Aston Martin y Alpine son multados por el caos en los pits en Italia

Dado que el rebufo es realmente importante para lograr una vuelta rápida en Monza, los equipos se esforzaron en la sesión del viernes por la tarde en tratar de mantenerse cerca para maximizarlo.

Esto implicó que al final de la Q2, hubo una carrera loca hacia la salida de boxes, ya que los equipos soltaron sus coches en el último momento en la batalla por los 10 primeros puestos de la parrilla de cara a la clasificatoria al sprint del sábado.

En la frenética carrera por salir, varios coches se cruzaron en el camino de otros, con algunos mecánicos entre medias de ellos saliendo ilesos de milagro.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and others in the pit lane

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images