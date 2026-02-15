La temporada 2026 de Fórmula 1 trae un cambio reglamentario sustancial, pero la escudería de Silverstone ve aún más cambios que algunos rivales de la parrilla, ya que recibió a Honda como proveedor de motores oficial y a Adrian Newey en el rol de jefe de equipo. Desafortunadamente, aunque las expectativas eran altas, la navegación no ha sido tranquila para el equipo, que ha tenido que luchar contra numerosos problemas.

De hecho, el piloto Lance Stroll cree que el auto podría estar "cuatro segundos por detrás del equipo puntero". El canadiense terminó el tercer día de pruebas en Bahréin en el 16º puesto de una tabla de tiempos con 17 autos, siendo más rápido solo que el Cadillac de Valtteri Bottas.

"Creo que lo principal que aprendimos esta semana es que tenemos mucho trabajo por hacer", admitió Krack. "Tenemos un coche nuevo, un paquete nuevo, un socio nuevo o socios nuevos y necesitamos integrar todo. Así que hay mucho trabajo por delante y esta semana tuvimos que aprender que quizá no estamos al nivel en el que están otros".

Sin embargo, hay un aspecto positivo en su semana: "Pero creo que el paquete tiene potencial y necesitamos trabajar duro para desbloquearlo".

Con Newey luchando por un paquete de unidad de potencia muy compacto, el equipo comenzó su temporada con desventaja, al no tener siquiera tiempo para pintar su monoplaza.

"Lo más importante es primero ponerse en marcha", continuó Krack. "Antes de desarrollar completamente el coche, era importante salir a pista en Barcelona. Aunque fue un poco pronto, tuvimos muchos pequeños problemas que hay que depurar y eso lleva tiempo.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Así que creo que, una vez que tengamos eso, una vez que arranquemos correctamente, podremos analizar el coche, analizar las debilidades, analizar el potencial de mejora y entonces estoy bastante seguro de que podremos dar grandes pasos hacia adelante".

¿Está Aston Martin al nivel de rendimiento en el que querría estar a estas alturas?

"Siempre es difícil decirlo. La esperanza es algo en lo que en Fórmula 1 no puedes basarte realmente. Tienes que quedarte con los hechos. Vinimos aquí y tuvimos una primera toma de contacto y necesitamos darnos cuenta de que tenemos más trabajo por hacer".

Continuó: "Barcelona fue realmente un shakedown y nos dimos cuenta, como dije, de que necesitamos hacer más trabajo y ahora hay que priorizar y decir cuáles son las cosas que tenemos que hacer primero. Resolver primero para la próxima semana.

"No hay mucho tiempo", advirtió. "Tenemos que reconocerlo. Pero luego, sí, creo que estableceremos la lista de prioridades correcta y empezaremos a trabajar en ellas y estaremos en una mejor posición la próxima semana".