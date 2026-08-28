Aston Martin advierte que vendrán carreras más difíciles

Mike Krack ha admitido que el noveno puesto de Fernando Alonso en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 se vio facilitado por las características del circuito de Zandvoort, mientras que Aston Martin aún no ha extraído todo el potencial del AMR26 actualizado.

Tras clasificar en 18ª posición, Alonso aprovechó al máximo una estrategia oportunista a una sola parada para conseguir un inesperado noveno puesto, justo por delante de un frustrado Pierre Gasly.

Mientras que la mayoría de los pilotos hicieron dos paradas en boxes, Aston Martin necesitaba ir desfasado para sacar provecho de la velocidad del AMR26 en las curvas, donde la máquina con motor Honda compensaba lo que le faltaba en velocidad punta.

Preguntado sobre si el ritmo de carrera de Aston Martin era mejor que el ritmo de clasificación, el jefe de operaciones en pista Krack estuvo totalmente de acuerdo, pero señaló que se avecinaban circuitos menos favorables como Monza y Baku, con algunas de las rectas más largas del calendario.

"Desde Budapest sabemos que somos un poco más fuertes en carrera", dijo Krack. "Creo que Fernando dijo hoy que nuestro resultado dependerá más o menos de lo largas que sean las rectas.

"Así que estas han sido ahora dos carreras en las que las rectas eran un poco más bien cortas. Por lo tanto, tendremos carreras más difíciles por delante, pero creo que esto forma parte del juego. Hay carreras en las que eres fuerte y carreras en las que eres menos fuerte. Así que será interesante ver cómo va el resto de la temporada".

Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, habla ante los medios. Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Aston Martin tuvo el segundo coche más lento en términos de velocidad en recta en la clasificación de Zandvoort, registrando un mejor registro de 309,5 km/h, muy por debajo de los 331,7 km/h de Alpine, y superando por muy poco los 309,4 km/h de Cadillac.

Eso fue pese a la introducción de la largamente esperada actualización de la unidad de potencia de Honda, que debía mejorar sustancialmente el rendimiento después de que el coche se viera afectado por problemas paralizantes al principio. Pero al menos hay progreso en el lado del chasis, algo que volvió a demostrarse en Zandvoort.

"Vamos conociendo cada vez más este paquete", dijo Krack. "Con el gran paquete que introdujimos en Budapest, harán falta algunas sesiones para aprender cómo gestionarlo y cómo configurarlo. Y lo mismo ocurre en realidad también con la introducción ahora de la unidad de potencia.

"Tenemos que aprender a usarla, tenemos que aprender a optimizarla, y creo que nos llevará un par de eventos, pero fue un buen paso adelante.

Presionado sobre los comentarios positivos hechos por Alonso y su compañero de equipo Lance Stroll por radio, Krack explicó: "Va en línea con lo que dije en cuanto a intentar entender el paquete. Si tienes cambios a esta gran escala, con la intensidad de las sesiones, siempre es difícil sacar el máximo de ello todo el tiempo. Y cuantas más sesiones tengamos, más lo tendremos bajo control.

"Pero siempre habrá sesiones en las que tendrás un poco más de dificultades, otras en las que será más fácil, y este fin de semana tuvimos una configuración bastante buena".