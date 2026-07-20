Antonelli recibe elogios por el mensaje en su botella de champán tras ganar en Bélgica

El piloto Mercedes, Kimi Antonelli, celebró su victoria en el Gran Premio de Bélgica con un mensaje público de cumpleaños para su padre, Marco.

Antonelli, que salió desde la pole position, se aseguró su sexta victoria de la temporada en Spa-Francorchamps tras defenderse de Charles Leclerc, de Ferrari. Tras su entrevista posterior a la carrera, el piloto de 19 años firmó la botella de champán Moët & Chandon con el mensaje: "Feliz cumpleaños, papá".

Los aficionados no tardaron en hacerse eco de este momento en las redes sociales, y algunos bromeaban diciendo que el piloto de Fórmula 1 estaba "estableciendo unos estándares poco realistas para los hijos normales".

"Siempre seré fan de Kimi. Qué momento tan entrañable", comentó un seguidor en Reddit, mientras que otro añadió: "¡Ay, qué regalo tan bonito para su padre! Dedicándole la victoria a él".

"No estoy llorando. Tú estás llorando", publicó otra persona.

Otros comentarios incluían: "Otro momento tan bonito de Kimi, me alegraré por él si [cuando] se proclame campeón del mundo".

La victoria de Antonelli en el Gran Premio de Bélgica ha ampliado su ventaja en el campeonato de pilotos. Al comenzar el fin de semana, tenía 25 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo George Russell, segundo clasificado. Ahora, tras la retirada de Russell de la carrera debido a una colisión con Lewis Hamilton, Antonelli se sitúa 45 puntos por delante de Hamilton, que ocupa el segundo puesto. Russell ha caído al tercer puesto, a cinco puntos del heptacampeón.

"El impulso siempre estuvo ahí. Solo era cuestión de conseguir el resultado", declaró Antonelli durante su entrevista televisada tras la carrera.

"Hoy hemos tenido un poco de suerte con lo que ha pasado en cuanto al campeonato. Por eso hay que aprovechar cada oportunidad, porque hemos visto que la situación puede dar un giro muy fácilmente.

"Solo tenemos que seguir rindiendo, consiguiendo resultados y ver qué pasa al final del año".

Solo queda una prueba más antes del parón veraniego. El Gran Premio de Hungría se disputará en el Hungaroring del 24 al 26 de julio.