Aston Martin está cerca de acordar con la FIA por su infracción

El equipo fue marcado recientemente por la FIA, junto con Red Bull Racing y Williams, por haber incumplido el reglamento financiero de 2021.

Sin embargo, mientras que Red Bull se consideró que había gastado más de la cuenta y había cometido errores de procedimiento, Aston Martin y Williams sólo fueron culpables de lo segundo.

El caso de Williams, relacionado con la presentación tardía de documentos por parte de una empresa de contabilidad externa, se resolvió con una multa de 25.000 dólares a principios de este año.

Aston Martin ha estado negociando con la FIA durante algún tiempo, y es probable que esta semana se conozca el resultado.

Un Acuerdo de Incumplimiento Aceptado (ABA en inglés) significa que el equipo admite que se equivocó y acepta formalmente cualquier sanción aplicada por el organismo rector.

"Estamos discutiendo con la FIA", dijo el jefe del equipo, Mike Krack, al ser preguntado por Motorsport.com en Austin sobre la situación.

"Creo que será algo que intentaremos concluir en los próximos días. Así que tuvimos algunas discusiones durante el fin de semana también con ellos. Y estoy bastante seguro de que lo resolveremos pronto".

Krack restó importancia a la sugerencia de que existiera alguna frustración interna por el daño a las relaciones públicas al ser asociado con una mala acción.

"Creo que es complejo, es una normativa compleja", dijo. "Y no es frustrante, nos muestra que tenemos que hacer un mejor trabajo en el futuro, que no tengamos esos problemas".

"Pero a fin de cuentas, creo que probablemente lo más importante es que estábamos por debajo del límite. Y el resto es de procedimiento".

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Se cree que el incumplimiento de Aston está relacionado con una cuestión fiscal específica del Reino Unido, que fue interpretada de diferentes maneras por el equipo y la FIA. Sin embargo, Krack no quiso pronunciarse al respecto.

"Preferiría que tuviéramos un acuerdo firmado antes de entrar en el tema", dijo. "También habrá un comunicado de prensa, creo que de la FIA, que luego se acordará con nosotros. Así que habrá más detalles en los próximos días".

Krack dijo que no sabe cuándo podría surgir alguna noticia de la FIA, pero indicó que el resultado de Aston no tendrá que esperar necesariamente a que se resuelva el caso de Red Bull.

Las conversaciones entre la escudería de Milton Keynes y la FIA quedaron en suspenso tras la muerte de Dietrich Mateschitz.

"Entendí leyendo (los medios de comunicación) que se pospusieron, a causa de Dietrich Mateschitz", dijo Krack. "En realidad, son dos cosas independientes. Así que no me importaría que termináramos la nuestra lo antes posible. Y además, es una situación diferente, no estamos gastando de más".

"Depende también de la FIA. Y ahora tenemos gente viajando, pero creo que hemos hecho un par de pasos este fin de semana. Así que creo que no estamos lejos. Pero no puedo decirte si es mañana, o el miércoles o lo que sea".

