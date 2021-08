Aston Martin presenta intención de apelar la sanción de Vettel

En los controles posteriores a la carrera, la FIA sólo pudo recuperar 0,3 litros de combustible del coche, cuando el reglamento exige que se deje un litro en el depósito para la toma de muestras que son requeridas para el control.

El equipo considera que debían existir 1.74 litros de combustible en el coche, por lo que todavía existen 1.44 litros en el sistema que la FIA no pudo recuperar.

Vettel se detuvo a dos curvas del final de la vuelta de enfriamiento después de sufrir lo que el equipo cree que fue un problema con la bomba de elevación.

También creen que el fallo de la bomba podría explicar por qué no se ha podido extraer el resto del combustible.

El coche permanecerá incautado en el garaje de boxes de la FIA en Budapest durante la noche y se seguirá trabajando para encontrar el combustible que falta una vez que el coche sea transportado a las instalaciones de la FIA en Francia.

Con la intención de apelación se gana tiempo y permite que el equipo considere su caso antes de decidir formalmente seguir adelante con la apelación.

"Puedo confirmar la intención de apelar", dijo el director del equipo, Otmar Szafnauer, a Motorsport.com momentos antes de que la FIA diera a conocerla decisión del equipo británico. "Así que una vez que sepamos más, entonces si tenemos motivos apelaremos, y si no, lo dejaremos”.

"Según todos nuestros cálculos, todavía deberían quedar 1.44 litros de combustible en el coche después de que se tomara la muestra de 300 mililitros”.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Sólo tenemos que demostrar a la FIA que el combustible está ahí, y 300 mililitros son suficientes para su muestra que requieren. Esa será la base de la apelación”.

"Así que el coche será confiscado, buscaremos el combustible y lo mediremos, es algo que resolveremos”.

En cuanto a la avería de la bomba dijo: "No sé, no lo hemos desmontado todavía. Pero por alguna razón las bombas no sacaban el combustible del coche".

El equipo puede calcular la cantidad de combustible que hay en el coche porque sabe cuánto entró antes de la salida, y porque el medidor de flujo de combustible de la FIA proporciona un registro oficial preciso de lo que se utilizó durante la carrera.

"Medimos el combustible que ingresó", dijo Szafnauer. "Y el medidor de flujo de combustible que tenemos en el coche, que es obligatorio por la FIA, mide la cantidad de combustible que se utiliza”.

"Así que la diferencia entre lo que entra y lo que se usa es lo que queda. Y así es como sabemos que quedan 1.74 litros”.

"Tenemos eso, la FIA trabaja con el medidor de flujo de combustible, tienen todos esos datos, les suministramos los datos de cuánto combustible ponemos, tienen la capacidad de comprobarlo en cualquier momento. Así que todos esos datos están disponibles".

El problema para el equipo es que el reglamento establece claramente que un litro de combustible tiene que ser recuperado físicamente del coche, a lo cual Szafnauer dijo: "Es una regla antigua que se remonta a los días anteriores a que tuviéramos toda esta medición y todas las mediciones".