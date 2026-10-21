Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Antonelli revela cuándo espera ser campeón de F1 en su visita a la NBA
Kimi Antonelli aprovechó su llegada a Estados Unidos para visitar a los San Antonio Spurs antes de afrontar un fin de semana que podría marcar su carrera. Durante un encuentro con Victor Wembanyama, el piloto de Mercedes contó cuándo que espera conquistar su primer campeonato mundial de Fórmula 1.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 21 oct 2026, 12:05
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
El italiano pasó por San Antonio antes de trasladarse a Austin para disputar el Gran Premio de Estados Unidos. Allí conversó con la estrella francesa de la NBA, quien le preguntó por su temporada y por sus posibilidades de convertirse en campeón.
"Ojalá en un par de semanas podamos asegurarlo", le dijo Antonelli a Wembanyama en un video difundido por los Spurs.
La visita llegó en un momento decisivo para el piloto de Mercedes, que encabeza el campeonato y tendrá este domingo su primera oportunidad matemática de resolver la pelea por el título. Para conseguirlo en Austin, necesitará ganar y que sus principales rivales terminen lejos de las primeras posiciones.
Si Antonelli gana, su compañero George Russell deberá finalizar noveno o más atrás, mientras que Lewis Hamilton tendrá que quedar fuera de los cuatro primeros. Si esa combinación no se produce, Antonelli dispondrá de otra oportunidad en el Gran Premio de México, previsto para el 1 de noviembre.
También lee:
Mientras se prepara para ese desafío, el italiano encontró tiempo para acercarse a un deporte diferente. Además de Wembanyama, habló con Stephon Castle y Dylan Harper, quienes se interesaron por la Fórmula 1 y le preguntaron, entre otras cosas, qué velocidad pueden alcanzar los monoplazas.
El encuentro con Wembanyama también dejó una imagen llamativa por la diferencia de estatura entre ambos: el francés mide 2,26 metros, más de medio metro por encima del piloto.
Antonelli asistió en la noche del martes al debut de los Spurs frente al Oklahoma City Thunder en el inicio de la temporada 2026-27 de la NBA antes de concentrarse en su propio compromiso deportivo. Después de la visita a la escena del báquet, su atención volverá al Circuito de las Américas, donde buscará acercarse todavía más a la consagración que ya imagina para las próximas semanas.
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Por qué a Isack Hadjar ya no le gustan las carreras sprints de F1
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Redacción Motorsport.com
Colnaghi y Rivera terminan en el top 3 en el primer día de pruebas de F3 en Jerez
FIA F3
FIA F3 19 h
Colnaghi y Rivera terminan en el top 3 en el primer día de pruebas de F3 en Jerez
Rivera, Colnaghi y Hanna salen a la pista en Jerez con vistas a la F3 2027
FIA F3
FIA F3 1 d
Rivera, Colnaghi y Hanna salen a la pista en Jerez con vistas a la F3 2027
Mattia Colnaghi correrá con Campos Racing en la Fórmula 3 en 2027
FIA F3
FIA F3 2 d
Mattia Colnaghi correrá con Campos Racing en la Fórmula 3 en 2027
More from
Andrea Kimi Antonelli
Williams tiene los mejores chalecos refrigerantes de la F1, dice Alex Albon
Fórmula 1
Fórmula 1 1 d
Williams tiene los mejores chalecos refrigerantes de la F1, dice Alex Albon
Mercedes explica por qué su actualización hizo que su auto fuera más difícil de manejar
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
1 d
Mercedes explica por qué su actualización hizo que su auto fuera más difícil de manejar
Cómo afrontará Kimi Antonelli la presión de sellar el título de F1 en el GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
2 d
Cómo afrontará Kimi Antonelli la presión de sellar el título de F1 en el GP de Estados Unidos
More from
Mercedes
Mercedes: “En Singapur tuvimos gente que no había hecho una parada en boxes en 15 años”
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
30 min
Mercedes: “En Singapur tuvimos gente que no había hecho una parada en boxes en 15 años”
¿Cuándo se convertirá Mercedes en campeón del mundo de F1 en 2026?
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
3 d
¿Cuándo se convertirá Mercedes en campeón del mundo de F1 en 2026?
Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"
GTWE
GTWE
Portimão
3 d
Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"
Últimas noticias
Antonelli revela cuándo espera ser campeón de F1 en su visita a la NBA
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
9 min
Antonelli revela cuándo espera ser campeón de F1 en su visita a la NBA
Por qué a Isack Hadjar ya no le gustan las carreras sprints de F1
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
25 min
Por qué a Isack Hadjar ya no le gustan las carreras sprints de F1
Mercedes: “En Singapur tuvimos gente que no había hecho una parada en boxes en 15 años”
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
30 min
Mercedes: “En Singapur tuvimos gente que no había hecho una parada en boxes en 15 años”
Dovizioso revela una seria preocupación por Bagnaia: "Nunca había vivido algo así"
MotoGP
MGP MotoGP 33 min
Dovizioso revela una seria preocupación por Bagnaia: "Nunca había vivido algo así"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete