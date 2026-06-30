Arvid Lindblad revela un emotivo casco dibujado a mano para su primer GP de Gran Bretaña de F1

Arvid Lindblad, piloto debutante con Racing Bulls esta temporada, conmemorará su primera carrera de Formula 1 en casa en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana con un casco especial dibujado a mano, creado en colaboración con el artista británico-indio Navinder Nangla.

El diseño especial del casco del joven de 18 años presenta bocetos dibujados a mano, que se han hecho deliberadamente para que parezcan infantiles, sobre un fondo blanco. Mientras sus patrocinadores habituales se sitúan en la parte superior del casco, los dibujos rodean la parte delantera, los laterales y la parte trasera.

En la parte delantera, bajo la visera, hay una versión garabateada de la bandera de Gran Bretaña con el mensaje "Dream Big" (Sueña en grande) debajo.

"Realmente fue desde los cinco, seis años; siempre fue aquello hacia lo que estaba trabajando", explicó Lindblad en un video compartido en su cuenta de Instagram. "El casco realmente abarca mi trayectoria.

"Cuando tenía cinco años, creía que podía estar en Formula 1. Este era mi sueño. Por eso quería que las imágenes parecieran realmente infantiles. La frase de 'Dream Big', hacerlo a mi manera con mi padre, realmente capturan mi trayectoria tal como la veía desde mi yo de cinco años".

Nangla añadió: "Es muy radical cómo se ha diseñado, y creo que es genial. El casco fue mi lienzo. Él es piloto de Formula 1, compite en Silverstone, con herencia británico-india, y la obra está hecha por alguien de herencia británico-india. Me parece una locura".

Los fans no han tardado en compartir sus opiniones sobre el diseño. "¡Creo que se ve genial! De hecho, soy un gran fan de los dibujos en los cascos (lo que parece que puede ser una opinión controvertida). ¡Súper único y una gran manera de celebrar su primera carrera en casa!", comentó un fan en Reddit.

"Me encanta esto, encaja bien con la parte de casa de la carrera en casa", escribió otro fan, mientras que alguien más añadió: "Creo que es una forma bonita de capturar su trayectoria, especialmente siendo la persona más joven de la parrilla y literalmente todavía un adolescente".

El Gran Premio de Gran Bretaña tendrá lugar en Silverstone del 3 al 5 de julio.