Cultura

El espectacular Aston Martin inspirado en la F1 fue visto en pruebas mientras surgen afirmaciones de récord

Nuevas imágenes muestran al misterioso coche de pista único de Aston Martin probando en Paul Ricard

Alex Harrington

Publicado: 18 oct 2026, 11:59

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#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Alex Riberas, Marco Sorensen

Foto de: FIA WEC / DPPI

El misterioso monoplaza de Aston Martin volvió a la pista, y sigue sin parecerse a nada de lo que hay en la parrilla ni en un concesionario.

Nuevas imágenes compartidas en Reddit muestran al auto girando en Paul Ricard, en el sur de Francia. Es el avistamiento más reciente de una máquina que apareció por primera vez en internet en abril y que desde entonces se dejó ver en un aeródromo privado y en Portimao, en Portugal. Entonces, ¿qué es esta máquina de aspecto fantástico sobre la que Aston Martin ha mantenido silencio absoluto?

Mitad coche de Fórmula 1, mitad hipercoche

El diseño quizá se parezca al de algunos otros hiperdeportivos que hemos visto presentados en los últimos años. Desde el cockpit hacia delante toma mucho de la Fórmula 1, con un morro estrecho, brazos de suspensión expuestos y lo que parece ser un halo sobre el habitáculo. Más atrás, la carrocería cubre las ruedas y la parte trasera se acerca más a un prototipo de Le Mans, apoyándose en el hiperdeportivo Valkyrie de Aston.

En la práctica es un cruce entre un coche de F1 y un Valkyrie solo para pista, construido con un único objetivo: ser más rápido que cualquiera de los dos.

Construido para un cliente muy adinerado

En abril, la revista alemana Auto Motor und Sport informó que el coche es una unidad única encargada por Ken Griffin, el multimillonario estadounidense que fundó el fondo de cobertura Citadel. Según el informe, Griffin le pidió a Aston Martin el auto de pista más rápido del mundo. Aston tenía algunos autos rápidos, pero ciertamente no tenía el más rápido. Así que volvió a la mesa de diseño.

Se entiende que la idea nació como un concepto mostrado a un pequeño grupo de clientes en Silverstone, con Aston Martin Performance Technologies, la consultora de ingeniería vinculada a su equipo de Fórmula 1, supuestamente a cargo del desarrollo. Algunos informes sugirieron que Adrian Newey podría estar involucrado. Aunque eso aún debe confirmarse, sí parece algo que ese científico loco dibujaría en su famoso cuaderno.

¿Qué lo impulsa?

Nada ha sido confirmado, pero el sonido nos está dando todas las pistas que necesitamos. Los medios que han escuchado las imágenes coinciden en que suena como el V12 de 6.5 litros fabricado por Cosworth que utiliza el Valkyrie, que entrega alrededor de 1,160 hp con algo de asistencia híbrida en el auto de calle.

Los informes difieren sobre si esta unidad única conserva el sistema híbrido o si utiliza el V12 por sí solo, como lo hace el Valkyrie AMR Pro solo para pista. Los rumores sitúan la potencia total en torno a los 1,200 hp.

¿Más rápido que un coche de F1?

La gran afirmación, quizá preocupante, de Auto Motor und Sport es que el coche podría ser mucho más rápido que un coche de F1. Y tiene sentido, porque en el mundo de los hiperdeportivos de apariencia seria hay muy pocas regulaciones dentro de las cuales construir, no hay pesos mínimos y, desde luego, no hay limitaciones aerodinámicas. Esto significa que las posibilidades son casi infinitas (dependiendo del presupuesto que tengas detrás del proyecto).

Si está en cualquier punto cercano a ese ritmo, sería un serio aspirante a los récords absolutos de pista, incluida la vuelta de 5min 19.55s del Porsche 919 Evo al Nurburgring Nordschleife.

No sería el único auto persiguiendo esa idea. El RB17 de Red Bull, desarrollado bajo la dirección de Newey antes de su llegada a Aston Martin, apunta a un grupo similar de compradores de billetera muy pesada que quieren un ritmo capaz de superar a la F1.

Por ahora, esta unidad única sigue en pruebas, y Aston Martin mantiene el silencio sobre cuándo, o si, mostrará el coche terminado.

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