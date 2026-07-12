Kimi Antonelli promete volver a Goodwood tras su primera participación en 2026
Kimi Antonelli hizo su debut en el Festival de la Velocidad de Goodwood en el Mercedes-AMG PureSpeed.
El actual líder del campeonato de pilotos de Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha debutado en el Festival de la Velocidad de Goodwood, culminando una semana ajetreada que incluyó el Gran Premio de Gran Bretaña, una visita a Wimbledon y pruebas de neumáticos en Silverstone.
Apareciendo en el escenario de la zona de aficionados de Pirelli, el piloto italiano no tardó en admitir que ignoró las instrucciones de tomárselo con calma durante su primera subida por la famosa colina de Goodwood. "Me dijeron que fuera despacio, pero por supuesto no hice caso", bromeó Antonelli. "Simplemente intenté apretar, pero estuvo bien".
Añadió: "Es mi primera vez, y lamentablemente tengo que volver a casa esta noche, pero definitivamente volveré el año que viene, y espero poder disfrutar más del fin de semana, más de la experiencia, porque es simplemente muy genial. Tantos coches de carreras geniales, y es el corazón del automovilismo. Así que es realmente genial estar aquí".
Antonelli se puso al volante del Mercedes-AMG PureSpeed para su subida por la colina. El biplaza, que sirve como modelo inaugural de la serie ultraexclusiva Mythos de la marca, se inspira en la F1.
Prescinde del techo y el parabrisas tradicionales en favor de un halo inspirado en las carreras. El PureSpeed está propulsado por un motor V8 biturbo de 4,0 litros con 800 Nm de par. Acelera de cero a 100 km/h en solo 3,6 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 315 km/h. Solo se lanzaron 250 unidades del PureSpeed, lo que lo convierte en una pieza de maquinaria ultra rara.
El PureSpeed también viene con dos cascos optimizados aerodinámicamente, que han sido diseñados específicamente para el speedster. Los cascos cuentan con un sistema de comunicación por intercomunicador para permitir que el conductor y el pasajero se comuniquen y escuchen música, y vendrán en el color elegido para el coche.
¿Qué pilotos actuales y antiguos de F1 están en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026?
- Kimi Antonelli
- Frederik Vesti (tercer piloto de Mercedes)
- Lando Norris
- Leonardo Fornaroli (piloto de reserva de McLaren)
- Bruno Senna
- Isack Hadjar
- Yuki Tsunoda
- Patrick Friesacher
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
- Ayumu Iwasa (piloto de reserva de Racing Bulls)
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto
- Paul Aron (piloto de reserva de Alpine)
- Alex Dunne (piloto de F2 de Alpine)
- Nina Gademan (piloto de Alpine F1 Academy)
- Damon Hill
- Luke Browning (piloto de reserva de Williams)
- James Vowles (jefe de equipo de Williams)
- Jamie Chadwick (asesora de Williams F1 Academy)
- Jak Crawford (piloto de reserva de Aston Martin)
- Jessica Hawkins (responsable de Aston Martin F1 Academy y embajadora de pilotos)
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