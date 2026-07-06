Antonelli: El revés de Silverstone "aviva aún más el fuego" en la lucha por el título de la F1

Kimi Antonelli ha visto cómo su ventaja en el campeonato de Fórmula 1 se ha reducido a tan solo 25 puntos sobre su rival más cercano, George Russell, y a 32 sobre el piloto Ferrari Lewis Hamilton, en el transcurso de tres fines de semana de carrera.

Mientras que Antonelli tuvo dificultades para alcanzar un buen rendimiento durante la etapa europea de la temporada del año pasado, esta vez el panorama es completamente diferente.

En Barcelona, el joven italiano se retiró cuando iba en segunda posición debido a un problema con la unidad de potencia, mientras que una protección de rueda rota y una posterior penalización de tiempo le dejaron sin puntos el domingo en el circuito de Silverstone.

Más de la F1 : Fórmula 1 Franco Colapinto revela el grave fallo que sufrió su Alpine "de un segundo a otro" en Silverstone

"No sé cuánto [perdí] en cuanto a carga aerodinámica [ ], pero el coche ya no giraba", explicó Antonelli tras la carrera.

"En algunas curvas, la rueda incluso se levantaba del suelo, así que algo fundamental se había roto".

En declaraciones a los medios, Antonelli admitió que aún no estaba convencido de que el fallo del protector de rueda fuera el único problema que hubiera afectado a su carrera.

Antonelli cree que habría vencido a Charles Leclerc en Silverstone de no ser por el fallo del protector de rueda

"Ahora sé que el protector de rueda se rompió, pero no sabemos si también se rompió algo más, porque por la pérdida da la sensación de que fue algo más que solo el protector de rueda.

"Por supuesto, el equipo tendrá más tiempo para analizarlo, pero fue una pena porque hoy teníamos opciones de ganar. Creo que íbamos a por todas".

Tras recibir una penalización de tiempo por sobrepasarse repetidamente los límites de la pista, la salida tardía del coche de seguridad completó la miserable tarde de Antonelli. Al terminar la carrera finalmente detrás del coche de seguridad, el líder del campeonato cayó fuera de los puntos, hasta la 15.ª posición.

"Simplemente he demostrado que tengo la mentalidad de dar lo mejor de mí cada vez que salgo a pista. Intento darlo todo, incluso hoy, a pesar de todas las cosas que ya nos estaban saliendo mal.

"Vi que aún existía la posibilidad de sumar un punto y simplemente estaba haciendo todo lo posible por conseguirlo. Iba a lograrlo, pero entonces salió el coche de seguridad y ya no tuve ni siquiera la oportunidad de intentarlo".

Aunque su ventaja en el campeonato se ha reducido considerablemente, Antonelli se consuela con el hecho de que el ritmo puro está claramente ahí.

Antonelli considera que su penalización de tiempo por salirse de los límites de la pista fue injusta, pero Mercedes decidió no recurrir la decisión tras la carrera

En Barcelona probablemente habría terminado segundo; en Austria, Toto Wolff lo describió como el piloto más rápido en términos de ritmo de carrera puro; y en Silverstone, la victoria volvió a estar al alcance de la mano.

"Hemos perdido muchos puntos, pero el impulso sigue ahí porque creo que este fin de semana hemos demostrado la velocidad", continuó Antonelli.

"Y hemos demostrado de qué potencial somos capaces cuando estoy en buena posición, cuando el equipo y el coche funcionan bien; hemos demostrado de lo que somos capaces.

Así que creo que el impulso sigue ahí. Y, de hecho, este [contratiempo] hace que el fuego arda aún más, para salir a la pista en Spa e intentar hacerlo aún mejor".

Promoción WhatsApp