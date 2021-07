Aston Martin se lleva a otro miembro de Red Bull

Apenas una semana después de que Aston Martin anunciara que el jefe de aerodinámica de Red Bull, Dan Fallows, se incorporaría a la escudería como nuevo director técnico cuando termine su actual contrato, ahora ha revelado que también se llevará a Alessi.

El nuevo papel de Alessi en Aston Martin incluirá la dirección y gestión del departamento de aerodinámica del equipo. Comienza a trabajar para el equipo el jueves.

El director del equipo Aston Martin, Otmar Szafnauer, dijo: "Hace dos semanas anunciamos la contratación de Luca Furbatto como nuestro nuevo director de ingeniería, que empezará a trabajar para nosotros a su debido tiempo".

"La semana pasada también se hizo pública la próxima llegada de Dan Fallows como nuestro nuevo director técnico".

"Hoy, Andrew Alessi se suma a la impresionante lista de nuestras contrataciones técnicas/de ingeniería de alto nivel, como jefe de operaciones técnicas. El nuestro es un gran equipo, y siempre lo ha sido".

"Este año hemos dicho muchas veces: 'Este equipo siempre ha golpeado por encima de su peso; ahora tiene el peso con el que golpear más fuerte'".

"Eso es absolutamente cierto, y los expertos y experimentados recién llegados, como Luca, Dan y ahora Andrew, representan la prueba de que estamos construyendo la fuerza técnica y de ingeniería en profundidad que necesitamos para dar ese golpe más fuerte".

Alessi dijo que su decisión de dejar Red Bull y trasladarse a Aston Martin fue motivada por su convicción de que el equipo con sede en Silverstone estaba sentando las bases para tener éxito.

"Al igual que todo el mundo en la F1, he visto y me ha impresionado la evidente ambición del equipo al que me uno, liderado por Lawrence Stroll, y estoy deseando trabajar con Otmar Szafnauer, así como con los muy capaces miembros del equipo directivo centrados en la técnica y la ingeniería", explicó.

"Ahora es un momento fantástico para unirse a un equipo que está creciendo rápidamente, y estoy preparado para ponerme manos a la obra de inmediato para contribuir al proceso de realizar las importantes mejoras aerodinámicas y operativas que necesitamos para ganar de forma consistente en el futuro".