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Audi fija postura sobre la sanción a Hülkenberg tras el duelo con Colapinto en el GP de Brasil

Nico Hulkenberg recibió una penalización de 10 segundos en Interlagos por salirse de la pista y obtener una ventaja mientras intentaba adelantar a Franco Colapinto

Stuart Codling Isa Fernandes

Publicado: 10 nov 2026, 14:27

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El octavo puesto de Audi en el campeonato de constructores no encaja del todo con la competitividad de su coche, pero las circunstancias se han confabulado para que el equipo se quede corto de puntos en 2026. Entre ambos, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto han acumulado 10 undécimos puestos,

A menudo el problema ha sido un mal rendimiento en la salida, que cuesta a los pilotos posición en pista al arrancar desde la parrilla. Pero las condiciones mixtas en Interlagos permitieron a Hulkenberg brillar, pese a una penalización de 10 segundos por salirse de la pista y obtener una ventaja en la curva 1 mientras luchaba con Franco Colapinto, de Alpine, por el último puesto que otorgaba puntos en la vuelta 48.

Hulkenberg había logrado pasar a la tanda de los 10 primeros en la sesión de clasificación afectada por la lluvia del sábado, y marcó el sexto mejor tiempo, que se convirtió en cuarto en la parrilla gracias a las penalizaciones de George Russell y Charles Leclerc. Cayó al sexto puesto en la vuelta inicial, pero luego resistió hasta que Max Verstappen y Oscar Piastri lo relegaron cuando la pista empezó a secarse.

Con los neumáticos slick, Hulkenberg también cayó por detrás de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, pero seguía en camino de puntuar hasta que su segunda parada en boxes en la vuelta 44 lo dejó detrás de Colapinto, que no se había detenido desde el final de la vuelta 17. Pese a sus neumáticos envejecidos, el piloto de Alpine ofreció una defensa obstinada y Hulkenberg necesitó cuatro vueltas para conseguir un adelantamiento firme en la curva 1, pero al rodearlo por el exterior se fue por la escapatoria de asfalto.

Posteriormente, Hulkenberg recibió una penalización de 10 segundos por salirse de la pista y obtener una ventaja. El director de competición de Audi, Allan McNish, explicó por qué el equipo no indicó a Hulkenberg que devolviera la posición.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Me sorprendió bastante positivamente lo competitivos que fuimos en relación con los Ferrari", dijo McNish.

"Nos vimos bastante bien en condiciones de mojado en comparación con ellos. Y Nico pudo aguantar y mantener su posición. En seco, cuando cambiamos a los slicks, no tuvimos exactamente el mismo rendimiento que esperábamos. Sufrimos un poco ahí.

"Quizá fueron las condiciones, no estoy seguro. Pero no tuvimos ese mismo nivel de velocidad en relación con la competencia. Pero aun así dentro del top 10.

"Cuando hicimos la parada en boxes, él [Hulkenberg] salió junto a Colapinto. Y Colapinto estaba al final de su stint con neumáticos viejos, aguantando y abriéndose en la curva 1. Lo hizo de nuevo porque Nico estaba por el exterior: simplemente lo empujó hacia fuera, se saltó el ápice. Pero como Nico se salió y luego se consideró que había obtenido una ventaja duradera, recibimos una penalización de diez segundos.

"Para nosotros no estaba claro. Normalmente, si estás por delante en el ápice, entonces tienes derecho a que te den la posición. Debido a cómo [la curva 1] desciende hacia la ‘S’, es muy subjetivo dónde está el ápice. Ahora bien, Colapinto nunca tocó el ápice. No estuvo ni cerca del ápice. Estaba muy lejos del ápice.

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"Pero la FIA definió dónde estaba la línea del ápice. Y en ese punto Colapinto se había abierto. Así que, para nosotros, era una situación muy discutible. Y sinceramente no sabíamos qué camino tomar con ello. Si la hubiéramos devuelto, entonces nos habríamos quedado atrapados en la misma posición.

"Y el otro factor fue que, para cuando pudimos revisarlo, Nico ya se había ido muy por delante. Sacó dos segundos en la vuelta.

"Hay que acatar la decisión de la FIA. No hay duda. Pero para nosotros no estaba claro que no fuera la curva de Nico; esa es la mejor forma de expresarlo."

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Las directrices de conducción de la FIA establecen que un piloto que intenta adelantar por el exterior de una curva tiene derecho a ‘espacio para competir’ solo si su eje delantero está por delante del eje delantero del otro coche en el ápice. Aunque la topografía de la curva 1 dificulta identificar con precisión dónde está el ápice, los comisarios literalmente tienen que trazar la línea en algún lugar, y se consideró que Hulkenberg no había cumplido el umbral en ese punto.

Además, las directrices de conducción establecen que el coche que intenta el adelantamiento debe "ser conducido de manera controlada desde la entrada, hasta el ápice y hasta la salida" y "ser capaz de tomar la curva dentro de los límites de pista".

Estas últimas cláusulas se han afinado en los últimos años porque se consideró que algunos pilotos habían explotado versiones anteriores menos prescriptivas de las directrices. Pero todavía suele haber debates sobre si un piloto atacante ha lanzado un ataque al estilo kamikaze, o si el defensor también se ha tomado libertades al abrirse ‘accidentalmente’.

Cumplir la penalización de 10 segundos en su última parada en boxes, durante una fase de la carrera en la que toda la parrilla volvió a cambiar a neumáticos intermedios cuando una franja de lluvia barrió el circuito, sacó de nuevo a Hulkenberg del top 10. Pero arrebató a Arvid Lindblad el décimo puesto al inicio de la vuelta 65.

"El adelantamiento [a Lindblad] fue uno que definitivamente creo que fue bueno y agresivo", dijo McNish.

"Y también fue una declaración de intenciones: dadnos una penalización, pero aun así podemos recuperarlo."

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