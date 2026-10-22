Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli listo para "terminar el trabajo" ante su primer chance de ganar el campeonato de F1

En el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 de este fin de semana, Kimi Antonelli tiene su primera bola de partido, aunque improbable, para asegurar su primer campeonato mundial

Filip Cleeren

Publicado: 22 oct 2026, 21:29

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El líder destacado de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, asegura que intentará "terminar el trabajo de la manera correcta" mientras se le presenta la primera oportunidad para convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la categoría.

El piloto de 20 años puede amarrar el título de 2026 tan pronto como este fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, aunque ese escenario requeriría de cierta ayuda externa.

Antonelli se proclamará campeón si gana la carrera del domingo y su compañero en Mercedes, George Russell —quien se encuentra a 102 puntos de distancia—, finaliza en el noveno puesto o más abajo, además de que el piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, no termine por encima de la quinta posición.

Al ser cuestionado sobre esa posibilidad, Antonelli prometió que intentará "terminar el trabajo de la manera correcta", lo que significa afrontar el triplete de competencias conformado por Austin, México y Brasil de la misma forma en que abordaría cualquier otra carrera.

Este es el mismo enfoque que le ha permitido conseguir las ocho victorias en Grandes Premios y los 14 podios que tienen al italiano en esta posición.

"Definitivamente es una locura si lo piensas, pero por eso mismo prefiero no pensar en ello", declaró Antonelli. "Tendría que ocurrir algo catastrófico para los demás y para mí tendría que ser un fin de semana perfecto, lo cual es poco probable que suceda.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Tuvimos una reunión con Bono [su ingeniero de carrera, Peter Bonnington] esta mañana y dijimos que solo debemos divertirnos y mantener siempre la misma mentalidad que he tenido durante todo el año.

“Ir carrera a carrera e intentar hacer lo mejor que pueda cada fin de semana, y luego ya veremos. Pero, por supuesto, si hago bien las cosas, los resultados llegarán".

Antonelli admitió que la obtención del título sería la realización de un sueño de la infancia y un "logro increíble", pero prometió que primero debe "terminar el trabajo de la manera correcta".

"Sería un sueño; es algo con lo que he soñado desde que era niño. En primer lugar, encontrarme en una posición así es increíble", añadió.

"Pero al mismo tiempo, necesito seguir adelante, seguir presionando y esto aún no ha terminado. Primero intentaremos terminar el trabajo de la manera correcta y después podremos disfrutar del resto. Pero sin duda, sería un logro increíble".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Kimi Antonelli se sincera sobre los temores de su padre por su carrera en la F1

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Filip Cleeren





Carlos Sainz pone en duda que la F1 2026 pueda terminar en Medio Oriente: "es difícil estar convencido"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Carlos Sainz pone en duda que la F1 2026 pueda terminar en Medio Oriente: "es difícil estar convencido"





McLaren mantuvo nuevas charlas por el choque en Singapur y Norris promete "tomar mejores decisiones"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



McLaren mantuvo nuevas charlas por el choque en Singapur y Norris promete "tomar mejores decisiones"





Dentro de la competición que construye el futuro talento de ingeniería de la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Dentro de la competición que construye el futuro talento de ingeniería de la F1

More from

Andrea Kimi Antonelli





Antonelli revela cuándo espera ser campeón de F1 en su visita a la NBA



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Antonelli revela cuándo espera ser campeón de F1 en su visita a la NBA





Williams tiene los mejores chalecos refrigerantes de la F1, dice Alex Albon



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Williams tiene los mejores chalecos refrigerantes de la F1, dice Alex Albon





Mercedes explica por qué su actualización hizo que su auto fuera más difícil de manejar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Mercedes explica por qué su actualización hizo que su auto fuera más difícil de manejar

More from

Mercedes





Mercedes trae un nuevo alerón delantero a Austin: por qué la actualización es tan importante



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



6 h



Mercedes trae un nuevo alerón delantero a Austin: por qué la actualización es tan importante





Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026





Mercedes: “En Singapur tuvimos gente que no había hecho una parada en boxes en 15 años”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Mercedes: “En Singapur tuvimos gente que no había hecho una parada en boxes en 15 años”

Últimas noticias





Antonelli listo para "terminar el trabajo" ante su primer chance de ganar el campeonato de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



Antonelli listo para "terminar el trabajo" ante su primer chance de ganar el campeonato de F1





Franco Colapinto explica el por qué de su video tras los abusos en línea dirigidos al personal de Alpine F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



26 min



Franco Colapinto explica el por qué de su video tras los abusos en línea dirigidos al personal de Alpine F1





Fernando Alonso aclara los rumores sobre correr el Rally Dakar en el 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



56 min



Fernando Alonso aclara los rumores sobre correr el Rally Dakar en el 2027





Carlos Sainz pone en duda que la F1 2026 pueda terminar en Medio Oriente: "es difícil estar convencido"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Carlos Sainz pone en duda que la F1 2026 pueda terminar en Medio Oriente: "es difícil estar convencido"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete