Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli revela cuándo espera ser campeón de F1 en su visita a la NBA

Kimi Antonelli aprovechó su llegada a Estados Unidos para visitar a los San Antonio Spurs antes de afrontar un fin de semana que podría marcar su carrera. Durante un encuentro con Victor Wembanyama, el piloto de Mercedes contó cuándo que espera conquistar su primer campeonato mundial de Fórmula 1.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 21 oct 2026, 12:05

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El italiano pasó por San Antonio antes de trasladarse a Austin para disputar el Gran Premio de Estados Unidos. Allí conversó con la estrella francesa de la NBA, quien le preguntó por su temporada y por sus posibilidades de convertirse en campeón.

"Ojalá en un par de semanas podamos asegurarlo", le dijo Antonelli a Wembanyama en un video difundido por los Spurs.

La visita llegó en un momento decisivo para el piloto de Mercedes, que encabeza el campeonato y tendrá este domingo su primera oportunidad matemática de resolver la pelea por el título. Para conseguirlo en Austin, necesitará ganar y que sus principales rivales terminen lejos de las primeras posiciones.

Si Antonelli gana, su compañero George Russell deberá finalizar noveno o más atrás, mientras que Lewis Hamilton tendrá que quedar fuera de los cuatro primeros. Si esa combinación no se produce, Antonelli dispondrá de otra oportunidad en el Gran Premio de México, previsto para el 1 de noviembre.

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Mientras se prepara para ese desafío, el italiano encontró tiempo para acercarse a un deporte diferente. Además de Wembanyama, habló con Stephon Castle y Dylan Harper, quienes se interesaron por la Fórmula 1 y le preguntaron, entre otras cosas, qué velocidad pueden alcanzar los monoplazas.

El encuentro con Wembanyama también dejó una imagen llamativa por la diferencia de estatura entre ambos: el francés mide 2,26 metros, más de medio metro por encima del piloto.

Antonelli asistió en la noche del martes al debut de los Spurs frente al Oklahoma City Thunder en el inicio de la temporada 2026-27 de la NBA antes de concentrarse en su propio compromiso deportivo. Después de la visita a la escena del báquet, su atención volverá al Circuito de las Américas, donde buscará acercarse todavía más a la consagración que ya imagina para las próximas semanas.

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