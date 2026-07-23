Kimi Antonelli ya tiene algo claro: se irá de vacaciones como líder del Mundial. Una situación que contrasta con la víspera del Gran Premio de Hungría, donde Mercedes no parte como favorita. Dos situaciones que, sin embargo, el piloto italiano parece afrontar con gran serenidad.

"Me alegra saber que voy a pasar unas vacaciones tranquilas" —comentó sonriendo— "y también me gusta empezar el fin de semana en el papel de segundón. Sin duda, Ferrari irá fuerte, pero creo que la McLaren también será competitiva, ya que ha traído algunas mejoras. Sabemos que este es un circuito con muchas curvas lentas y cambios de dirección, así que para nosotros no será fácil".

"Pero, al mismo tiempo, tampoco éramos los favoritos en vísperas de Mónaco" —añadió—; "luego, el fin de semana contó otra historia, y el hecho de no haber sido considerado entre los posibles ganadores me dio aún más satisfacción. Ya veremos. Echaré un poco de menos saltarme la FP1 (Antonelli cederá el monoplaza a Frederik Vesti), así que será importante aprovechar al máximo la FP2, con la esperanza de que todo salga bien".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

La victoria conseguida el pasado domingo en Spa ha tenido un peso específico importante. No solo ha devuelto a Antonelli al triunfo, sino que le ha permitido enviar un mensaje a sus rivales directos y reforzar su liderazgo en la clasificación. "Sí, ha sido un resultado importante" —confirmó—. "El lunes dormí hasta las dos de la tarde, pero por la noche ya había regresado a Inglaterra". El liderazgo de Antonelli es, sin duda, fruto de la competitividad de Mercedes, pero también de la trayectoria de crecimiento que ha seguido junto al equipo.

"Detrás hay muchísimo trabajo" —explicó—, "sobre todo para conseguir que muchos aspectos de la conducción se volvieran naturales. Empecé a trabajar en el simulador con este coche ya el año pasado, y al principio había muchas cosas que no me salían de forma espontánea. Luego, una vez que empezó la temporada, todo fue muy rápido. Ni siquiera sabría decir cuántas horas he pasado en el simulador, pero ha sido un trabajo que me ha ayudado muchísimo. Con el tiempo, muchos procedimientos se han automatizado y hoy en día ya no suponen ningún problema mientras conduzco".

En el balance de mitad de temporada, Antonelli ha señalado la continuidad como el principal punto fuerte de su campaña. "Hemos estado entre los que menos errores han cometido, y creo que eso ha sido fundamental para conseguir tantos buenos resultados. Antes del parón veraniego aún queda este fin de semana, pero en cuanto a la ejecución, hemos hecho un trabajo increíble junto con el equipo. Eso es lo que nos ha permitido situarnos en una posición favorable en la clasificación".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Cuando caiga el telón del Gran Premio de Hungría, Antonelli se irá unos días de vacaciones al Mediterráneo. "Espero con aún más puntos en la clasificación" —precisó—, "pero sobre todo con la posibilidad de tomarme un respiro. Empecé a trabajar el 3 de enero y, desde entonces, apenas nos hemos parado, ni siquiera entre Japón y Miami. Hoy me alegro de poder desconectar un poco, aunque ya sé que al cabo de tres o cuatro días empezaré a aburrirme y me entrarán ganas de volver a la pista. Por suerte, donde voy de vacaciones hay una pista de karts, así que podré seguir entrenando...".

Antes, sin embargo, aún quedan tres días de actividad en la pista y una reunión de pilotos que se prevé bastante acalorada. Antonelli no ha ocultado su descontento por la gestión de los Virtual Safety Car durante el Gran Premio de Bélgica.

"No me molestó el momento en que se activó el VSC" —aclaró—, "sino el motivo por el que se mantuvo. La primera duró unos 30 segundos, la segunda incluso dos vueltas. Ya no era necesario, y sin embargo el régimen del coche de seguridad virtual se mantuvo en vigor durante mucho tiempo. Quiero hablar de ello en la reunión técnica, porque creo que ha habido poca coherencia. En mi caso, conseguí volver a ponerme en cabeza, pero por esta decisión podría muy bien haber perdido la carrera".