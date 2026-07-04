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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Montoya cree que Antonelli puede "hacer mucho daño" a Russell con una victoria en Gran Bretaña

Juan Pablo Montoya cree que Kimi Antonelli puede dar un gran golpe en el campeonato al vencer a su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, en su GP de Gran Bretaña de casa.

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya cree que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, debe derrotar a su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, en el Gran Premio de Gran Bretaña para imponer su autoridad.

Russell llega a su carrera de casa en Silverstone tras su segunda victoria en un gran premio de la temporada en Austria. El británico convirtió con éxito la pole position en una victoria en la carrera en el Red Bull Ring, y espera repetir este éxito ante su público local.

Hablando en la emisión de previa del fin de semana de F1 TV, Montoya argumentó que el Gran Premio de Gran Bretaña podría brindar al compañero de equipo de Russell y actual líder del campeonato, Antonelli, la oportunidad de enviar un mensaje.

"Bueno, lo interesante es que hablamos de Antonelli todo el fin de semana, pero el tipo que hizo esa última vuelta en la clasificación fue George", explicó el colombiano.

"Y el tipo que ganó fue George. Y el tipo que dominó la carrera fue George, y el tipo que recibió el trofeo fue George. Así que sí, Antonelli tiene un talento increíble y es increíblemente rápido, pero no puedes descartar a George porque cumplió cuando importaba.

"Si no hubiéramos tenido una situación de bandera amarilla en Austria, aun así habría estado en la pole. Creo que aun así habría estado por delante de Kimi. Así que, ¿qué pasa si soy Kimi al llegar este fin de semana? Este es el lugar donde necesitas vencer a George. Esta es la que de verdad le dolería."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Paul Foster

Montoya también argumentó que Antonelli parece más cómodo en la maquinaria de Mercedes que su compañero de equipo.

"Miras la primera práctica, Kimi siempre está ahí, y George siempre está tratando de encontrar maneras, y está copiando mucho de lo que hace Kimi. Miras Austria, realmente pensé que Kimi incluso iba a empezar desde atrás e iba a ganarle, pero creo que George está pilotando tan fuerte como necesita pilotar.

"Pilotó tan fuerte como necesitaba pilotar en la clasificación y le ganó, y en la carrera hizo lo suficiente para hacer el trabajo. Puedes decir que sacó seis segundos, pero al fin y al cabo, George no estaba preocupado por Kimi, estaba preocupado por Verstappen, y solo necesitaba gestionar esa diferencia y asegurarse de que tenía suficiente para el final de la carrera, y lo hizo."

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