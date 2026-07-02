Antonelli: "no quiero salir a pista pensando a toda costa que tengo que batir a Russell"

Kimi Antonelli llegó al paddock de Silverstone con un inédito uniforme azul, usado por todo el equipo Mercedes. En sus manos sostiene con orgullo la maqueta del célebre "Blue Wonder", el histórico vehículo realizado por la Casa de Stuttgart en los años cincuenta, en un único ejemplar, para transportar los monoplazas del equipo. Es el símbolo de la colección especial de merchandising retro lanzada por Mercedes y dedicada precisamente al icónico Rennwagen Schnelltransporter.

El modelo especial de Mercedes y que cumple 50 años. Photo by: Roberto Chinchero

Es demasiado fácil notar lo relajado que está Antonelli. El estrés del mundial, que muchos habían previsto que podría acompañar su temporada de novato, hasta ahora se ha mantenido lejos. De hecho, por primera vez desde que lleva casco y mono, Kimi ya sabe dónde correrá el año siguiente. Una condición nueva también para él.

"El lado positivo de esta situación es que puedes pensar solo en pilotar, sabiendo que no hay interrogantes pendientes. Por otro lado, sin embargo, también existe el peligro de que tener certezas pueda llevarte a relajarte, y es una trampa en la que no quiero caer. Mi enfoque sigue siendo el de salir a pista para demostrar que merezco la oportunidad que se me ha dado. Más allá de esto, creo que pasaré un verano mucho más tranquilo que hace doce meses".

Detalle del Mercedes W17 de Kimi Antonelli Photo by: Roberto Chinchero

En el debriefing posterior al Gran Premio de Austria, Mercedes defendió las decisiones estratégicas adoptadas en Spielberg. Al escuchar a Antonelli, sin embargo, se tiene la sensación de que esas explicaciones no lo convencieron del todo. “Me dijeron que la estrategia elegida para mí era la más rápida" - explicó - "querían darme una oportunidad al final pudiendo contar con un juego de neumáticos más fresco. Obviamente dije lo que pensaba, y sigo creyendo que perdimos la posibilidad de hacer el undercut a Verstappen tanto al final del primer stint como del segundo. Considerando también el ritmo que lograba mantener, sobre todo con el compuesto hard, creo que deteniéndome unas vueltas antes no habríamos tenido problemas de degradación. En el último stint marqué mi vuelta más rápida a dos giros de la bandera a cuadros, cuando los neumáticos ya habían recorrido veinte vueltas”.

También sobre el problema de los frenos, que condicionó su carrera, Antonelli sigue a la espera de una respuesta definitiva. "Tuve algunos problemas durante todo el fin de semana, no solo en carrera. En las primeras vueltas, cuando me encontré detrás de Charles, había una diferencia de temperatura entre el lado derecho y el izquierdo del sistema de frenos: uno estaba más caliente que el otro y eso hacía que el coche fuera un poco inestable en la frenada. También el pedal tenía más recorrido de lo normal. El equipo está investigando las causas y creo que hoy sabré algo más".

El tercer puesto conseguido en Austria dejó inevitablemente un sabor algo amargo. "¿Mi cara en el podio? Obviamente no estaba contento. Me molestó haber llegado tan cerca de los dos primeros sin tener un par de vueltas más para jugar mis cartas. Habría sido bonito intentarlo. Pero la carrera dura 71 vueltas y hay poco de lo que lamentarse. Digamos que me dio un poco de rabia. Creo también que fueron las primeras vueltas las que decidieron la carrera: si no hubiera perdido la posición con Max, probablemente habría sido una carrera diferente".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ahora Antonelli busca una revancha en una pista que, al menos sobre el papel, parece adaptarse perfectamente a las características de su compañero de equipo. Más que el factor ‘casa’, lo que hace de George Russell uno de los favoritos es su estilo de pilotaje, particularmente eficaz en las curvas rápidas y de largo radio que caracterizan a Silverstone. Pero Kimi no parece vivirlo como un desafío personal.

"Desde luego no quiero salir a pista pensando a toda costa que tengo que batir a George" - concluyó - "porque con este enfoque acabaría concentrándome solo en ese objetivo, perdiendo de vista el panorama general. Está claro que quedar por delante de él precisamente en su carrera de casa sería una buena señal, pero no es solo una cuestión de nacionalidad. Sobre el papel, esta pista debería adaptarse muy bien a su estilo de pilotaje, aunque lo mismo se decía de Barcelona. He pasado bastante tiempo en el simulador intentando encontrar un enfoque lo más natural posible para afrontar de la mejor manera las curvas rápidas y muy largas de Silverstone. Hay que ser un poco más delicado con el volante, y fue precisamente ese el aspecto en el que más me concentré".