Fórmula 1 GP de Qatar

Antonelli lidera la primera práctica en Qatar 2026; Colapinto 12° y Checo Pérez 21°

Andrea Kimi Antonelli impuso sus condiciones con facilidad en el circuito de Lusail. Franco Colapinto estuvo cerca de Pierre Gasly; Checo Pérez por delante de Valtteri Bottas.

Luis Ramírez

Edited: 27 nov 2026, 14:32

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto

El italiano Andrea Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo en la primera práctica del Gran Premio de Qatar 2026 dominando tanto con el neumático medio como con el compuesto blando de forma inmediata, esto mientras los Alpine están en una nueva lucha contra los Racing Bulls en ritmo.

Antonelli marcó el mejor tiempo con el compuesto medio cronometrando 1m23.217s con su compañero George Russell colocándose en la segunda plaza a siete décimas en el arranque de la sesión. Detrás de ellos se posicionaron los Red Bull: el francés Isack Hadjar, quien tuvo complicaciones en Las Vegas con el alerón delantero, y Max Verstappen, aunque los dos con más de un segundo de diferencia.

Oscar Piastri y Lando Norris fueron quinto y sexto en los primeros 30 minutos con Charles Leclerc y Lewis Hamilton siguiéndoles, todos ellos a más de 1.4 segundos de desventaja respecto al campeón del mundo.

Franco Colapinto se situó en la primera parte en la posición 11, dos lugares por detrás de Pierre Gasly. En medio de ellos estuvo Arvid Lindblad.

Cuando los neumáticos blandos se montaron, George Russell se mantuvo en segundo y mejoró a medio segundo de Antonelli. Hadjar mantuvo el tercero y Verstappen el cuarto, ya todos a menos de un segundo de diferencia respecto a un Antonelli que seguía sin rodar con el compuesto más blando.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri saltó al cuarto con menos de 20 minutos en la tanda superando a Verstappen, esto mientras Lando Norris estaba en un programa diferente rodando con los duros. El inglés y monarca del 2025 cambió a blandos en los minutos finales colocándose en cuarto, justo por delante de su compañero australiano.

Verstappen descendió al sexto a nueve décimas de Antonelli seguido por Leclerc, Hamilton, Lindblad y Gasly cerrando el top 10.

Franco Colapinto se afianzó en la posición 12 en medio de los dos Audi, por detrás del brasileño Gabriel Bortoleto y delante del alemán Nico Hulkenberg.

Fernando Alonso no estuvo presente y Jak Crawford tomó el control de su Aston Martin situándose por delante de su compañero Lance Stroll. Se espera el regreso del español en la FP2.

Como se esperaba, Qatar será complicado para Cadillac y se ha situado con sus dos coches al fondo de la tabla. Sergio Pérez se posicionó 21 con dos décimas de ventaja sobre Valtteri Bottas.

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