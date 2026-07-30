Kimi Antonelli ha aportado nuevos detalles sobre cómo gestionó Mercedes la marcha de Lewis Hamilton de cara a la temporada 2025 de Fórmula 1.

El 1 de febrero de 2024 se anunció que Hamilton iba a abandonar la escudería Mercedes, en la que llevaba mucho tiempo, para fichar por Ferrari a partir de la temporada 2025.

Esta decisión fue consecuencia directa de que Mercedes no ofreciera al siete veces campeón del mundo un contrato en firme para 2025: el acuerdo de dos años que comenzaba en 2024 incluía cláusulas de rescisión que Hamilton pudo aprovechar. Pero el motivo de esas condiciones era el deseo del director del equipo, Toto Wolff, de no dejar que Antonelli se le escapara de las manos, tal y como le había ocurrido con Max Verstappen una década antes.

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Aun así, ascender al joven italiano al equipo distaba mucho de ser una decisión obvia. Cuando Wolff se enteró de la salida de Hamilton, días antes de que se anunciara, el joven de 17 años aún no había competido en las dos principales series de acceso a la F1.

El palmarés de Antonelli era prueba de su enorme potencial —títulos en la F4 italiana, la ADAC F4, la Fórmula Regional de Oriente Medio y la Fórmula Regional de Europa durante sus dos primeros años en monoplazas—, pero saltarse la F3 para pasar directamente a la F2 ya era una tarea ardua.

Sin embargo, Antonelli ha revelado en el último vídeo "Significant Figures" de SAP que Wolff ya le había señalado abiertamente como su favorito para acompañar a George Russell en Mercedes en enero, incluso antes de que se hiciera pública oficialmente la noticia sobre Hamilton.

"Estaba en Silverstone, haciendo pruebas de Fórmula 3 para familiarizarme con el circuito, ya que iba a correr allí con la Fórmula 2", narró Antonelli.

"Y recuerdo que, al final del día, Toto me llamó a su despacho. Y ya allí, estaba un poco desconcertado porque pensaba: “Esto no suele pasar, ¿sabes?”

"Así que entré en su despacho. Obviamente, estaba Toto, y también Rosa [Herrero Venegas, directora sénior de relaciones públicas]; ella es la que me ayuda durante los fines de semana de carrera.

"Toto, para empezar, no perdió el tiempo: fue directo al grano. Esto fue incluso antes de que se anunciara el fichaje de Lewis por Ferrari.

"Así que me dijo: “Mira, Lewis se va a Ferrari, y estábamos pensando en ponerte al volante el año que viene”. Y yo pensé: “¡Guau!”, se me abrieron los ojos como platos.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yo le dije: “¿Me estás tomando el pelo?”, porque ni siquiera había empezado en la F2. Así que aún tenía mucho que demostrar, mucho que demostrar para ganarme ese puesto. ¡Y Toto ya estaba hablando de ello!

"Yo le dije: “Vale”. Y él me contestó: “Bueno, si surge la oportunidad, ¿estarás preparado?”, y yo le respondí: “Sí, bueno, tengo que estar preparado”. Pero, claro, luego el equipo también me ayudó, porque me hicieron hacer pruebas con el [coche] de Fórmula 1".

Antonelli tuvo una temporada irregular en la F2 —tal y como Wolff esperaba de un piloto tan inexperto—, pero aun así logró un par de victorias y fue anunciado oficialmente como piloto de Mercedes de F1 el 31 de agosto, cuando ocupaba el séptimo puesto en la clasificación de la F2.

Incluso entonces, le costaba creerlo. "La verdad es que estaba muy feliz, pero, al mismo tiempo, era algo tan grande para mí que me llevó un rato darme cuenta de lo que acababa de pasar", añadió Antonelli. "Y recuerdo estar tumbado en esta hamaca de la terraza, simplemente mirando al cielo, porque estaba intentando asimilar lo que acababa de pasar".

"Dejé que la presión me abrumara"

A pesar del evidente potencial de Antonelli, Wolff nunca ocultó que su ascenso a Mercedes se había precipitado por la inesperada salida de Hamilton. Como era de esperar, la temporada 2025 del novato fue de altibajos: quedó cuarto en su debut en Melbourne y logró su primer podio en la F1 en Montreal, pero luego solo sumó tres puntos en los circuitos europeos. Estas dificultades afectaron a su salud mental en aquel momento.

Cuando se le preguntó cómo había afrontado la presión derivada de las expectativas y la confianza que la gente depositaba en él, Antonelli respondió: "Lo sentí sobre todo el año pasado, porque, obviamente, tuve un buen comienzo de temporada. Luego pasé por un periodo difícil, la temporada europea, en la que realmente me costó mucho.

"Y en ese momento, dejé que la presión me afectara mucho durante ese periodo, porque sentía que estaba defraudando a tanta gente que había creído en mí. Por supuesto, sobre todo a Toto, porque fue él quien tomó la decisión principal. Y, obviamente, no me sentía bien en ese periodo, ya sabes, no me estaba yendo bien".

George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Pero luego, obviamente, tuve una reunión importante con el equipo tras la temporada europea y eso me permitió, en cierto modo, volver a empezar de cero. Poco a poco recuperé mi ritmo y luego tuve una buena segunda mitad de temporada.

"Haber sido capaz de superar esos momentos difíciles me dio confianza de cara a este año y también me hizo aprender mucho sobre mí mismo, no solo como piloto, sino también como persona.

"En esa temporada europea, probablemente, la mayoría de las cosas que hice no me ayudaron en absoluto. He aprendido cómo responde mi cuerpo ante esos momentos, cómo responde mi mente, qué me ayuda a recuperar la concentración adecuada y la mentalidad correcta, qué me ayuda a mantenerme al 100 % en términos de energía durante todo el fin de semana, cómo gestionarme ante los acontecimientos, obviamente la conducción y todo lo demás. Así que he aprendido mucho sobre mí mismo y también sobre cómo responder ante los momentos difíciles".

El contraste no podría ser más marcado entre el Antonelli de la especificación de 2025 y el piloto que ahora lidera el campeonato del mundo tras ganar cinco Grandes Premios seguidos —una hazaña que nadie ha logrado sin ganar el título mundial—.

Cuando se le preguntó lo empinada que había sido la curva de aprendizaje y lo abrumador que se había sentido, Antonelli admitió: "Muchísimo. Acabé el año totalmente agotado.

"Obviamente, el equipo hizo un trabajo increíble para intentar protegerme. Pero la curva de aprendizaje… Creo que aprendí mucho más de lo que habría aprendido si hubiera ido a un equipo más pequeño. Sentí que la curva de aprendizaje fue increíble. Fue como vivir tres años de golpe. Y fue abrumador, tanto física como mentalmente, porque además viví muchísimas experiencias nuevas.

"Además, al disputar una temporada completa de F1 por primera vez, realmente no sabes adónde vas ni a qué te vas a enfrentar. Porque, obviamente, el año anterior a la F1 había estado haciendo prácticas de observación en carrera y todo eso, pero no es lo mismo, evidentemente. Y es que, cuando hacía prácticas de observación, me limitaba a mirar; no estaba allí, en la pista, haciendo el trabajo.

"Así que al final del año me sentí muy abrumado. Y me vino bien tomarme un pequeño descanso para tener un poco de tiempo para analizar y reflexionar sobre el año, y comprender cuáles fueron los aspectos positivos y por qué, y por qué algunas cosas no salieron como debían".