Pit Lane.

“En consecuencia, independientemente de si el piloto causó directamente o no la vuelta de formación extra, el equipo y el piloto no sabían que se los estaba considerando como la causa, por lo que determinamos que no podemos imponer una penalización de Stop and Go en este caso, y decidimos no tomar más medidas.”

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