Aston Martin se prepara para un fin de semana de mucho sufrimiento en Bélgica

Aston Martin cuenta los días hasta la llegada la próxima semana de su esperado coche de Fórmula 1 de especificación B en Hungría. Pero antes de dirigirse a Budapest, el atribulado equipo de Silverstone tiene que superar con esfuerzo su fin de semana más duro hasta ahora en el veloz Spa-Francorchamps.

Tras haber estado muy lejos del ritmo tanto con su coche como con su unidad de potencia Honda desde el primer día, ambas partes han apostado por guardar sus mejoras hasta que sean lo suficientemente importantes como para marcar una diferencia en su suerte, ya que decidieron que no tendría sentido gastar recursos en un paquete más pequeño que seguiría dejando al AMR26 como el equipo más lento de la parrilla.

Los entrenamientos del viernes en Hungría revelarán si hay luz al final de un túnel muy largo para Aston Martin en 2026, con la introducción de lo que equivale a un coche con especificación B, repleto de mejoras aerodinámicas que ha desarrollado en los últimos meses.

Pero antes de que pueda aprovechar ese aumento de rendimiento, que espera que pueda cambiar la trayectoria de la temporada o al menos darle una dirección sólida para 2027, Aston tendrá que soportar un fin de semana más de dolor en lo que podría resultar ser su peor circuito del calendario. Con sus curvas rápidas, largas rectas y pocas oportunidades para recuperar energía, no ha habido dónde esconderse ni para Aston ni para Honda, ya que sus debilidades relativas quedaron brutalmente expuestas.

Los entrenamientos del viernes pintaron un panorama especialmente doloroso, con el principal piloto de Aston, Lance Stroll, marcando una vuelta de 1m51.131s, a más de cinco segundos del líder Kimi Antonelli, y Fernando Alonso otras tres décimas por detrás. En la práctica, situó al equipo a medio camino entre la referencia en la F1 - 1m45.944s - y la vuelta más rápida de la clasificación de F2, el 1m56.306s de Rafael Camara.

El jefe de ingeniería en pista de Aston, Mike Krack, dijo que el equipo esperaba que Spa fuera tan malo como lo es. "Creo que está en línea con las expectativas", dijo después de los entrenamientos del viernes. "Sabíamos que esta pista probablemente iba a ser la más difícil de todas.

"Tenemos que ser realistas. Sabes que estamos bastante lejos. Las posiciones que ganas son por abandonos, pero no hay nada por lo que luchar en términos de resultado. Creo que sería bastante ingenuo pensar que puedes hacer algo así. Para eso estamos demasiado lejos."

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Pero Krack insistió en que todo lo que el equipo hace ahora para optimizar sus operaciones en pista, aunque parezca inútil con el coche que tiene a su disposición en este momento, le servirá de mucho cuando tenga un paquete más competitivo.

"No nos desmotivamos por eso", dijo. "Tenemos que hacer nuestros deberes y esperar el momento en que tengamos un coche más rápido.

"Nuestra gente ha hecho un buen trabajo intentando optimizarlo todo lo posible. Son pequeños pasos que, cuando tienes un coche más rápido, son más gratificantes que ahora en términos de posición pero, como dije, aun así tienes que estar al máximo para el día en que tengamos un coche más rápido.

"Seguimos teniendo dos coches. Intentamos hacerlo lo mejor posible, ejecutar bien y tomar las decisiones correctas."

Hablando a principios de este fin de semana, Krack elogió a su equipo y a su socio de motores Honda por cómo ha afrontado la adversidad este año, y consideró que contaba con personas que trabajaban tan duro como —si no más que— cualquier otro equipo de la parrilla para cambiar su suerte.

"Crédito a todo el equipo, especialmente a la gente en pista, por cómo lo han afrontado, incluido HRC", añadió. "Pasamos por un momento difícil. Nos sentamos juntos y hablamos de esto. Porque todo el mundo tiene días buenos, todo el mundo tiene días malos. Así que tenemos que ayudarnos mutuamente cuando se producen estas situaciones. Y creo que, desde el punto de vista de las personas y el lado humano, lo manejamos muy bien."

El sábado por la mañana, Aston Martin instaló en el coche de Fernando Alonso una nueva batería, un nuevo conjunto de controles electrónicos y componentes auxiliares suministrados por Honda, superando una vez más el límite permitido para la temporada en los tres elementos.

La sanción correspondiente garantiza que el bicampeón del mundo partirá desde el fondo de la parrilla, junto al piloto de Red Bull Isack Hadjar, quien afronta una penalización similar.