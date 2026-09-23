Antonelli no muestra "ningún indicio" de presión por liderar el campeonato de F1
Kimi Antonelli no muestra señales de sentir la presión de su lucha por el título de Fórmula 1 mientras se acerca a su primer campeonato, según Jolyon Palmer
El piloto de Fórmula 1 de Mercedes, Kimi Antonelli, no muestra "ninguna señal" de sentir la presión del campeonato mientras se acerca a su primer título, según el expiloto de F1 y comentarista de F1 TV Jolyon Palmer.
Tras su octava victoria de la temporada en el Gran Premio de España, el piloto italiano concluyó el tramo europeo del campeonato con una impresionante ventaja de 81 puntos en la clasificación. Su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, ocupa el segundo lugar y Lewis Hamilton, de Ferrari, está otros 20 puntos por detrás en tercero.
Durante una aparición en el podcast F1 Nation, Palmer habló sobre el enorme cambio de Antonelli en los últimos 12 meses y su actual campaña por el campeonato.
"Ninguna señal. Absolutamente ninguna señal", dijo cuando le preguntaron si pensaba que Antonelli estaba mostrando alguna señal de sentir la presión. "No está corriendo como si estuviera luchando por un campeonato.
"Incluso cuando miras la forma en que pelea con Lando al inicio del [Gran Premio de España], sigue lanzándose a fondo sobre esas chicanas, intentando ganar la carrera, no intentando conformarse."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Antonelli, que apenas está en su segunda temporada en el campeonato tras reemplazar a Hamilton en el equipo de Brackley cuando este se marchó a Ferrari, estaba en una situación muy distinta hace 12 meses. En el tramo europeo de la temporada pasada, sumó apenas tres puntos y sufrió cuatro abandonos.
"Es algo poético, ¿no? El verano europeo del año pasado lo dejó al borde de perder potencialmente su asiento", continuó Palmer. "Y avanzamos 12 meses y el verano europeo prácticamente lo ha dejado al borde de ser campeón. No puede haber una paradoja mucho mayor para él. Ha sido increíble.
"Está pilotando con muchísima confianza. Ahora simplemente está mostrando su increíble talento. Y la consistencia de ello, una vez más, es lo que sigue impresionando."
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