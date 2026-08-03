Arvid Lindblad, en exclusiva: “Nunca tuve un plan B, no quería conformarme con una vida normal”

Algunas conversaciones se quedan contigo. Te recuerdan que, incluso en la Fórmula 1 actual, todavía es posible ser uno mismo, hablar abiertamente, sin filtros, respuestas cuidadosamente preparadas ni frases hechas aprendidas para los medios.

El hecho de que esta entrevista haya sido realizada con el piloto más joven de la parrilla actual de F1 la hace aún más notable. Arvid Lindblad cumplirá 19 años el próximo sábado 8 de agosto.

Detrás del piloto de carreras ya hay un joven con una madurez extraordinaria. Con apenas 18 años, se desenvuelve con una serenidad poco habitual. Debajo del casco, los guantes y el mono de competición hay una historia de dificultades, determinación y un excepcional nivel de autoconocimiento que se refleja en cada una de sus respuestas.

Hace tres años, durante el Gran Premio de Bélgica de 2023, Helmut Marko estaba tomando un café en el hospitality de Red Bull cuando la conversación giró hacia el programa de jóvenes pilotos del equipo. Surgió el nombre de Lindblad, a pesar de que todavía no había ganado ningún título en monoplazas. "En tres años estará en la Fórmula 1", declaró el entonces asesor de Red Bull.

El 2 de diciembre del año pasado, Racing Bulls confirmó exactamente eso al anunciar a Lindblad como uno de sus pilotos titulares para la temporada 2026 de F1.

"¿Por qué estaba tan convencido?", recuerda hoy Lindblad. "Yo mismo me lo he preguntado. Creo que gran parte se debió a mi mentalidad. Me incorporé al Red Bull Junior Team a finales de 2020. Tenía 12 o 13 años cuando conocí a Helmut por primera vez. Mi padre vino conmigo, pero durante toda la reunión básicamente fuimos Helmut y yo quienes hablamos.

"Después, mi padre me contó que una de las cosas que más impresionó a Helmut fue ver a un chico tan joven que ya sabía exactamente lo que quería y que estaba completamente concentrado en conseguirlo".

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Empecemos por ahí. Muchos pilotos describen la F1 como un sueño de la infancia. Tú siempre has hablado de ella como un objetivo concreto. Eras todavía un niño cuando le dijiste a tu madre: "No voy a ir a la universidad. Voy a ser piloto de Fórmula 1". ¿Cuándo apareció por primera vez esa certeza?

AL: "Simplemente era lo que quería hacer. Desde que tengo memoria, mi objetivo era llegar a la Fórmula 1. Pero no se trataba solo de llegar. Incluso cuando tenía seis o siete años, no soñaba simplemente con correr en Fórmula 1: quería ser competitivo. Quería luchar por victorias.

"No puedo explicar realmente por qué pensaba de manera diferente a otros niños. Así funcionaba mi mente. Por supuesto, practicaba otros deportes. Jugaba al fútbol en la escuela, iba a nadar como todo el mundo. Pero ni una sola vez pensé que alguna de esas cosas pudiera convertirse en mi futuro. Para mí, solo existía la Fórmula 1".

Cuando comenzaste a competir en las categorías inferiores, ¿hubo algún momento en el que consideraras seriamente tener un plan B?

AL: "No. Nunca. Porque en mi mente el plan A siempre iba a funcionar. Incluso cuando tenía cinco o seis años, simplemente no podía imaginar un futuro en el que no fuera piloto de Fórmula 1.

"Ni siquiera era una posibilidad en mi cabeza. Quizás esa sea también la razón por la que nunca me sentí intimidado por las expectativas. Mucha gente se asusta ante una ambición tan grande. Sinceramente, yo nunca lo hice".

Mirando atrás, ¿hay una persona que haya marcado la mayor diferencia en tu carrera?

AL: "Oliver Rowland, sin ninguna duda, aparte de mi familia. Probablemente sea la persona que más me ha ayudado de todas. Lo conocí cuando tenía siete años. Al principio simplemente hicimos juntos algunos días de pruebas de karting, pero nuestra relación siguió creciendo.

"Después de que gané el Campeonato Británico de Karting, empezamos a trabajar mucho más estrechamente. Me enseñó muchísimo, no solo como piloto, sino también como persona. Sinceramente, creo que mi carrera habría sido muy diferente sin Oliver.

"Por supuesto, también tengo que mencionar a Helmut Marko. Me dio una oportunidad increíble. Creyó en mí incluso cuando otros no lo hicieron y, si estoy aquí hoy, es en gran medida gracias a él. Siempre le estaré agradecido. Esas son las dos personas que más han influido en mi trayectoria".

Oliver Rowland Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

¿Cómo estás viviendo esta etapa de tu carrera? ¿Ha sido como la imaginabas?

AL: "Todo es completamente diferente en comparación con los años anteriores. Mi vida ha cambiado mucho, pero lo estoy disfrutando. Correr en Fórmula 1 es lo que soñaba desde que era un niño, así que intento disfrutar cada momento y valorar realmente lo que me está pasando.

"Soy alguien que se adapta con bastante facilidad a las situaciones nuevas, así que tiendo a tomarme las cosas tal como vienen. Pero de vez en cuando me detengo y me recuerdo a mí mismo que, durante tantos años, lo único que quería era estar en este paddock y conducir estos autos. Por eso intento disfrutar cada momento."

Has pasado por todo el programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Una persona cercana a Red Bull me dijo una vez que eras el piloto que mejor encajaba en ese sistema. ¿Cómo comenzó tu camino?

AL: "Todo empezó en el karting. Helmut tenía muchos contactos en el paddock y preguntaba regularmente por los jóvenes pilotos más prometedores. En algún momento, mi nombre empezó a aparecer cada vez con mayor frecuencia.

"Recuerdo exactamente cuándo cambió todo. Mi padre y yo estábamos en Portimao preparándonos para el Campeonato Mundial de Karting. Estábamos desayunando cuando recibió una llamada telefónica de Graz, Austria. Contestó y, cuando colgó, me dijo que Helmut Marko quería reunirse con nosotros para hablar sobre un contrato.

"Recuerdo muy claramente aquel momento. Nos reunimos el domingo por la mañana del Gran Premio de Portugal de 2020, antes de que él se dirigiera al circuito. No recuerdo si finalmente firmamos el acuerdo ese mismo día, pero fue entonces cuando nos dijo que nos incorporaríamos al programa. Ahí fue donde realmente comenzó todo."

El programa de Red Bull suele ser descrito como implacable: si no rindes, quedas fuera. ¿Así fue como lo viviste?

AL: "Sé que así es como lo ve la gente, pero yo nunca lo experimenté de esa manera. Para mí, simplemente era una oportunidad enorme. Pensaba: 'Estas personas creen en mí. Me están ayudando a llegar a la Fórmula 1'.

"Nunca sentí la presión de la que todo el mundo habla porque, en mi cabeza, todo era muy sencillo. Si no era lo suficientemente rápido, estaría decepcionado conmigo mismo. No sería culpa de Red Bull: simplemente significaría que no había sido lo suficientemente bueno. Así que nunca sentí realmente que estuviera bajo presión. La primera vez que vi el casco de Red Bull, lo único que pensé fue: 'Wow, se ve genial'. Eso fue todo."

Arvid Lindblad, Prema Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"Lo mismo ocurre ahora que estoy en la Fórmula 1. Antes de llegar, todo el mundo me decía que la presión sería enorme. Estoy seguro de que habrá un momento en el que yo también la sentiré, pero, sinceramente, hasta ahora no ha sido así.

"Estar aquí es lo que quería desde que tenía cinco años. He pasado toda mi vida trabajando para llegar hasta aquí. Estoy agradecido a todos los que me ayudaron en el camino, pero al final del día, este es mi sueño. Lo estoy viviendo por mí mismo. Entonces, ¿por qué debería sentir presión?"

¿Cuál es la emoción más intensa que has experimentado en el automovilismo?

AL: "Hay dos momentos que se destacan. El primero fue, sin duda, Silverstone en Fórmula 3 [en 2024], cuando gané las dos carreras. En realidad, fue un fin de semana muy extraño porque todo había empezado mal. Como equipo, cometimos un error en la clasificación. Salimos demasiado pronto mientras la pista evolucionaba constantemente a medida que se secaba, y fui uno de los primeros pilotos en comenzar una vuelta rápida. La vuelta en sí fue buena, pero el momento no fue el adecuado. Terminé 11.º y recuerdo que estaba furioso.

"Hasta entonces siempre había estado luchando en las posiciones delanteras. Sí, el 11.º puesto significaba salir desde la pole en la carrera sprint con parrilla invertida, pero, sinceramente, no me importaba. Lo que me importaba era la carrera principal del domingo. Gané el sábado, pero salir desde la pole hizo que fuera una carrera bastante sencilla. El domingo, sin embargo, estaba hablando con Oliver Rowland antes de la salida y acordamos que terminar quinto o sexto ya sería un resultado excelente.

"Entonces llegó la lluvia. La carrera se convirtió en un caos absoluto y, de alguna manera, terminé ganando. Fue la primera vez en mi vida que me sentí tan abrumado por la emoción que casi perdí el control de mí mismo. Gritaba por la radio. No podía creer lo que acababa de pasar. Estaba increíblemente feliz. La sensación fue incluso mejor de lo que jamás había imaginado. Normalmente, la realidad nunca está a la altura de tus sueños, pero aquel día incluso los superó. Fue algo que ni siquiera habría podido imaginar."

¿Y el segundo?

AL: "La carrera sprint de Fórmula 3 en Bahréin. Esa victoria me quitó un peso enorme de encima. Pasar directamente de Fórmula 4 a Fórmula 3 era considerado casi imposible. Nadie había hecho solo una temporada en Fórmula 4 y después había sido competitivo inmediatamente en Fórmula 3. Probablemente fue el mayor salto de mi carrera."

¿Incluso mayor que pasar de Fórmula 2 a Fórmula 1?

AL: "Sí, probablemente. Sabía que aquella temporada podía definir mi carrera. Si rendía bien, la gente diría que realmente era un talento especial. Si no lo hacía, probablemente tendría que rebajar mis expectativas. Teniendo en cuenta cómo había terminado mi temporada de Fórmula 4, tenía muchas dudas sobre mí mismo. Ganar en la primera oportunidad hizo desaparecer toda esa presión."

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

No mencionaste la Fórmula 1 entre tus mayores emociones...

AL: "Esos momentos llegarán. Pero hubo una experiencia que nunca olvidaré. Fue en Melbourne, en la carrera inaugural de este marzo. Hasta entonces, todavía no había asimilado por completo el hecho de que realmente era piloto de Fórmula 1. Lo sabía, por supuesto, pero todavía no lo había interiorizado de verdad.

"La primera vez que realmente me di cuenta fue en la parrilla de salida. Después del himno nacional, estaba caminando de regreso hacia el auto. Me había clasificado noveno y estaba a punto de ponerme el casco cuando Oliver Rowland me abrazó y me dijo algo muy sencillo: 'Todos esos años de trabajo duro fueron para este momento'.

"Algo pasó dentro de mí que nunca había experimentado antes. Durante uno o dos segundos, toda mi vida pasó delante de mis ojos. Me vi a los siete años. Después a los ocho. Recordé cuando soñaba con la Fórmula 1. Recordé cada momento difícil, cada año en el que me preguntaba si algún día lograría llegar.

"Empecé a llorar. Después me detuve casi inmediatamente porque tenía una carrera que disputar, pero fue una emoción completamente diferente a cualquier otra que hubiera sentido antes. Ese fue el momento en el que realmente me di cuenta: 'Lo he conseguido. Soy piloto de Fórmula 1'."

No se trata solo de trofeos o resultados. También hay un camino profundamente personal detrás de todo esto.

AL: "Exactamente. Lo que dijo Oliver —'todos esos años de trabajo duro fueron para este momento'— resumió todo. Representaba 13 años de mi vida. Hubo muchísimos momentos difíciles. Muchas veces pensé en abandonar. Muchas veces dudé de mí mismo.

"Es difícil incluso explicar lo que sentí. Pero, sinceramente, no creo que vuelva a experimentar una emoción tan intensa".

¿Crees que existe algo así como la vuelta perfecta?

AL: "Es una pregunta interesante. Cuando era más joven, estaba convencido de que la vuelta perfecta no existía. Era como un ideal imposible: solo podías intentar acercarte lo máximo posible a ella.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Hoy pienso de una manera un poco diferente. Creo que hay momentos extremadamente poco frecuentes en los que eres capaz de rendir por encima de lo que normalmente puedes hacer. Imagino que sucede cuando estás luchando por un campeonato mundial o por algo realmente importante. En esos momentos, un piloto puede entrar en un estado mental completamente diferente. Es casi como si alguien estuviera sentado sobre tu hombro ayudándote.

"Ya no piensas conscientemente en lo que estás haciendo. Todo sucede automáticamente. Simplemente conduces, por instinto, y de repente haces una vuelta que casi parece irreal. No creo que sea algo que puedas forzar. Si intentas provocarlo, no sucederá. Simplemente tiene que surgir de forma natural. Y probablemente solo ocurra una o dos veces en toda una carrera deportiva.

"Irónicamente, muchas veces sucede cuando atraviesas un período difícil, cuando estás bajo presión, cuando estás teniendo problemas, cuando necesitas algo extra. A veces es entonces cuando eres capaz de alcanzar un estado muy especial".

Has dicho varias veces que no tienes intención de mudarte a Mónaco. ¿Por qué?

AL: "Hay varios motivos. El primero es muy sencillo. La temporada de Fórmula 1 es tan intensa que, cuando quiero desconectar, realmente quiero alejarme por completo de las carreras. Mónaco es Fórmula 1 incluso cuando no estás en el circuito. Los pilotos están allí, los equipos están allí, todo el mundo habla de carreras todo el tiempo. No quiero vivir en ese entorno.

"Preferiría vivir en algún lugar junto al mar, en un sitio tranquilo, donde nadie me reconozca. En un lugar donde pueda ir al cine, salir a caminar, reunirme con mis amigos o simplemente vivir como cualquier otro joven. Eso es realmente importante para mí.

"Desde que era niño, mi vida ha sido completamente diferente a la de mis amigos. Cuando estoy en el circuito, quiero ser un piloto de Fórmula 1. Pero cuando vuelvo a casa, simplemente quiero ser un chico de 18 años. Quiero una vida normal. Y donde vivo ahora, eso es exactamente lo que tengo".

¿Y cuál es el segundo motivo?

AL: "Tiene que ver con mi familia. Vengo de una familia que trabajó muchísimo para conseguir todo lo que tiene. Mi padre compitió un poco cuando era más joven, pero desde luego no lo hizo porque tuviéramos dinero. Todo lo contrario.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Mis abuelos no tenían nada. Hubo períodos en los que mi padre incluso tuvo dificultades para poder comer tres veces al día. Cuando tenía 11 o 12 años, ya estaba trabajando.

"La familia de mi madre también tiene una historia extraordinaria. Mis abuelos vinieron de Pakistán. En un momento dado lo perdieron todo. Literalmente todo. De la noche a la mañana se quedaron sin nada, excepto la ropa que llevaban puesta y lo que podían cargar consigo. Llegaron al Reino Unido y tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero. Trabajaron muchísimo como médicos para crear un futuro para ellos mismos.

"Crecí rodeado de personas que consiguieron todo lo que tienen a través del trabajo duro. Creo que esa es una de las razones por las que siempre he sido tan ambicioso. Así es, simplemente, como me criaron. Para mí, conformarme con una vida normal nunca fue una opción. Siempre quise hacer algo especial".

¿Y eso también explica por qué no quieres vivir en Mónaco?

AL: "Exactamente. Sé que muchas personas que viven allí me dicen que, al final, es una vida bastante normal. Pero, en mi cabeza, todavía me cuesta aceptar la idea de vivir en un lugar que representa el máximo símbolo de la riqueza.

"Cuando pienso en mi padre teniendo dificultades simplemente para poder comer tres veces al día cuando era joven, y en mis abuelos perdiéndolo todo, me parece casi incorrecto. Es un sentimiento personal. No estoy diciendo que Mónaco sea un lugar malo. Simplemente, en este momento, no me siento cómodo con esa idea.

"Por supuesto, sigo siendo un chico normal. A veces me gusta comprarme algo bonito. Quizás, en ese sentido, soy un poco contradictorio. Pero así es como veo las cosas hoy".

¿Es cierto que todavía no tienes licencia de conducir?

AL: "[Risas] ¡Sí, es verdad! Simplemente he estado tan ocupado que nunca he encontrado el tiempo. Y, para ser sincero, una parte de mí también disfrutaba de la idea de haber llegado a la Fórmula 1 sin siquiera tener licencia de conducir. Pensaba que era una historia divertida.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Pero ahora se está convirtiendo en un problema. Mi madre todavía tiene que llevarme de un lado a otro, o tengo que tomar un Uber. Hasta hace poco, realmente no necesitaba una licencia. Mi vida estaba organizada de una manera que me permitía arreglármelas sin ella. Ahora, sin embargo, he encontrado un centro de entrenamiento increíble con gimnasio, piscina, pista de atletismo y todo lo que necesito. El único problema es que está a unos 20 minutos de casa. No puedo seguir pidiéndole a mi padre que me lleve a todas partes. Así que finalmente estoy trabajando para obtener mi licencia. La diferencia es que ahora, por primera vez, realmente la necesito. Así que lo haré".

Tienes 18 años y ya eres piloto de Fórmula 1. ¿Qué relación tienes con el dinero? ¿Es un símbolo de éxito, de independencia o algo en lo que simplemente no piensas?

AL: "Sinceramente, no pienso demasiado en ello. Mi enfoque es muy sencillo. Tengo objetivos deportivos. Si alcanzo esos objetivos, el dinero llegará de forma natural. Por eso no ocupa mis pensamientos.

"Lo que me interesa más es construir mi marca personal. No solo mi imagen, sino también cómo quiero desarrollar mi carrera fuera de los circuitos. Me gusta la moda. Me gusta la música. Me interesa entender con qué empresas quiero trabajar, qué asociaciones tienen sentido y cómo puedo crecer también en ese ámbito. En esas son las cosas en las que pienso. No porque quiera ganar más dinero, sino porque quiero hacer las cosas bien y construir algo que perdure".

¿Hay algo más que sueñes con hacer fuera de la Fórmula 1?

AL: "Hay algo que realmente me fascina cuando observo a Max Verstappen. Me gusta que no solo ame la Fórmula 1, sino que ame las carreras. Hay una gran diferencia. Por eso creó un equipo de GT, por eso quiere competir en las 24 Horas de Le Mans y por eso sigue buscando oportunidades más allá de la Fórmula 1.

"Cuando pienso en mi propio futuro, me doy cuenta de que soy bastante parecido. Por supuesto, quiero tener una larga carrera en Fórmula 1. Me gustaría quedarme aquí durante 10 o 15 años. Pero, una vez que ese capítulo termine, me gustaría vivir experiencias completamente diferentes. Me encantaría competir en IndyCar durante algunas temporadas. Me gustaría probar el campeonato australiano de Supercars y explorar otras formas de automovilismo que me interesen. El mundo de las carreras es enorme".