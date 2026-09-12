Arvid Lindblad, tras llegar a otra Q3 en España: “No voy a castigarme por chocar”

Un Arvid Lindblad sin complejos ha defendido su derecho a cometer errores después de accidentarse y quedar fuera de la FP2 en el Gran Premio de España de Fórmula 1, lo que no impidió al debutante clasificarse 10º.

Lindblad perdió el control de su Racing Bulls en la curva 13 a izquierdas de Madring, y el impacto dañó el lado derecho del VCARB 03. Esto puso fin a su rodaje del viernes y, al requerirse un cambio de chasis, completó solo siete vueltas al final de la FP3.

Aun así, el anglo-sueco igualó el ritmo de su compañero de equipo interino Yuki Tsunoda en la Q1, y luego lo superó por 0.9s en la Q2 para arrebatar un puesto entre los 10 primeros de la clasificación.

Preguntado por si el accidente había mermado su confianza, Lindblad explicó: "Lo más importante fue simplemente que no piloté en la FP3, ¿sabes? Si hubiera hecho toda la FP3, no creo que realmente me hubiera perjudicado demasiado. Pero la realidad fue que tuve el accidente y luego solo hice dos vueltas [lanzadas] en la FP3 y no tuve realmente la oportunidad de volver a sentirme cómodo. Y eso fue lo que me perjudicó.

"La realidad es que nos perdimos... no quiero decir 'dos sesiones de aprendizaje', pero no nos sentíamos cómodos haciendo un cambio después de la FP2 por el accidente. Luego no rodamos correctamente en la FP3, así que no quisimos hacer un cambio. Así que básicamente solo usamos la FP1 para la puesta a punto. Tengo la misma puesta a punto que decidimos después de la FP1.

"Definitivamente creo que si no hubiera tenido ese accidente ayer, la trayectoria hacia la clasificación habría sido muy diferente y habría estado mucho más contento".

Lindblad no rehúye el hecho de que su golpe complicó mucho más su fin de semana, pero insiste en que esos errores son de esperar en el cuarto piloto más joven de la historia de la F1.

"Es lo que hay, es algo de lo que aprender", dijo. "No voy a castigarme por haberme accidentado, porque es algo inevitable.

"He estado tan al límite este año, he sido tan rápido. Es mi 10ª Q3 de la temporada [excluyendo los sprints]. Se me permite cometer errores. Voy a aprender de ello".

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La consistencia de Lindblad ha sido, de hecho, notable, ya que aún no se ha retirado de un gran premio, aunque no pudo tomar la salida en la carrera de Montreal por un fallo del embrague. Ha puntuado en siete de las últimas ocho rondas, está en una racha de nueve Q3 consecutivas y no ha sido superado en clasificación por un compañero de equipo desde el sprint de Silverstone.

Así que el ritmo del piloto de Racing Bulls ha sido igualmente impresionante, como demostró su cuarto puesto en la FP2, que consiguió pese a accidentarse pronto. ¿Muestra eso lo que podría haber sido?

"Hoy no iba a ser P4", soltó entre risas. "Quiero decir, no puedo ir un segundo más rápido.

"Los equipos de arriba obviamente dieron un paso adelante. La realidad es que quizá nuestros chicos simplemente hicieron un mejor trabajo con la puesta a punto inicial, así que empezamos más cerca.

"Así que este es el lugar en el que merecemos estar. La realidad es que ayer fue algo especial. Creo que yo estaba por delante de la curva, el equipo también estaba por delante de la curva. Pero no se puede ocultar el hecho de que no somos P4. Así que la realidad es que mañana vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Pero P9, salvo que alguien se estrelle, es lo mejor que es posible".