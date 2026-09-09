En Italia, Audi se quedó a las puertas de sumar puntos para el Mundial. A pesar de ello, el equipo se muestra optimista de cara al debut del Madring en el Gran Premio de España y quiere continuar con la tendencia positiva de las últimas semanas.

Antes de la carrera de Monza, el equipo de los cuatro aros había conseguido sumar puntos importantes para el Mundial en dos ocasiones consecutivas. En ambos casos, Nico Hülkenberg logró situarse entre los diez primeros tras un comienzo de temporada complicado.

"En general, en las últimas carreras hemos avanzado en la dirección correcta", afirmó antes del fin de semana de carrera en Madrid. Además del rendimiento de la unidad de potencia, Hülkenberg había subrayado públicamente en numerosas ocasiones que el equipo debía plasmar su rendimiento teórico también en la clasificación y en carrera. Eso es precisamente lo que se logró con éxito en Hungría y Bélgica.

"Si conseguimos dominar [el nuevo circuito] desde el principio", dijo Hülkenberg, "esperamos poder situarnos en una buena posición para cerrar la temporada europea de forma positiva".

Madrid: terreno desconocido para todos

Lo que les espera exactamente a Hülkenberg, Bortoleto y Audi en Madrid sigue siendo un misterio para todos los implicados, al igual que para el resto de la parrilla. El director de carrera, Allan McNish, se expresa en términos similares y subraya: "Cuando se corre por primera vez en un circuito, siempre hay una cierta incógnita".

En consecuencia, McNish señala que Audi deberá acostumbrarse al nuevo trazado de Madrid lo antes posible para poder sacar partido de ello en la clasificación y en la carrera.

¿Caos garantizado?

El circuito de Madrid no solo ha dado que hablar por ser el escenario del Gran Premio oficial de España, en lugar del Circuito de Barcelona-Catalunya. Durante la primera sesión de pruebas de Fórmula 3 en el circuito se produjeron, al fin y al cabo, numerosos incidentes.

La final de la temporada de Fórmula 3 de este año se disputará como parte del programa de apoyo de la Fórmula 1 y podría resultar igualmente interesante para Audi. Al fin y al cabo, Freddie Slater, piloto de la cantera de Audi y joven promesa muy valorada, luchará en Madrid por el campeonato de pilotos.

Además, los numerosos desniveles y la curva peraltada siguen planteando muchas incógnitas de cara al fin de semana de carrera, por no hablar del posible caos.

El piloto local Carlos Sainz, por ejemplo , prevé muchas fases de coche de seguridad o banderas rojas. De entre los equipos de Fórmula 1, hasta ahora solo Ferrari ha tenido la oportunidad de hacerse una primera idea del nuevo circuito durante una jornada de rodaje.

Antes del Gran Premio de España, Audi ocupa el octavo puesto en el Campeonato Mundial de Constructores, con 16 puntos. Le separan cinco puntos del equipo Haas, que ocupa el séptimo lugar.