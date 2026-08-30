La fábrica de motores de F1 de Audi es "insuperable"

El exingeniero de carrera de Ferrari Rob Smedley ha elogiado la sede de unidades de potencia de Fórmula 1 de Audi, declarando que el departamento de motores del fabricante alemán es "insuperable".

Hablando en el podcast High Performance Racing junto al presentador Jake Humphrey y el exjefe de equipo de Alpine Otmar Szafnauer, Smedley evaluó el progreso de la parrilla en la primera mitad de la temporada.

Aunque Audi se ha enfrentado a una pronunciada curva de aprendizaje desde que tomó el control de la operación de Sauber y se convirtió en un equipo de fábrica, Smedley señaló la escala y la calidad de su inversión en el tren motriz.

"Sauber, quiero decir, estaban bastante desesperados estos últimos dos o tres años. Eran simplemente terribles, no hay otra palabra para describirlo", dijo el exingeniero.

Cuando Szafnauer argumentó que Audi ya era propietaria del equipo en esa etapa, por lo que contaba con buen respaldo financiero y una infraestructura decente, Smedley añadió: "Siempre han tenido un túnel de viento muy bueno, o lo han tenido durante mucho tiempo. Pero ahora, si miras sus instalaciones en Alemania, la instalación de motores, la instalación de la unidad de potencia, es insuperable, y todavía están construyendo y siguen trabajando en ello.

Nico Hülkenberg, Audi Photo by: Eric Le Galliot

"Así que este es un proyecto enorme para ellos. Hinwil como instalación de Fórmula 1 quizá deja un poco que desear. Pero la están ampliando, y hay planes sobre hacia dónde quieren llevarla. Así que este es un proyecto realmente importante para ellos".

Audi mantuvo la alineación de pilotos de Sauber para 2025, formada por Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto. Después de 12 rondas de la temporada 2026, el equipo ocupa el octavo lugar en el campeonato de constructores con 16 puntos. Bortoleto es 14º en la clasificación de pilotos con 10 puntos y Hulkenberg es 15º con seis puntos.

La 13ª ronda de la temporada, el Gran Premio de Italia, tendrá lugar en Monza del 4 al 6 de septiembre.